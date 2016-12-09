Все в этом мире относительно, и теория Эйнштейна тут не причем. Не пугайтесь, я не стану говорить тут об универсальности пространства-времени и цитировать труды Макса Планка. Квантовую физику мы вообще оставим в стороне, и обсудим вещи куда более приземленные – наши с вами зарплаты и цены на новые автомобили. Что с ними происходит последнее время?

«Как это что?» – с удивлением воскликнет каждый второй, прочитавший эти строки. Удивление, переходящее в негодование мне прекрасно понятно. У нас в стране всякий младенец знает не только то, как очищается политура, но и то что цены неуклонно растут, а зарплаты постоянно падают. «Как все подорожало!» - судачат бабушки у подъездов и завалинок от Калининграда до Владивостока. Но, что характерно, довольно редко подкрепляют свои сентенции конкретными цифрами и фактами. Не станем уподобляться ерофеевским детям и всероссийским бабушкам, а постараемся проанализировать этот вопрос с научной точки зрения.

За точку отсчета возьмем «золотой» 2012 год, когда наш автомобильный рынок всеми силами тянулся к трехмиллионной отметке, но, вопреки обещаниям экспертов, все же ее не пробил. Тем не менее, в 2012-м был поставлен абсолютный рекорд за всю историю нашей страны – россияне купили 2 918 000 новых автомобилей. Журналисты и аналитики всех мастей уже строили прогнозы о том, как в следующем году мы заткнем за пояс Германию и станем №1 в Европе, но тут случилось то, что случилось. Ну, вы не хуже меня помните, как это было. Рубль пошел вниз, доллар и евро – вверх, продажи обрушились и последствия этого обвала мы не можем разгрести до сих пор. Приличные новые автомобили чуть ли не для большинства россиян стали непозволительной роскошью…

Ой ли? Мы на портале Motorpage обладаем довольно приличными базами данных, и я специально переворошил их, чтобы вспомнить, а сколько же стоили машины тогда, когда мы расхватывали их как горячие пирожки. Приводить здесь весь список из сотен моделей и модификаций не стану – проанализировать его, это отдельная работа! А ограничусь лишь 25-ю наиболее популярными, на мой взгляд, машинами. Теми, которые лично я наиболее часто встречаю на улицах Москвы. В первой колонке название марки и модели, во второй, ее цена в 2012 году, в третьей деньги, которые просят за эту машину сегодня. В четвертой – сумма, на которую машина подорожала за четыре года. Для простоты восприятия везде стоит цифра «от» - минимальная цена, за которую можно было приобрести такой автомобиль. Все данные изначально взяты с официальных сайтов автопроизводителей.

Таблица 1: цена на новые автомобили в рублях

Цена в 2012-м Цена в 2016-м Разница в рублях BMW 3 1 350 000,00 1 790 000,00 440 000,00 BMW 5 1 820 000,00 2 540 000,00 720 000,00 Ford Focus 542 000,00 649 000,00 107 000,00 Honda CRV 1 149 000,00 1 529 900,00 380 900,00 Hyundai Solaris 445 000,00 619 000,00 174 000,00 Hyundai ix35/Tucson 927 000,00 1 239 000,00 312 000,00 Kia Rio 479 000,00 621 900,00 142 900,00 Kia Sportage 869 900,00 1 204 000,00 334 100,00 Lada Granta 239 000,00 303 900,00 64 900,00 Mazda6 767 000,00 1 224 000,00 457 000,00 Mercedes C-class1 1 390 000,00 2 090 000,00 700 000,00 Mercedes E-class1 1 790 000,00 2 950 000,00 1 160 000,00 Nissan Qashqai 795 000,00 1 099 000,00 304 000,00 Nissan X-Trail 1 032 000,00 1 409 000,00 377 000,00 Renault Logan 338 000,00 469 000,00 131 000,00 Renault Duster 449 000,00 629 000,00 180 000,00 Skoda Octavia 564 000,00 899 000,00 335 000,00 Skoda Superb 909 000,00 1 300 000,00 391 000,00 Toyota Corolla 629 000,00 949 000,00 320 000,00 Toyota Camry 959 000,00 1 364 000,00 405 000,00 Toyota RAV4 967 000,00 1 459 000,00 492 000,00 VW Polo sedan 441 500,00 579 500,00 138 000,00 VW Jetta 711 000,00 939 000,00 228 000,00 VW Passat 908 000,00 1 489 000,00 581 000,00 VW Tiguan 899 000,00 1 329 000,00 430 000,00

Все действительно подорожало, и с этим сложно поспорить. Только в пределах нашего списка минимальная прибавка в цене составила 100 000 руб., а максимальная перевалила за миллион, как в случае с Mercedes-Benz Е-класса. Понятно, что новая «е-шка» по всем статьям лучше старой. Современнее, сложнее, технологичнее. Но за четыре года какие-либо изменения произошли практически со всеми автомобилями, представленными на рынке. Кто-то пережил плановый рестайлинг, кто-то сменил поколение… Словом, все стали лучше, чем были!

А теперь, давайте посмотрим на эти данные с другой стороны, переведя цены из рублей в доллары. Таким образом мы получим более точный инструмент измерения, чем нестабильный в силу различных обстоятельств рубль. Среднегодовой курс, напомню, в 2012-м был 30,37 рублей за один доллар. Сегодня, на момент написания этого материала, курс составляет 63,39 рублей за один доллар. Этими цифрами и будем оперировать.

Таблица2: цена на новые автомобили в долларах

Цена в 2012-м Цена в 2016-м Разница BMW 3 $44 451,76 $28 237,89 -$16 213,87 BMW 5 $59 927,56 $40 069,41 -$19 858,15 Ford Focus $17 846,56 $10 238,21 -$7 608,35 Honda CRV $37 833,39 $24 134,72 -$13 698,67 Hyundai Solaris $14 652,62 $9 764,95 -$4 887,67 Hyundai ix35/Tucson $30 523,54 $19 545,67 -$10 977,87 Kia Rio $15 772,14 $9 810,70 -$5 961,45 Kia Sportage $28 643,40 $18 993,53 -$9 649,87 Lada Granta $7 869,61 $4 794,13 -$3 074,86 Mazda6 $25 255,19 $19 309,04 -$5 946,15 Mercedes C-class $45 768,85 $32 970,50 -$12 798,35 Mercedes E-class $58 939,74 $46 537,31 -$12 402,43 Nissan Qashqai $26 177,15 $17 337,12 -$8 840,03 Nissan X-Trail $33 980,90 $22 227,48 -$11 753,42 Renault Logan $11 129,40 $7 398,64 -$3 730,76 Renault Duster $14 784,33 $9 922,70 -$4 861,63 Skoda Octavia $18 570,96 $14 182,05 -$4 388,91 Skoda Superb $29 930,85 $20 507,97 -$9 422,89 Toyota Corolla $20 711,23 $14 970,82 -$5 740,41 Toyota Camry $31 577,21 $21 517,59 -$10 059,62 Toyota RAV4 $31 840,63 $23 016,25 -$8 824,38 VW Polo sedan $14 537,37 $9 141,82 -$5 395,55 VW Jetta $23 411,26 $14 813,06 -$8 598,20 VW Passat $29 897,93 $23 489,51 -$6 408,42 VW Tiguan $29 601,58 $20 965,45 -$8 636,13

Как видите, совсем другая картина! В последней колонке – сплошь отрицательные числа. Это значит, что в долларовом эквиваленте автомобили в России подешевели, и некоторые очень сильно. Рекордсмен в нашем рейтинге – BMW 5-серии, цена на него упала почти на $20 000. Но этот случай не показателен. Вот-вот на рынок выйдет новая «петерка», поэтому старые автомобили распродаются по особенно привлекательным ценам, лишь бы избавиться. А если смотреть «в среднем по больнице», то падение цен составило где-то 5-10 тысяч долларов! Сколько это будет в процентах, предлагаю прикинуть самостоятельно. Прикинули? Ну и где вы видите подорожание?

Наверняка среди моих читателей найдется скептик, который скажет, что, мол, нам до тех долларов! Живем-то мы в рублевой зоне и зарплату получаем в рублях. Да, это правда и в рублях мы уже считали. А давайте посчитаем еще раз, только в… месяцах! Точнее, в зарплатах которых мы получаем, проработав один месяц. Может быть так нам удастся найти оптимальную точку отсчета, с которой открывается наиболее объективная картина?

Вы помните, сколько вы получали в 2012-м году? Вот, и я тоже не помню. Но можно обратиться к официальным данным Федеральной службы государственной статистики – «Росстата», в простонародии. Они утверждают, что в 2012-м году средняя зарплата по стране составляла 26 909 руб. Понятно, что в Москве и других крупных городах она была чуть больше, на Дальнем востоке и в районах крайнего севера еще больше, а на Кавказе и в провинции Средней полосы России – меньше. Точную раскладку по регионам можно посмотреть на официальном сайте «Росстата». Воспользуемся средней цифрой. Если вам интересно, то отдельно по Приволжскому или Северо-Кавказскому федеральным округам можете посчитать самостоятельно.

Как ни странно, несмотря на кризис, зарплата в нашей стране за эти четыре года выросла. Судя по свежим данным, опубликованным буквально на днях, в прошлом месяце она достигла отметки 36 200 руб. Прибавка солидная, даже в рублях, которые по мнению многих «сегодня ничего не стоят». Подобные разговоры, повторяю, лирика. Давайте лучше посчитаем, сколько средних зарплат надо было собрать в 2012 году и сегодня, чтобы приобрести BMW 3-серии в минимальной комплектации. А дальше – по списку.

Таблица3: цена на новые автомобили в средних зарплатах за один месяц

Цена в 2012-м Цена в 2016-м Разница BMW 3 50,17 49,45 -0,72 BMW 5 67,64 70,17 2,53 Ford Focus 20,14 17,93 -2,21 Honda CRV 42,70 42,26 -0,44 Hyundai Solaris 16,54 17,10 0,56 Hyundai ix35/Tucson 34,45 34,23 -0,22 Kia Rio 17,80 17,18 -0,62 Kia Sportage 32,33 33,26 0,93 Lada Granta 8,88 8,40 -0,49 Mazda6 28,50 33,81 5,31 Mercedes C-class 51,66 57,73 6,08 Mercedes E-class 66,52 81,49 14,97 Nissan Qashqai 29,54 30,36 0,82 Nissan X-Trail 38,35 38,92 0,57 Renault Logan 12,56 12,96 0,39 Renault Duster 16,69 17,38 0,69 Skoda Octavia 20,96 24,83 3,87 Skoda Superb 33,78 35,91 2,13 Toyota Corolla 23,38 26,22 2,84 Toyota Camry 35,64 37,68 2,04 Toyota RAV4 35,94 40,30 4,37 VW Polo sedan 16,41 16,01 -0,40 VW Jetta 26,42 25,94 -0,48 VW Passat 33,74 41,13 7,39 VW Tiguan 33,41 36,71 3,30

Эта таблица у нас получилась разноцветной. Красным цветом я выделил модели, которые действительно подорожали. Зеленым – те, которые подешевели. Черными остались те машины, цена на которые изменилась совсем незначительно – выросла в пределах одной средней зарплаты. Согласитесь, ведь для вас нет принципиальной разницы, сколько придется работать, чтобы набрать денег, например, на новенький Nissan X-Trail – 38 или 39 месяцев? По крайней мере, зарплата за один (кстати, неполный) месяц работы вряд ли заставит вас отказаться от покупки приглянувшегося автомобиля!

Что же касается тех моделей, которые и правда подорожали, то их в моем списке набралось около 50%. Причем, обратите внимание, речь чаще всего идет о двух-трех средних ежемесячных зарплатах, а не о тех абстрактных процентах, о которых нам регулярно приходится читать в новостях. Буквально на днях я где-то видел сообщение, что автомобили в России подорожали в среднем на 16%. О чем это? Это много или мало? Смотря, как считать.

Так почему же нам тогда кажется, что машины стали стоить просто запредельно дорого? Просто потому, что вместе с ними подорожало и все остальное, и нам теперь приходится внимательнее относиться к собственному семейному бюджету. Можно сказать, что мы научились считать деньги и начали понимать, какие автомобили мы можем себе позволить, а какие нет. Свою лепту в этот процесс, конечно же, внесла и неуверенность в завтрашнем дне. И это правильно! Понемногу и к нам приходит осознание того, что «трешка» BMW по статусу больше подходит обеспеченному швейцарскому пенсионеру, чем вчерашней московской школьнице или младшему клерку из третьесортной страховой компании.

Лично у меня же, глядя на результаты всех этих подсчетов, возникает другая, не дающая мне спокойно спать, мысль. Сколько же зарабатывали на нас автопроизводители в «тучные годы», если в условиях кризиса они вполне могут себе позволить скинуть с цены за машину до 30%, и при этом, все равно, оставаться в плюсе? Квантовая физика ответа на этот вопрос не знает!