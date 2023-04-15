Девочка Оля с детства любила машинки. Она отбирала их у мальчишек. А потом девочка выросла, но машинки отбирать не перестала
В повседневной жизни Ольга ездит на огромном черном Chevrolet Tahoe, но сегодня речь не о нем. Появилось у нее желание разнообразить жизнь классическим американским автомобилем, и 25 декабря в католическое Рождество муж Оли поехал под Переславль Залесский, где в глухой деревне с названием Благодать, в сугробе под елкой откопал старый американский пикап Chevrolet Cheyenne C20?1976 года, который, кстати, оказался практически новым. Как вы поняли, это был подарок.
Редкий экземпляр привезли в Россию из США лет десять назад в близком к стоковому состоянии с пробегом 21 тыс. миль. Крутой внедорожник за это время практически не использовали. Некоторое количество старых пикапов семейства C/K каталось по российским дорогам в начале 1990 х, но эксплуатировали их в утилитарных целях. До наших дней динозавры не дожили.
За океаном на классических пикапах семейства Chevrolet C/K десятилетиями держалась добрая половина экономики страны (все фермерские хозяйства и мелкий бизнес). При этом утилитарным чумазым работягам C/K была не чужда и некоторая суровая эстетика, и даже понты, ведь по избыточной мощности моторов они давали фору модным седанам!
Система маркировки семейства «си-кей» представляла собой букву с цифровым сочетанием. Букву С получали модели с задним приводом, а букву К – с полным. Цифры означали грузоподъемность: 10 – 0,5 тонны, 20 – ¾ тонны, 30 – 1 тонну.
Чтобы как-то персонифицировать машину, у которой имя представляло собой, по сути, одну букву, на кузова крепили крупные шильдики с броскими названиями (Cheyenne, Silverado, Scottsdale, Custom DeLux, Bonanza). Собственно, «Шайен» (название индейского племени) – это одна из комплектаций C/K. Не самая бедная, но и далеко не самая богатая. В принципе, все то, что в ней есть (ГУР, кондиционер, радиоприемник), в максимально бюджетных версиях отсутствовало.
Снаружи автомобиль кажется угловатым, за что и получил прозвища «кузов-квадрат» и «кузов-коробка» (Square-body и Box-body). Тем не менее негатива в кличках не звучало. Машина отвечала духу своего времени и была чрезвычайно востребована.
Под капотом C-20 стоит самый объемный из всех возможных бензиновых V8 для этой линейки – 7,4 литровый 454, «биг блок». Двигатель отличается колоссальным ресурсом, поскольку отдает при таком объеме «всего лишь» 230 сил. Несложный конструктивно, с одним распредвалом в развале головок, с простым приводом ГРМ, короткой цепью с коленвала на распредвал, без всяких успокоителей и натяжителей, с карбюратором. Карбюратор, правда, не штатный – тюнинговый 4 камерный Edelbrock вместо родного двухкамерного Rochester. С ним в паре работает тюнинговый распредвал с увеличенным подъемом клапанов. Впрочем, это наитипичнейший американский тюнинг для таких машин и моторов, и его даже нельзя всерьез считать отходом от стоковой компоновки, настолько подобное было распространено… «Приход» от такой доработки весьма заметен, хотя и не измерялся на стенде, и выразить его в конкретном числе «лошадей» затруднительно.
Двигатель совмещен с трехступенчатым автоматом TH-400, простой мощной коробкой без управляющей электроники. Привод – на задний неразрезной мост, стоящий на продольных рессорах. Передняя подвеска – независимая, двухрычажная, пружинная. Тормоза спереди – дисковые, сзади – барабанные.
Как и многие другие американские автомобили 1960–90 х, семейство C/K бездорожье попросту не замечает. Мягкая подвеска и пухлый диван делают автобан из любой проселочной грунтовки!
Динамика машины – выше всяких похвал! Двигатель 7,4 л обладает неограниченным запасом тяги, зад у машины пустой и легкий. Чуть пережал педаль, и ведущий мост срывается в пробуксовку. Без привычки не понимаешь, почему машина не едет. А посмотришь в зеркало заднего вида, а там дым столбом из-под колес! В общем, педаль требует привыкания и контроля.
Заливные горловины (тут их две, симметрично с обеих сторон для двух топливных баков) представляют собой простые пробки открытого типа. В рамках одного из многочисленных обновлений модели в 1978 году (напомню, наша машина 1976 го) пробки стали прикрывать лючками.
Колесные диски – родные 16 дюймовые штамповки с 8 шпилечным креплением. Штатная резина имела размерность 235/85, сейчас стоит 275/65.
Огромный грузовой отсек (удобство использования которого несколько портят глубоко выдающиеся внутрь колесные арки) был отпескоструен и обработан защитным покрытием для возможности практической эксплуатации при необходимости.
В салоне все в лучших традициях американских траков. Здесь каким-то образом совмещаются комфорт и аскетизм. Несмотря на обилие приборных колодцев, ничего сложного и «авиационного» водителю Chevrolet C-20 не предлагалось. Зачем заморочки сельскому парню с соломой в волосах?! Два основных прибора в центре – это даже не спидометр и тахометр, как можно подумать, а спидометр и бензомер.
Аудиосистема – штатная, но очень простая: радиоприемник с монодинамиком в центре торпедо. Зато антенна установлена хитрая. На этом поколении Chevrolet C/K ее изготовили в виде самостоятельного штыря и интегрировали в толщу лобового стекла. Своеобразный комплекс мероприятий по снижению аэродинамического шума весьма угловатого кузова.
Chevrolet C и Chevrolet K изначально позиционировались производителем как рабочий транспорт, однако массовость и неприхотливость сделали их популярными в качестве личных машин на каждый день, в особенности на вторичном рынке в американской провинции.
Необходимо сказать огромное спасибо предыдущему владельцу за то, что почти не эксплуатировал автомобиль и позволил нам увидеть его в практически первозданном виде. Планов по тюнингу и кастомайзингу этого трака у Оли нет, только бережное хранение, покатушки выходного дня, ну и, конечно, выставки, где читатели «Автопанорамы» смогут увидеть редкого «американца» живьем.
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