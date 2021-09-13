"Партнерство Chevrolet Россия с футбольным клубом «Динамо» продолжится в новом сезоне"

В новом футбольном сезоне Chevrolet Россия останется официальным партнером «Динамо Москва». Автомобильный бренд продолжит поддерживать клуб, предоставляя игрокам автомобили всего модельного ряда, а логотип Chevrolet будет размещен на игровой форме. Легендарные американские внедорожники в полной мере отвечают потребностям игроков, обеспечивая не только удобство на всех этапах подготовки к играм, но и возможности для полноценного отдыха после матчей
«Стратегическое партнерство футбольного клуба «Динамо» и Chevrolet основано на постоянном стремлении к победам, на желании вести активный образ жизни и выходить за рамки обыденности: в этом наши ценности абсолютно совпадают, - говорит директор по маркетингу и PR General Motors Россия Ольга Бурлакова –Мы гордимся, что уже четвертый год подряд «Динамо Москва» выбирает наши автомобили за их технологичность, надежность, безопасность, управляемость, комфорт и, следовательно, яркие эмоции от вождения и бескомпромиссную уверенность за рулем. В этом году парк «Динамо» пополнится флагманами бренда – абсолютно новыми Chevrolet Tahoe и Trailblazer, которые недавно вышли на российский рынок».
Chevrolet Россия желает игрокам успехов и новых побед!
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