Мы питаем слабость к Corvette C8: восхищаемся Stingray за его харизму, мощь и управляемость и преклоняемся перед ZO6 — достойной альтернативой Porsche 911 GT3 RS. А как насчет E-Ray?
Появившийся в 2019 году среднемоторный Corvette C8 стал наименее похожим на всех своих предшественников семи поколений модели. Но оснащенный полноприводной гибридной системой Corvette E-Ray ушел еще дальше от канонов легендарного маслкара.
«Еще 10 лет назад мы знали, что электрификация в конце концов доберется и до суперкаров», — поделился Тони Рома, главный инженер Corvette. «Когда мы проектировали C8, то сделали так, чтобы электрические элементы силовой установки располагались в центральном тоннеле, для чего ему пришлось придать особую прочность».
Примечательно, что гибридную версию Corvette не стали как-то выделять внешне. Здесь нет аэродинамичных колесных дисков, заглушенных воздухозаборников или иных элементов, призванных подчеркнуть наличие электрического привода, — лишь небольшой шильдик E-Ray на порогах и ничего больше.
Двигатель внутреннего сгорания остался прежним. Это 6,2 литровый V8 LT2, джиэмовский small block мощностью 475 л.с., вращающий колеса задней оси. Но у E-Ray есть еще и 160 сильный электромотор, приводящий в движение передние колеса. Производитель заявляет, что общая мощность системы составляет 632 л.с., что обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч за 2,9 с и максимальную скорость 280 км/ч.
Тони Рома позиционирует E-Ray как самую практичную версию Corvette, хотя для машины стоимостью от 153?400 фунтов стерлингов разговоры о практичности вряд ли уместны. Его особенностью является режим Stealth, когда работает только электромотор. Но в Chevrolet почему-то ограничили скорость передвижения в этом режиме до черепашьих 24 км/ч, заявив, что он не предназначен для дорог общего пользования. Мы же не смогли полноценно протестировать режим Stealth, так как было очень жарко, и при включении кондиционера сразу просыпался V8.
Одно из лучших качеств E-Ray — то, как он держит дорогу, поражая при этом впечатляющей плавностью хода, о которой некоторые европейские конкуренты могут только мечтать. Даже в «спортивном» режиме адаптивные амортизаторы MagneRide снисходительны к неровностям дороги, но при этом позволяют отлично контролировать автомобиль в поворотах.
Педаль газа настолько длинноходная, что поначалу кажется, что машине не хватает тяги. Чтобы высвободить всю мощь, нужно нажать на акселератор до упора, и тогда рычащий V8 в хоре с воющим электродвигателем швырнет вас вперед, как котенка. Но работа ДВС и электропривода не кажется идеально сбалансированной — при разгоне не испытываешь какого-то особого восторга.
Переключения передач безупречно плавные, при этом электромотор компенсирует провалы в крутящем моменте. Однако нечувствительное (хотя и точное) рулевое управление создает ощущение отстраненности от происходящего, а подвеска слишком уж хорошо сглаживает дорогу. Обычный Stingray воспринимается более юрким и живым, им интереснее управлять и можно получить гораздо больше эмоций. А стоит Stingray на 40 тыс. фунтов стерлингов дешевле E-Ray.
Довольно странный вертикальный ряд кнопок в салоне Corvette C8 сохранился и в E-Ray. Но в Chevrolet обещают убрать их при обновлении модели в 2026 году. Экран медиасистемы напоминает машины из прошлого десятилетия — кажется, такой же стоял на старом Vauxhall Insignia. Обзорность с места водителя назад настолько никудышная, что конструкторы даже установили электронное зеркало заднего вида. Также приходится часто поглядывать в боковые зеркала — чтобы не поцарапать о бордюр опциональные карбоновые диски за 9460 фунтов стерлингов.
В погоне за практичностью и превращением бескомпромиссного спорткара в более универсальный автомобиль Corvette E-Ray стал менее привлекательным. Да, он невероятно быстрый, но в нем не чувствуется целостности. При этом главный соперник Corvette E-Ray, гибридный Porsche 911 GTS, стоит примерно столько же и выглядит более рациональной покупкой. Ну а если вам нужны эмоции — выбирайте обычный Stingray.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках
Chevrolet полностью переработал интерьер Corvette C8
Chevrolet готовит к выпуску обновленный Corvette C8 2026 модельного года, и первые шпионские снимки демонстрируют радикальные изменения в интерьере спорткара
Chevrolet представил 1064-сильный Corvette ZR1
Компания Chevrolet рассекретила свою главную новинку - суперкар Corvette ZR1. Автомобиль получил 5,5-литровый V8 мощностью 1064 л.с., что является рекордом в семействе
Новый Chevrolet Corvette ZR1 станет самым мощным в семействе
Компания Chevrolet опубликовала тизер-видео нового Corvette ZR1 со звуком рева мотора. Благодаря этому двигателю автомобиль станет самым мощным в своем семействе
Chevrolet Corvette получит самую мощную версию ZR1
Компания Chevrolet опубликовала тизер новой модификации суперкара Corvette, которая получила традиционное название ZR1. Официальная презентация автомобиля состоится этим летом
Взгляните на уникальный электрический Corvette
Казалось бы, Chevrolet только сейчас занялась электрификацией своего флагманского спорткара, однако в истории компании уже были подобные проекты - один из них перед вами.
Гибридные Chevrolet Corvette не пустят на гонки
Когда человек покупает спорткар, то он наверняка однажды доберется до гоночного трека. Автопроизводители даже организовывают специальные клубные заезды для владельцев. Вот только поучаствовать в них могут не все
Новый Chevrolet Corvette получит режим «Стелс»
Удивительный факт – с момента презентации Corvette C8 прошло не так уж и много времени, а General Motors готовится представить совершенно новую модель, презентация которой состоится уже через несколько дней