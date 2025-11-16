Мы питаем слабость к Corvette C8: восхищаемся Stingray за его харизму, мощь и управляемость и преклоняемся перед ZO6 — достойной альтернативой Porsche 911 GT3 RS. А как насчет E-Ray?

Появившийся в 2019 году среднемоторный Corvette C8 стал наименее похожим на всех своих предшественников семи поколений модели. Но оснащенный полноприводной гибридной системой Corvette E-Ray ушел еще дальше от канонов легендарного маслкара.

«Еще 10 лет назад мы знали, что электрификация в конце концов доберется и до суперкаров», — поделился Тони Рома, главный инженер Corvette. «Когда мы проектировали C8, то сделали так, чтобы электрические элементы силовой установки располагались в центральном тоннеле, для чего ему пришлось придать особую прочность».

Примечательно, что гибридную версию Corvette не стали как-то выделять внешне. Здесь нет аэродинамичных колесных дисков, заглушенных воздухозаборников или иных элементов, призванных подчеркнуть наличие электрического привода, — лишь небольшой шильдик E-Ray на порогах и ничего больше.

Двигатель внутреннего сгорания остался прежним. Это 6,2 литровый V8 LT2, джиэмовский small block мощностью 475 л.с., вращающий колеса задней оси. Но у E-Ray есть еще и 160 сильный электромотор, приводящий в движение передние колеса. Производитель заявляет, что общая мощность системы составляет 632 л.с., что обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч за 2,9 с и максимальную скорость 280 км/ч.

Тони Рома позиционирует E-Ray как самую практичную версию Corvette, хотя для машины стоимостью от 153?400 фунтов стерлингов разговоры о практичности вряд ли уместны. Его особенностью является режим Stealth, когда работает только электромотор. Но в Chevrolet почему-то ограничили скорость передвижения в этом режиме до черепашьих 24 км/ч, заявив, что он не предназначен для дорог общего пользования. Мы же не смогли полноценно протестировать режим Stealth, так как было очень жарко, и при включении кондиционера сразу просыпался V8.

Одно из лучших качеств E-Ray — то, как он держит дорогу, поражая при этом впечатляющей плавностью хода, о которой некоторые европейские конкуренты могут только мечтать. Даже в «спортивном» режиме адаптивные амортизаторы MagneRide снисходительны к неровностям дороги, но при этом позволяют отлично контролировать автомобиль в поворотах.

Педаль газа настолько длинноходная, что поначалу кажется, что машине не хватает тяги. Чтобы высвободить всю мощь, нужно нажать на акселератор до упора, и тогда рычащий V8 в хоре с воющим электродвигателем швырнет вас вперед, как котенка. Но работа ДВС и электропривода не кажется идеально сбалансированной — при разгоне не испытываешь какого-то особого восторга.

Переключения передач безупречно плавные, при этом электромотор компенсирует провалы в крутящем моменте. Однако нечувствительное (хотя и точное) рулевое управление создает ощущение отстраненности от происходящего, а подвеска слишком уж хорошо сглаживает дорогу. Обычный Stingray воспринимается более юрким и живым, им интереснее управлять и можно получить гораздо больше эмоций. А стоит Stingray на 40 тыс. фунтов стерлингов дешевле E-Ray.

Довольно странный вертикальный ряд кнопок в салоне Corvette C8 сохранился и в E-Ray. Но в Chevrolet обещают убрать их при обновлении модели в 2026 году. Экран медиасистемы напоминает машины из прошлого десятилетия — кажется, такой же стоял на старом Vauxhall Insignia. Обзорность с места водителя назад настолько никудышная, что конструкторы даже установили электронное зеркало заднего вида. Также приходится часто поглядывать в боковые зеркала — чтобы не поцарапать о бордюр опциональные карбоновые диски за 9460 фунтов стерлингов.

В погоне за практичностью и превращением бескомпромиссного спорткара в более универсальный автомобиль Corvette E-Ray стал менее привлекательным. Да, он невероятно быстрый, но в нем не чувствуется целостности. При этом главный соперник Corvette E-Ray, гибридный Porsche 911 GTS, стоит примерно столько же и выглядит более рациональной покупкой. Ну а если вам нужны эмоции — выбирайте обычный Stingray.