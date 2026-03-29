Новый Corvette имеет удивительную способность к трансформации. Он может быть как комфортабельным купе для города, так и электрифицированным покорителем скоростных трасс. Или, как в нашем случае, настоящим монстром для гоночного трека
Последнее поколение Chevrolet Corvette с двигателем посередине уже не такое и новое. Тем не менее оно все еще представляет серьезную угрозу доминированию европейских спорткаров. Ну а версия Z06 — это по-настоящему хардкорный вариант, созданный для того, чтобы бросить вызов Ferrari 296 Speciale и Porsche 911 GT3.
В пределах колесной базы здесь стоит атмосферный 5,5 литровый V8 GM LT6 с плоским коленчатым валом. В европейской спецификации мотор выдает 637 л.с. (в североамериканской — около 670), причем максимальная мощность достигается на головокружительных 8550 об/мин. Это обеспечивает разгон до сотни за 3,1 с и максимальную скорость свыше 300 км/ч.
Конструктивно Z06 ближе к гибридному Corvette E-Ray, чем к классическому Stingray. У него расширенная колея, более производительные тормозные механизмы Brembo, есть передний сплиттер и фиксированное заднее антикрыло. Покрышки Michelin Pilot Sport 4 S входят в стандартную комплектацию, но также доступны опциональные шины Cup 2 R — наш тестовый автомобиль был «обут» именно в них.
Яростный, свирепый и быстрый — так в трех словах можно описать Corvette Z06. Двигатель преобразует экстремальную мощность в по-настоящему захватывающие ощущения. Нажимая на газ, вы словно превращаетесь в Хана Соло, включившего гипердвигатель на «Тысячелетнем соколе». А звук! Кто бы мог подумать, что Chevrolet Corvette способен звучать как Ferrari или McLaren?!
Широкие шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R делают рулевое управление довольно нервным, с рысканием на выбоинах, к которому нужно привыкнуть. Подвеска, хотя и жестче, чем у E-Ray и Stingray, все еще впечатляюще сбалансирована и позволяет Z06 менять направление с молниеносной быстротой.
Причем этом внутри между этой моделью и любым другим Corvette нет особой разницы. Интерьер имеет ту же компоновку, включая «физические» кнопки, расположенные на перемычке вдоль центральной консоли. Экран медиацентра — оптимального размера, хотя и работает система на программном обеспечении, похожем на то, что мы видели в Opel Insignia.
Сиденья довольно жесткие, но посадка за рулем отличная. Под рукой есть место для хранения мелочей, а общее восприятие качества материалов отделки — они не такие искусственные, как улыбка риелтора из Лос-Анджелеса. Анимированные приборы меняют графику в зависимости от режима движения, причем так сильно, что с непривычки это может затруднять считывание показаний.
Стоимость Chevrolet Corvette Z06 с учетом некоторых дополнительных опций составляет 180?000 фунтов стерлингов (около 244 000 долларов). Наш тестовый автомобиль с максимально возможным оснащением был доукомплектован системой подъема передней части кузова (полезной для некоторых ситуаций вроде выезда с подземной парковки), а также карбоновыми колесными дисками. И если вы не планируете использовать автомобиль на гоночной трассе, от последних лучше отказаться, чтобы не платить огромные суммы за их ремонт в случае контакта с бордюром.
Главным соперником Z06 остается 911 GT3 и его более хардкорная версия RS. И хотя Corvette является выдающимся спортивным автомобилем с прекрасным балансом динамики и управляемости, 911 GT3 совершеннее во всем. Если бы Chevrolet стоил дешевле, оправдать покупку Porsche было бы сложнее, но условия конкуренции равны…
Chevrolet полностью переработал интерьер Corvette C8
Chevrolet готовит к выпуску обновленный Corvette C8 2026 модельного года, и первые шпионские снимки демонстрируют радикальные изменения в интерьере спорткара
Chevrolet представил 1064-сильный Corvette ZR1
Компания Chevrolet рассекретила свою главную новинку - суперкар Corvette ZR1. Автомобиль получил 5,5-литровый V8 мощностью 1064 л.с., что является рекордом в семействе
Новый Chevrolet Corvette ZR1 станет самым мощным в семействе
Компания Chevrolet опубликовала тизер-видео нового Corvette ZR1 со звуком рева мотора. Благодаря этому двигателю автомобиль станет самым мощным в своем семействе
Chevrolet Corvette получит самую мощную версию ZR1
Компания Chevrolet опубликовала тизер новой модификации суперкара Corvette, которая получила традиционное название ZR1. Официальная презентация автомобиля состоится этим летом
Взгляните на уникальный электрический Corvette
Казалось бы, Chevrolet только сейчас занялась электрификацией своего флагманского спорткара, однако в истории компании уже были подобные проекты - один из них перед вами.
Гибридные Chevrolet Corvette не пустят на гонки
Когда человек покупает спорткар, то он наверняка однажды доберется до гоночного трека. Автопроизводители даже организовывают специальные клубные заезды для владельцев. Вот только поучаствовать в них могут не все
Новый Chevrolet Corvette получит режим «Стелс»
Удивительный факт – с момента презентации Corvette C8 прошло не так уж и много времени, а General Motors готовится представить совершенно новую модель, презентация которой состоится уже через несколько дней