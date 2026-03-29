Новый Corvette имеет удивительную способность к трансформации. Он может быть как комфортабельным купе для города, так и электрифицированным покорителем скоростных трасс. Или, как в нашем случае, настоящим монстром для гоночного трека

Последнее поколение Chevrolet Corvette с двигателем посередине уже не такое и новое. Тем не менее оно все еще представляет серьезную угрозу доминированию европейских спорткаров. Ну а версия Z06 — это по-настоящему хардкорный вариант, созданный для того, чтобы бросить вызов Ferrari 296 Speciale и Porsche 911 GT3.

В пределах колесной базы здесь стоит атмосферный 5,5 литровый V8 GM LT6 с плоским коленчатым валом. В европейской спецификации мотор выдает 637 л.с. (в североамериканской — около 670), причем максимальная мощность достигается на головокружительных 8550 об/мин. Это обеспечивает разгон до сотни за 3,1 с и максимальную скорость свыше 300 км/ч.

Конструктивно Z06 ближе к гибридному Corvette E-Ray, чем к классическому Stingray. У него расширенная колея, более производительные тормозные механизмы Brembo, есть передний сплиттер и фиксированное заднее антикрыло. Покрышки Michelin Pilot Sport 4 S входят в стандартную комплектацию, но также доступны опциональные шины Cup 2 R — наш тестовый автомобиль был «обут» именно в них.

Яростный, свирепый и быстрый — так в трех словах можно описать Corvette Z06. Двигатель преобразует экстремальную мощность в по-нас­тоящему захватывающие ощущения. Нажимая на газ, вы словно превращаетесь в Хана Соло, включившего гипердвигатель на «Тысячелетнем соколе». А звук! Кто бы мог подумать, что Chevrolet Corvette способен звучать как Ferrari или McLaren?!

Широкие шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R делают рулевое управление довольно нервным, с рысканием на выбоинах, к которому нужно привыкнуть. Подвеска, хотя и жестче, чем у E-Ray и Stingray, все еще впечатляюще сбалансирована и позволяет Z06 менять направление с молниеносной быстротой.

Причем этом внутри между этой моделью и любым другим Corvette нет особой разницы. Интерьер имеет ту же компоновку, включая «физические» кнопки, расположенные на перемычке вдоль центральной консоли. Экран медиацентра — оптимального размера, хотя и работает система на программном обеспечении, похожем на то, что мы видели в Opel Insignia.

Сиденья довольно жесткие, но посадка за рулем отличная. Под рукой есть место для хранения мелочей, а общее восприятие качества материалов отделки — они не такие искусственные, как улыбка риелтора из Лос-Анджелеса. Анимированные приборы меняют графику в зависимости от режима движения, причем так сильно, что с непривычки это может затруднять считывание показаний.

Стоимость Chevrolet Corvette Z06 с учетом некоторых дополнительных опций составляет 180?000 фунтов стерлингов (около 244 000 долларов). Наш тестовый автомобиль с максимально возможным оснащением был доукомплектован системой подъема передней части кузова (полезной для некоторых ситуаций вроде выезда с подземной парковки), а также карбоновыми колесными дисками. И если вы не планируете использовать автомобиль на гоночной трассе, от последних лучше отказаться, чтобы не платить огромные суммы за их ремонт в случае контакта с бордюром.

Главным соперником Z06 остается 911 GT3 и его более хардкорная версия RS. И хотя Corvette является выдающимся спортивным автомобилем с прекрасным балансом динамики и управляемости, 911 GT3 совершеннее во всем. Если бы Chevrolet стоил дешевле, оправдать покупку Porsche было бы сложнее, но условия конкуренции равны…

