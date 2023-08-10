Принято считать, что увлечение автомобилями — это не женское дело. Если честно, я тоже так считаю, но однажды в моей жизни все поменялось. В нашей семье не было автомобиля, и к машинам я всегда оставалась равнодушна. Равнодушна настолько, что даже не получила права после автошколы. Появление автомобиля мне тогда не грозило, он был не по карману, хотя мой инструктор с восторгом говорил, что я как будто родилась с рулем в руках. Вождение давалось легко и гармонично!

И вот настал день экзамена. С утра пораньше я отстояла огромную очередь в ГАИ. Это, между прочим, был мой единственный выходной. А чуть позже выяснилось, что экзамен состоится… не сегодня. Сегодня лишь назначался день будущего испытания. И тут я поняла, что вожделенное для многих водительское удостоверение мне не очень-то необходимо. Короче, плюнула и забила.

Однако через год все поменялось! У меня не та типичная история, когда девочки увлекаются чем-либо вслед за своими мужьями или любимыми мужчинами. Я ничего не понимала в моделях и марках машин, различала их разве что по цвету и где-то слышала, что Mercedes — это круто. На чем мои познания, равно как и интересы к тачкам, исчерпывались.

В этом блаженном неведении я пребывала, пока не увидела летнюю тачку своего бизнес-партнера, живущего по соседству. Был теплый апрельский денек, поэтому на встречу он приехал не на огромном зеленом пикапе, а на ней — на Chevrolet Camaro z28?1993 года выпуска с мотором 5,7 литра. Красная! С черным спойлером! В тот момент я впервые в своей жизни при виде автомобиля сказала: «Ахххххх!..» И в общем-то это самое «Ахххххх!..» не отпускает меня до сих пор.

Тогда Дима начал учить меня управлять этой Camaro не для экзамена, а для жизни: рулить в потоке, перестраиваться, парковаться. А я стала мечтать о такой машине. И даже сдала на права — уже сама, без автошколы. И без взяток! Подумала, что лучше потрачу те же деньги на инструктора, занимаясь с ним по экзаменационному маршруту, зато наберусь опыта вождения.

Первой и единственной машиной покупать Camaro не имеет смысла. И я уже тогда это прекрасно понимала. А потому для начала обзавелась машинкой попроще и с мотором поменьше, а о «Камаре» продолжила мечтать. И через три года после того самого «Ахххххх!..» я все-таки исполнила свою мечту — купила точно такую же Camaro z28. И даже того же 1993 года и цвета. Это был самый счастливый день в моей жизни! До сих пор помню: 9 июля 2014 года.

Спустя несколько месяцев попала в аварию. Это долгая история, почему все случилось так, а не иначе, но в тот момент я решила просто тормозить в фуру, нежели пытаться вырулить и зацепить других участников движения. Я осталась жива и практически невредима, а вот моя Red Angry Bird (так зовут мою машинку) разбилась тотально. Тогда я решила: сама разбила, сама и соберу! Хотя все меня убеждали продать ее в распил, даже бывший владелец. Но я не сдалась. И три года собирала машину после аварии. А потом выяснилось, что, пока машина стояла в платном паркинге без капота, крыльев и бампера, один нехороший человек открутил маслозаливную пробку и насыпал мне в мотор песка. С камнями. Обнаружилось это только после того, как я перевезла машину в другой сервис для доделок по электрике, с которыми не справились в первом. И полтора года потратила на то, чтобы попытаться спасти свой мотор. К сожалению, это оказалось невозможно. Вскрытие выявило, что от песка и камней умерло абсолютно все. Поэтому еще полтора года я потратила на постройку нового мотора.

В итоге весь этот проект занял у меня 6 лет! Но когда собираешь такой конструктор, как тридцатилетнее американское ведро, то неминуемо обрастаешь и знаниями об устройстве автомобиля, и связями и знакомствами в этой сфере. Та машина и та авария полностью изменили мою жизнь. Сделали меня той, кем я являюсь сейчас.

Меня зовут Алиса Найт, я езжу на тридцатилетней Camaro, продаю запчасти собственной разборки на такие же машины, как моя, и являюсь организатором и ведущей автомобильных мероприятий.

P.S.: Ту самую, первую Camaro я в итоге выкупила у Димы спустя несколько лет. Уже в состоянии недвижимости. Починила ее, поездила несколько месяцев, после чего распилила и заработала на запчастях больше, чем она обошлась мне при покупке!