Представляю вашему вниманию мой любимый Chevrolet Suburban 2500, выпущенный в далеком 1997 году. Это завершающая версия в данном кузове, который называется GMT400. Естественно, здесь полный привод и двигатель гигантского объема 7,4 л

Американские автомобили восьмидесятых и девяностых зарекомендовали себя как невероятно надежные, большие, комфортабельные и прожорливые. Chevrolet Suburban GMT400 представляет собой девятое поколение легендарной линейки внедорожников, выпускавшееся с 1992 по 1999 год. Сегодня подобную легендарную машину можно приобрести всего за полмиллиона в довольно сносном состоянии.

Набор ключевых характеристик: классическая рамная конструкция, двухэтажная оптика спереди, мощный моментный мотор с надежной трансмиссией и три ряда сидений.

Еще недавно Suburban уважали «братки», но времена меняются, и теперь он стал «семьянином» и позволительной мечтой из детства.

Часто грузоподъемность автомобиля слегка преувеличивают, ведь аббревиатура «1500» и «2500» обозначает вес в фунтах, что в переводе на килограммы не превышает 680 и 1130 кг. Разница между двумя версиями значительная. У более массивной установлен усиленный редуктор заднего моста, переваривающий больше крутящего момента. Индекс «С» означает, что привод у Suburban задний, а «К», как в нашем случае, – полный привод.

Кроме моего 7,4-литрового мотора, на Chevrolet ставили и более слабый ДВС объемом 5,7 л. В ходе производства девятого поколения двигатели модернизировали с помощью распределенного впрыска вместо центрального. Однако конструкция моторов сохранилась – это нижневальный малофорсированный агрегат. Мощность семилитрового двигателя составляет 290 л.с. и 555 Нм, и его, без преувеличения, можно назвать неубиваемым, если, конечно, внутрь не проникала шаловливая рука «гаражного» специалиста. Что касается расхода бензина, то меньше 25 л на сотню заливать не получится. А если еще и на газ нажимать начнете, то далеко от АЗС лучше не отъезжать.

Доподлинно известно, что первым владельцем моего Chevrolet был рэпер Эминем. Именно его журнал Rolling Stone поместил на почетное 83-е место в спис­ке 100 величайших артистов всех времен. Специально для знаменитого музыканта в Suburban установили бар и убрали средний ряд сидений. Сегодня знаменитая машина продолжает верой и правдой служить хип-хопу. С его участием снимают рэп-шоу.