Классовый отбор: Для бизнеса и кайфа

В рубрике «Классовый отбор» мы оцениваем автомобили российского рынка определенного класса и категории по пяти параметрам: самый мощный, самый быстрый, самый дорогой, самый доступный и самый популярный. В этом материале расскажем про седаны и так называемые 4-дверные купе Е-класса премиум-сегмента

Седаны и 4-дверные купе бизнес-класса, особенно из премиум сегмента (которые в реальности вовсе не купе, а зачастую и не 4-дверные), пользуют­ся популярностью у людей успешных. При этом среди них имеются как довольно доступные модели, так и очень дорогие и быстрые, обеспечивающие высочайший статус своему владельцу.

Самый мощный

Как известно, классическое купе имеет всего две двери, но создатели Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ 4-Door Coupe считают иначе. Тот факт, что у него на самом деле даже не четыре, а все пять дверей, их вообще не волнует. Главное, что этот хэтч­бек, построенный на шасси седана Mercedes-Benz E-Class, оснащается 4-литровым 8-цилиндровым турбомотором, развивающим нешуточные 639 л.с. и 900 Нм, что делает его самым мощным как среди «родственных» типов кузова, так и в ряду седанов бизнес-класса. Интересный факт: задний диван здесь гораздо удобнее, чем у «донора». Вот только жесткая подвеска пассажирам вряд ли понравится.

Самый быстрый

В этот раз Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ 4-Door Coupe забирает сразу две номинации нашего рейтинга, так как он не только самый мощный, но еще и самый быстрый среди себе подобных. Благодаря 639-сильному силовому агрегату он выстреливает до первой «сотни» за суперкаровские 3,2 с и развивает максимальную скорость 315 км/ч. Но автомобиль умеет ездить не только по прямой: благодаря подруливающим задним колесам хэтчбек умудряется быть очень юрким в поворотах. Именно это качество позволило ему пройти Северную петлю Нюрбургринга за нереальные 7 мин 25 с, обогнав множество настоящих, 2-дверных купе.

Самый дорогой

Казалось бы, вышеупомянутый «немец» должен быть и самым дорогим в нашем сравнении, но нет – со своими 12 030 000 рублей базовой цены он занимает лишь второе место. На первое же выходит конкурент с пропеллером на эмблеме: BMW M8 Gran Coupe Competition, за который просят не менее 13 040 000 в российской валюте. Этот купеобразный седан оснащается 4,4-лит­ровой турбированной «восьмеркой», развивающей 625 л.с. и 750 Нм. Двигатель обеспечивает ему точно такой же разгон до 100 км/ч, как и у штутгартского конкурента (3,2 с), но максимальная скорость составляет «всего» 305 км/ч. А на Северной петле BMW M8 Gran Coupe Competition и вовсе глотает пыль из-под колес… да-да, того же самого соперника.

Самый доступный

Самый современный седан в премиальном бизнес-классе оказался к тому же и самым дешевым. Речь об Audi A6. В России модель доступна с тремя бензиновыми силовыми агрегатами мощностью 190, 245 и 340 л.с. и двумя дизельными, выдающими 190 и 249 л.с. Наиболее доступная бензиновая 190-сильная модификация предлагается от 3 116 000 рублей, хотя дизельная той же мощности ненамного дороже – от 3 162 000 рублей. Седан оснащается несколькими типами подвески, включая пневматическую, и двумя вариантами привода: передним и полным. Помимо седана в линейке модели присутствуют кузов универсал, а также вседорожная версия allroad.

Самый популярный

В премиум-сегменте бизнес-класса популярность автомобиля зависит не только от цены, но и (зачастую даже в большей степени) от имиджа. Видимо, именно поэтому лучше всех в России продается самый дорогой на фоне конкурентов (в сопоставимых комплектациях) Mercedes-Benz E-Class. В 2019 году он был реализован в количестве 8352 штук, что более чем на тысячу экземпляров превосходит идущего вторым по продажам BMW 5-й серии. Статистика 2020 года пока известна с января по март, но и здесь E-Class лидирует с показателем 1654 купленных автомобиля. Модель в этом году прошла процедуру рестайлинга, что должно еще поднять ее продажи. E-Class оснащается бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми агрегатами мощностью от 150 до 435 л.с.