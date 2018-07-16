Проверка японских С-SUV на дорогах Дальнего Востока выявила их способность стать двигателем прогресса

Человека, впервые оказавшегося во Владивостоке, этот город моряков, военных и торговцев непременно поразит своей суровой харизмой. Разнообразие рельефа сочетается здесь с капризами климата в виде частых туманов, ветров и перепадов температур. По стилю архитектуры и уровню сервиса столица Приморского края застряла где-то в 1990-х, в кухне сильно влияние восточной культуры, а автомобили возведены практически в такой же культ, как морепродукты. Позволить себе японскую машину с правым рулем могут даже люди с небольшим достатком – подержанные малолитражки из Страны восходящего солнца массово завозят паромами. Соответственно, под такой транспорт подстраивается инфраструктура: пункты оплаты проезда и продуктовые лавки с окошками на две стороны (под лево- и праворульные автомобили) здесь обычное дело. Неудивительно, что новенькие ниссановские кроссоверы с левым рулем, которые российский офис отрядил для теста в этих местах, смотрелись просто белыми воронами. И это при том, что X-Trail, Murano, Terrano и Qashqai предоставил для теста местный официальный дилер.

По волнам

Назвав презентацию «Городские легенды», организаторы обозначили привычный ареал обитания своих моделей – мегаполис и его окрестности. Однако город городу рознь. В случае с Владивостоком получаем плохо отремонтированные дороги, заторы в часы пик и грунтовки в пригородах, выглядящие как после ковровых бомбардировок. Показательный пример: на крутом подъеме к смотровой площадке на сопке Орлиное гнездо мой Qashqai едва не совершил диагональное вывешивание на огромных волнах асфальта. Выдержать «девятый вал» помогли подключаемый полный привод, противобуксовочная система и дорожный просвет, составляющий 200 мм.

К слову, в сравнении с машиной первого поколения нынешний Qashqai лучше подготовлен к вызовам региональных дорог. Инженеры радикально перенастроили подвеску, которая стала гораздо мягче без потерь в энергоемкости. В городском трафике трудно переоценить хорошую обзорность и внятную работу вариатора, умеющего имитировать смену передач под классический «автомат». «Старший» 2-литровый 144-сильный бензиновый мотор позволяет без напряжения совершать обгоны на трассе. Но на спортивные рекорды Qashqai, как и предшественник, не претендует. Его ахиллесова пята – «длинный» руль с искусственным усилием, настраивающий на неспешную езду.

Вместе с тем этот кроссовер заметно прибавил в комфорте – получил более просторный салон, более презентабельную отделку и современные электронные системы. Пробираясь по бездорожью к береговой «Великокняжеской» батарее на острове Русский, я оценил преимущества фирменной системы кругового обзора. Стоило мне сместиться из колеи к обочине, заросшей кустарником, как электроника транслировала на центральный дисплей картинку с левого фланга, помогая точнее оценить сложности рельефа.

К тому же Qashqai теперь серьезнее защищен от контактов с неровностями поверхности – помимо пластикового обвеса, штатно для всех комплектаций, кроме начальной, предлагается стальная защита картера двигателя. На трассе же не будут лишними опциональные системы контроля мертвых зон и рядности. И, наконец, уже летом модели Qashqai и X-Trail начнут оснащать мультимедиа с популярным сервисом «Яндекс.Авто», а это и навигация «Яндекс.Навигатор», и возможность оплатить парковку, а также прослушивать интернет-радио и выходить в Интернет через 8-дюймовый экран «мультимедийки». Я испытал новую систему в демонстрационном зале местного дилера – навигация работает так же быстро и четко, как в смартфоне, есть и яндексовский голосовой помощник «Алиса», который позволит меньше отвлекаться от дороги.

Восхождение на сопку

На следующий день меняю Qashqai на Terrano c 4-диапазоным «автоматом» и 2-литровым 143-сильным бензиновым мотором и отправляюсь в город Артем – промышленный центр, названный в честь революционера Федора Сергеева (партийный псевдоним – товарищ Артем). В советские времена здесь активно добывали уголь, сегодня же на месте шахт по большей части апокалиптические пейзажи, а вдоль живописного побережья обустроены курортные зоны. Грех не покарабкаться на Terrano по высоким сопкам! Еще больший, чем у Qashqai, клиренс (205 мм) и подвеска с увеличенными ходами позволяют не осторожничать на сложном рельефе. Слабой стороной версии с «автоматом» является разве что длинная первая передача, из-за нее скорость на спуске выше, чем хотелось бы, даже при заблокированной муфте и зафиксированной первой передаче. Версия с «механикой», где «первая» – сверхкороткая, для джиперов явно предпочтительнее.

На грунтовках и разбитом асфальте в очередной раз восхищаюсь способностью Terrano сглаживать дорожные неровности: «полосу препятствий» в виде ям, выступов и уклонов этот SUV преодолевает играючи. Скорость порядка 90 км/ч на грунтовой каменистой поверхности для него – крейсерская.

А еще Terrano c «автоматом» отлично чувствует себя на трассе. Тугой информативный руль, отзывчивая педаль газа и комфортная, но плотная подвеска способны подарить драйверское удовольствие. Единственное, что может расстроить, это расход топлива: 10,5 л/100 95-го бензина в загородном цикле, согласитесь, многовато. Впрочем, приятным сюрпризом стало снижение «аппетита» в переднеприводном режиме. После перевода шайбы на консоли в положение 2WD расход снизился до 8 л. Не ожидал, что разница будет столь существенной.

Что в итоге? В начале текста я сосредоточился на досадных моментах, связанных с жизнью Владивостока и городов-сателлитов. Однако есть и позитивные новшества. К примеру, надежду на возрождение края вселяют уютные корпуса Дальневосточного федерального университета, построенные на острове Русский к проходившему здесь в 2012 году саммиту АТЭС. Побольше бы таких ростков возрождения! А еще хотелось бы, чтобы Владивосток не замыкался на рыбном промысле, туризме и торговле подержанными японскими машинами. Развитие местной дилерской сети Nissan – один из шагов в этом направлении.