В седьмой раз команда журналистов отправилась в поисках приключений и «городских легенд» на автомобилях компании Nissan, теперь – на Северный Кавказ. В качестве средств передвижения были выбраны кроссоверы X-Trail и Qashqai

Выбор этих моделей не случаен – в России они традиционно входят в топ-25 самых продаваемых автомобилей, а в этом году еще и обновились. Чтобы испытать SUV не только в городских условиях, но и на горных серпантинах, на грунтовых трассах, да и вообще вдали от дорог, организаторы придумали непростой, но любопытнейший маршрут – от Ставрополя в Карачаево-Черкесию, до нового модного курорта Архыз, а затем до главных городов Кавказских Минеральных Вод (Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки). Естественно, с поиском и посещением замечательных, легендарных, знаковых мест, коих на Кавказе предостаточно…

Загадки древнего храма

Прежде всего о путешествии к загадочному Шоанинскому храму, история которого насчитывает более тысячи лет. Древний собор построили в Х веке на головокружительной высоте, и издалека он напоминает ласточкино гнездо – кажется, вот-вот улетит в небо… Сначала думаешь, что добраться до него просто. Всего 7 км по современному шоссе от Карачаевска вдоль берега реки Кубань. А недалеко от ее слияния с рекой Теберда – по разбитой грунтовой дороге в гору, по указателю к храму. Гора Шоана (высота 1130 м) властвует над этой местностью, и на одном из ее отрогов гордо возвышается старинная церковь Георгия Победоносца. Чтобы подняться к ней, от площадки для автомобилей надо взобраться еще по нескольким сотням ступенек вверх. Но и сам древний храм, построенный в лучших традициях византийской архитектурной школы, и потрясающий вид, которой открывается с этой площадки, того точно стоят! Кто возвел его, как подняли на такую высоту многотонные каменные блоки? И почему здесь, в столь недоступном месте? Говорят, древние строители-христиане верили, что с горных вершин удобнее разговаривать с Богом…

Любопытно, что чуть ниже когда-то располагался мужской монастырь, разрушенный больше века назад. А храм стоит, вопреки натиску ветров, солнца и дождей. И времени. Мало кто скажет, глядя на каменное здание, что собор сооружен десять веков назад. Если встать у одного из двух входов в него и посмотреть вокруг, то просто дух захватывает: горы, леса (в это время красно-золотистые), воздух, пронизанный солнечным светом, который, кажется, можно пить... Магическая, неземная красота!

А на соседнем от церкви возвышении стоит колоколенка, к которой ведет крутая тропинка с железными перилами. Здесь нужно загадать желание и позвонить в колокол. Но сделать это только один раз и по возможности негромко. Хотя все равно звон разносится по всей долине.

Архыз подо мною

Всем хорошо известна минеральная вода «Архыз». А добывают ее из глубокой скважины и разливают здесь, в поселке Архыз. Чуть выше, в нескольких километрах, десять лет назад начали строить одноименный всесезонный горнолыжный курорт. Его центральная, нижняя и самая благоустроенная (пока) часть – поселок Романтик. Высота – 1650 м над уровнем моря. А вверх устремляются подъемники до высшей (опять же пока) точки, где начинаются горнолыжные трассы (там уже 2504 м). Канатных дорог четыре (пока), трасс – 14 (от самых простых до «черных»). Высокий горнолыжный сезон в Архызе начинается в декабре и длится до апреля.

Но отдыхать здесь можно круглый год, потому что уже работают несколько современных отелей, SPA-комплексов, ресторанов, кафе, баров… Есть чем заняться, когда есть снег и когда нет снега. Мы приехали в октябре, и можно было просто часами бродить по склонам местных гор. Или подняться на вершину, дабы насладиться чудесным пейзажем. Взять напрокат велосипед, джип или квадроцикл. Либо отправиться на конную прогулку в горы. Побывать с детьми в высотном веревочном парке, да просто искупаться в бассейне с теплой минеральной водой под открытым небом. И это всего-то в 200 км (по хорошей и потрясающе интересной дороге) от аэропорта Минеральные Воды! Поехали!

Привет, Алиса!

Понять, насколько хорош автомобиль, можно лишь после того, как проедешь за рулем (и на пассажирском месте) несколько сотен километров по самым разным дорогам. Такую возможность организаторы теста нам предоставили, причем на маршруте протяженностью около 600 км были и узкие, загруженные улицы крупных южных городов с их труднопредсказуемыми водителями, и новые скоростные магистрали в районе Кавминвод, и регио­нальные местные дороги Ставрополья и Карачаево-Черкесии, а также горные серпантины – как асфальтированные, так и грунтовые... Что могу сказать: японские кроссоверы везде чувствуют себя как в своей тарелке. А водители (и пассажиры) ощущали себя всегда комфортно и за два дня ничуть не устали!

Главной особенностью обновленных кроссоверов стала модернизированная мультимедийная система, которая получила новые функции и опции. Благодаря новому интерфейсу головного устройства Nissan Connect смартфон теперь можно подключить к системе через Android Auto или Apple CarPlay; на мультимедийный экран выводятся контакты, музыка и приложения. А еще можно проецировать на экран приложение «Яндекс.Навигатор» со смартфона через программу «Яндекс.Авто». И управлять «мультимедийкой» голосом. Скажешь ей уже привычное «Привет, Алиса!», и она тут же откликается. Причем работает все четко, никаких сбоев или глюков.

К тому же в «верхних» комплектациях X-Trail и Qashqai теперь доступны функция дистанционного запуска двигателя (специальная клавиша расположена на ключе автомобиля) и система кругового обзора (AVM). О, чуть не забыл, есть еще новый вариант отделки кресел премиальным материалом алькантара цвета кофе. Смотрится очень круто! Так что «японцы», которые и прежде были хороши, теперь вышли на еще более высокий уровень комфорта и технологичности.