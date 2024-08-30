Познакомьтесь с новым Qashqai. Только сделайте это быстрее, потому что популярный кроссовер Nissan доживает свои последние годы на конвейере — по крайней мере в нынешнем виде

Нет, Qashqai не исчезнет, но станет совсем другим. В конце этого десятилетия его сменит полностью электрическая модель, которая будет производиться на заводе Nissan в Сандерленде по соседству с таким же электрическим Juke и новым Leaf.

Пока же нынешний Qashqai еще успеет спеть свою лебединую песню, сыграв важную роль в планах японского автопроизводителя на ближайшие несколько лет. Nissan хочет увеличить продажи автомобилей на миллион единиц к 2030 году, одновременно снизив производственные затраты. И все это для того, чтобы укрепить свои позиции на рынке, прежде чем с головой погрузиться в мир электромобилей.

Эти планы являются частью стратегии Nissan Ark, и успех Qashqai будет иметь для компании решающее значение. Помня об этом, производитель обновил свой бестселлер, но не стал ничего менять кардинально.

Передняя часть Qashqai переработана с использованием нового дизайна светотехники, которая напоминает хмурый взгляд самурая. Изменилась и задняя оптика, но здесь она не производит того же ассоциативного эффекта. Для кроссовера можно выбрать контрастную двухцветную окраску кузова, однако, если вы хотите, чтобы ваш Qashqai не был слишком пестрым, такое тоже возможно. В новой комплектации N-Design дверные пороги и колесные арки будут выкрашены в цвет кузова.

Интерьер Qashqai всегда играл решающую роль в успехе модели, в равной степени сочетая в себе качественные материалы и комфорт для пассажиров. Хорошей новостью является то, что в обновленном кроссовере эти достоинства сохранились. Качество сборки и отделки салона превосходно — создается ощущение, что сидишь в машине премиум-класса. Здесь появилась эффектная полоса из алькантары, которая простирается от передней панели до задних дверей. Центральная консоль и верхняя часть торпедо декорированы необычным материалом, напоминающим нечто среднее между оцинкованной сталью и карбоном. Салон не стал просторнее, но места в нем вполне достаточно.

А что с технологиями? Nissan здорово продвинулся в плане систем помощи при парковке: восемь камер кругового обзора дают четкую картинку, которую можно дополнить режимом «плаща-невидимки», сделав силуэт машины абсолютно прозрачным. Выступающий из передней панели экран медиацентра не поражает размерами, но радует качеством изображения и быстрыми откликами на нажатия. Встроенные в систему Nissan Connect сервисы Google позволяют управлять голосом всем, от подогрева сидений до климат-контроля.

Обновленный Qashqai оснащается 187 сильным гибридным приводом E-Power, где двигатель внутреннего сгорания нужен исключительно для зарядки аккумулятора и питания электродвигателя. По факту 3 цилиндровый мотор является бензогенератором с турбонаддувом. Однако на полноценный электромобиль Qashqai непохож: при нажатии на акселератор он ускоряется слишком плавно, без характерного подхвата. Создается впечатление, что электромотор нуждается в раскрутке, как обычный ДВС. И при этом турбомотор-генератор достаточно шумный. Он запрограммирован на увеличение оборотов по мере ускорения, чтобы не возникало диссонанса между тем, насколько быстро вы едете, и тем, что слышите. Но звук мотора не ласкает слух, а наоборот — он напоминает рычание недовольной собаки, у которой хотят отобрать кость.

Qashqai также доступен с мягким гибридным турбомотором мощностью 156 л.с., который может оснащаться механикой или вариатором. Хотя мы все же рекомендовали бы выбрать E-Power и по мере возможностей использовать режим «Только EV»: в нем кроссовер больше похож на «электричку». Но делать это часто с аккумулятором емкостью 1,8 кВт·ч вряд ли получится. Тем не менее возможность езды в чисто электрическом режиме позволит добиться среднего расхода в 5,3–5,7 л/100 км.

Несмотря на острую конкуренцию, Qashqai имеет неплохие шансы сохранить титул короля класса. Но вряд ли обновленный кроссовер сможет повторить успех двухлетней давности, когда он стал самым продаваемым автомобилем в Великобритании.

