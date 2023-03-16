Новая модель Nissan Z — купе с безупречными пропорциями и прекрасной стилизацией деталей под классические спортивные Nissan прошлого века. Ну и цена, начинающаяся в США с 40 тыс. долларов, не может не радовать, уверены бескомпромиссные испытатели журнала The Car

Падаем в объятия водительского кресла и с лязгом, столь же дешевым, как у старой Micra, захлопываем дверь. Но это, пожалуй, единственное слабое место Nissan Z. В остальном здесь все сделано на совесть, начиная от блока сцепления фирмы Exedy в паре с карбоновым (!) карданным валом у версии Performance и заканчивая 6 ступенчатой механической коробкой передач. После нескольких пробных пробуксовок на мокром асфальте мы с Nissan чувствуем себя лучшими друзьями.

Благодаря трехлитровому мотору VR30DDTT V6 с двойным турбонаддувом 395 сильное купе Nissan всегда готово к стремительному броску. Его свирепый нрав резко контрастирует не только с оснащенной рядной «четверкой» Mazda MX-5 или Subaru BR-Z с его старым «оппозитником», но и с безнаддувным Nissan 370Z. По динамике новинка встает на один уровень с Porsche 718 Cayman GTS, который имеет схожую мощность (394 л.с.) и ускоряется до сотни за те же 4,5 с.

Особенность мотора Nissan Z – малый размер турбин. Казалось бы, чем меньше турбина, тем ниже ее производительность. Но ниссановские инженеры решили эту проблему, увеличив обороты вращения крыльчаток. В результате наддув обладает малой инертностью и мотор обеспечивает быстрый отклик на нажатие педали газа на любой передаче.

На ходу ты ощущаешь полный контроль над машиной, даже несмотря на излишне старательную работу электроусилителя руля, пришедшего на смену более понятной, но не такой экономичной гидравлической рейке. Единственное, что может отвлечь от захватывающего прохождения поворотов, – скрип подрамника водительского кресла.

На дорогах Калифорнии, где мы тестировали новый Nissan Z, это купе постоянно было в центре внимания. Вот водитель подготовленного к апокалипсису Jeep поднимает палец вверх. Вот мы видим одобрительные кивки в салоне затюнингованного Infiniti. Парень за прилавком «Старбакса» так разволновался, увидев, на чем мы приехали, что перестал обращать внимание на растущую в геометрической прогрессии очередь за латте. «Это новый Z? С механикой?! Я хотел купить Toyota Supra, но теперь понял, что она подождет».

Привезут ли Nissan Z в Европу? Вот что на этот счет говорится в официальном заявлении штаб-квартиры марки: «Сокращение европейского рынка спортивных автомобилей и ужесточение правил по выбросам означают, что Nissan не смог создать жизнеспособное экономическое обоснование для запуска серийной версии Z нового поколения в Европе. На рынке ЕС приоритетами Nissan остаются обновление линейки кроссоверов и ускорение реализации стратегии электрификации».

Очень жаль, что европейским автолюбителям оставляют скудный выбор между поднадоевшими кроссоверами и бездушными «электричками». Тем более что новый Z получился просто отличным.

Дороги в Калифорнии далеки от идеала. Асфальт деформируется от жары и пучения грунта, а потому трещины и волны на дорожном покрытии здесь в порядке вещей. И это чертовски обидно! Представьте себе череду шикарных прямых и лучших в вашей жизни поворотов, которые вы никогда больше не увидите. Представили? А теперь представьте, что каждый из них имеет какой-то дефект, который обламывает весь кайф и не дает по-настоящему насладиться машиной.

Несмотря на то что на Nissan Z потратили скромный бюджет (силовой каркас кузова и подвеска остались от предшественника Nissan 370Z, хотя и были доработаны), он неплохо справляется с дорожными изъянами. Мы опасались, что отсутствие регулировок амортизаторов (конструкторы сэкономили даже здесь) в паре с легким рулем станет проблемой, но этого, к счастью, не произошло. Хотя на больших гребнях на асфальте колебания гасятся не сразу, а только со второй волны раскачки кузова.

На пути к Обсерватории Уилсона дорога уходит в гору и сужается. Приходится переходить на вторую передачу, но ввинчивать длинный нос автомобиля в каждый новый апекс поворота все труднее. И недостаточная поворачиваемость заднеприводного шасси становится задачей, решить которую помогает рычаг ручника, который тут не извели до бесполезной кнопки. В общем, горные серпантины – это не стихия Nissan Z. Гораздо лучше он себя чувствует в связках фантастически быстрых и красивых поворотов, которые мы встретили возле каньона Туджунга.

Здесь можно было почувствовать себя героем голливудского боевика, уходящего от воображаемой погони. V6 с его бешеным турбомоментом швыряет купе вперед с опьяняющей быстротой. Жаль, что при этом до слуха водителя доносится не злобный рык, а нечто похожее на звук сушилки для рук Dyson Airblade. Увы, новый Nissan Z не польстит вам идеальными переключениями коробки PDK или отточенной управляемостью среднемоторного спорткара. Но в этом нет ничего неожиданного. Он напоминает дикого жеребца, объездив которого, вы почувствуете себя на миллион долларов, хотя заплатили всего 40 тысяч.

