Автоавангард в консервативную Россию всегда заходил с трудом. И эти две модели, быть может, стали тем исключением, что подтверждает правило. Как держат удар временем Nissan Juke и Kia Soul?

Эпоха субкомпактных кроссоверов в России началась в 2008 году с появления неформатного Kia Soul. И пусть он так и не обзавелся полным приводом, временами Soul становилcя едва ли не бестселлером. Лягушонок Nissan Juke докатился до прилавков в 2011 м, окончательно утвердив модный тренд. Минимум места в салоне, короткая база, тряская подвеска и большие колеса, превращающие любую поездку в аттракцион? Вздор! Дайте две, если оно круто выглядит, недорого и достойно оснащено. На этом, собственно, и строилась популярность Juke и Soul, которые со временем не растеряли не только своего лягушачьего обаяния, но и заложенного запаса прочности.

В России Nissan Juke нарисовался с двумя бензиновыми моторами объемом 1,6 л мощностью 117 и 190 (турбо) лошадиных сил. Коробок тоже две – пятиступка механика и вариатор. Juke действительно «нарисовался», ведь его козырем стал именно вызывающий облик. Впрочем, многих подкупила и его отчасти бюджетная, но все же японская добротность исполнения. В активе Juke очень приличное ЛКП (японская и английская сборка), мощные тормоза, версия с полным приводом и крепкая подвеска.

Чуждый всем принятым стандартам, сугубо переднеприводный однообъемник Kia Soul продавался бодро. Нам предлагали на выбор два 1,6 литровых мотора: бензиновый на 129 л.с. и 128 сильный турбодизель. Последний, кстати, благодаря более высокому крутящему моменту заметно динамичнее, хоть и капризнее к качеству топлива. Бензомотор, впрочем, заявленному в инструкции топливу Аи-92 явно предпочитает 95 й. Рывок продаж в 2010 году обеспечила версия с бензиновым мотором, к которому предложили автомат, ранее доступный лишь для дизеля. В 2012 м обе коробки, механика и автомат, стали 6 ступенчатыми.

Казалось бы, добропорядочность типичных владельцев Juke и Soul с обслуживанием «cтрого по книжке» у официального дилера для вторичного рынка вариант беспроигрышный. Да, но, как всегда, без нюансов не обошлось. Действительно, за «японцем» серьезных проблем с моторами не числится. Надежны, если бы не странная способность 117 сильного агрегата замерзать на высокой скорости в мороз. Juke вдруг теряет обороты и моргает лампочками на приборке. Турбомотор тоже холод не любит – мерзнет отвод картерных газов, отчего выбивает или щуп, или сальник. К тому же аппетит турбо сильно выше. И он дороже в обслуживании.

Даешь многорычажку

Хлопот с «корейцем» также умеренно. На машинах с дизельными моторами из-за некачественного топлива подводит система впрыска. Замена форсунок или даже их чистка – не самое бюджетное мероприятие. Еще нюанс – топливный фильтр. Бензиновый мотор о своей замене намекнет потерей мощности или затрудненным пуском, но оснащенный водоотделителем фильтр дизельного мотора придется регулярно инспектировать, сливая воду. Оба мотора цепные, а значит, надежные. Цепь растягивается ближе к 200 тыс. км.

У подержанного Nissan в группе риска вариатор. На вторичке их справедливо побаиваются. Случалось, машине еще нет и пары лет, а трещины вокруг ступицы шестерни или обрезание солнечной шестерни по кругу уже присутствуют. Хотя если ударов или провалов при движении не чувствуется, то при условии регулярной замены масла, о чем расскажет сервисная книжка, можно брать и машины с пробегом за сотню. Главное, чтобы не вляпаться в дорогой ремонт, свозить ее перед покупкой на диагностику в сервис. В свою очередь, у автомата бензинового мотора Kia Soul репутация почти идеальная (протечка масла не в счет), тогда как на дизеле есть замечания. Частенько компьютер дизельных Soul выдает ошибки АКП, после чего машина перестает двигаться. Механические трансмиссии хлопот обычно не доставляют (касается обеих машин) за исключением необходимости замены сцепления на рубеже 120 тыс. км.

Мастера в сервисных центрах Nissan уверены: первые проблемы с подвеской Juke начинаются лишь после 100 тыс. км пробега. Неудивительно, машина легкая. У моноприводных модификаций (с мотором в 117 л.с.) сзади торсионная балка. Для версий 4×4 из-за наличия сзади муфты используется многорычажка. Но ни к одной из указанных схем у спецов претензий нет. Единственное – подвеска жестит на неровностях и любит поскрипеть на морозе резинками.

А вот подвеску Kia Soul многие считают излишне чувствительной. На неровностях она может постукивать, что неисправностью не является. Важно не перепутать такое постукивание со стуком рулевой рейки, который порой имеет место даже на незначительных пробегах. К 70 тыс. км устают стойки стабилизатора и резиновые детали-расходники. Не назовешь долгожителями и передние амортизаторы с гарантией всего 30 тыс. км пробега.

Электрошок

Капот и крылья подержанного Kia Soul обычно в сколах и царапинах. Слой краски тонкий и легко повреждается. Много нареканий на стекла, которые быстро покрываются царапинами и трещинами. ЛКП «японца» крепче, однако по кузову у Juke есть парочка неприятных особенностей. В дождь окна не открыть – вода с лобовика лихо закатывается в салон. Кроме того, из-за попадающей внутрь передних дверей влаги ржавеют и замерзают замки. Проблема, увы, массовая.

Зато по качеству салона Juke немного впереди, салон «корейца», хоть и выглядит модно, качеством не блещет. Есть «сверчки». На пластике заметны царапины уже через пару сезонов эксплуатации, быстро теряет вид ткань обивки сидений – покрывается катышками и стирается. А вот по электрической части впереди как раз Kia Soul. К «японцу» есть ряд вопросов – например, нередки случаи нарушения контактов на звуковом сигнале, отказывают электростеклоподъемники из за глюков в контактной группе. Анамнез электрических отказов Juke на удивление широк. На морозе при включении обогрева зеркал трескаются зеркальные элементы. Встречаются сбои блока управления климат-контролем. Опять же в мороз капризничает температурный датчик. Штатная «музыка» нередко глючит – сбиваются настройки радиоволн, может погаснуть экран.

Словом, как вы уже поняли, оба автомобиля неидеальны. Однако хронических болячек или явных противопоказаний по модификациям у них нет. У Nissan Juke важным местом остается диаг­ностика вариатора при покупке, поэтому наш выбор – турбовый Juke на механике с полным приводом. Покупателю Kia Soul придется помучиться, выбирая между бензиновой либо дизельной версией. Последняя окажется дороже в обслуживании и капризнее при выборе АЗС, но ее динамика, поверьте, того стоит…

