Nissan Qashqai — один из самых продаваемых кроссоверов в Британии, а X-Trail — его «старший брат», в активе которого есть третий ряд сидений, гибридный силовой агрегат и необычный полный привод

По прошествии двух десятилетий Nissan X-Trail разменял уже четыре поколения и в последней итерации перешел на абсолютно новую платформу, изначально создававшуюся под электрифицированные модели. Больше никаких дизелей! Все X-Trail оснащаются 1,5 литровым бензиновым турбомотором с тремя цилиндрами и переменной степенью сжатия (как у Infiniti). В начальной версии он дополнен простым 12 вольтовым мягким гибридным приводом и передает момент на передние колеса через коробку CVT.

Более продвинутые гибридные версии e-Power устроены несколько иначе — здесь бензиновый двигатель не имеет прямой связи с колесами. Переднеприводные X-Trail в этом случае оснащены электромотором мощностью 201 л.с., а полноприводные e-4orce имеют еще один электродвигатель на задней оси, который выдает 134 л.с. Оба двигателя способны выдать суммарно 210 л.с. (это не опечатка), что обеспечивает разгон до сотни за 7,2 с.

Но зачем все это, когда можно было просто поставить раздаточную коробку, задний дифференциал и соединить их карданным валом? Все дело в размерах: втиснуть тяговую аккумуляторную батарею на 2,1 кВт·ч, третий ряд сидений и обычный полный привод в относительно компактный кроссовер достаточно сложно. Электропривод решает эту задачу.

Сразу оговоримся, Nissan X-Trail — не самый интересный автомобиль в плане вождения. Да, система полного привода срабатывает молниеносно, а векторизация крутящего момента помогает в поворотах. Рулевое управление, имеющее достаточно приятный вес, довольно точное. Но говорить о каком-либо азарте при езде на довольно высоком и тяжелом кроссовере здесь не приходится.

Разгонная динамика на прямой достойна восхищения, вы получаете почти мгновенный отклик на нажатие педали газа, что идеально подходит для совершения обгонов. Правда, сопровождает это не самый приятный гул, а также вибрации 3 цилиндрового мотора, которые хорошо ощущаются на руле. Наш тестовый автомобиль оказался на 20 дюймовых колесах, и удары от проезда неровностей были сильнее, чем того хотелось бы. Разговор с инженером Nissan подтвердил, что для большего комфорта лучше выбирать колеса на 18 или 19 дюймов.

На бездорожье электрическая схема полного привода творит чудеса. В сочетании с «умной» системой контроля тяги X-Trail способен продолжать движение, даже когда два колеса оторваны от земли! Кроссовер сохраняет устойчивость на уклонах в 30 градусов и готов подняться на крутой склон даже по скользкой грязи. Возможно, внедорожные способности нового X-Trail были бы еще выше, если б не относительно скромный дорожный просвет и короткоходная подвеска.

Интерьер новинки, где стало больше мягкого пластика, демонстрирует еще один шаг вперед по сравнению со старым X-Trail. Да, Peugeot 5008 внутри смотрится еще шикарнее, но зато у Nissan есть «физические» элементы управления климатической системой. Медиасистема тоже намного лучше и имеет теперь ряд кнопок быстрого доступа, которые значительно облегчают жизнь. Однако качество самого экрана оставляет желать лучшего — он не такой четкий и яркий, как в других кроссоверах этой ценовой категории.

Что важно для семейного автомобиля: в X-Trail множество мест для хранения, а также «гибкие» сиденья второго ряда, которые сдвигаются, если вы выбираете семиместный вариант. Спинки кресел среднего ряда складываются в пропорции 40/20/40, что упрощает перевозку лыж и сноубордов. Отодвинув сиденья второго ряда до упора назад, вы без проблем поместите здесь пару взрослых ростом выше 180 см. Даже трое в ряд разместятся здесь нормально благодаря минимальной высоте тоннеля в полу.

Однако X-Trail не стоит считать полноценным семиместным автомобилем. Пассажиры на «галерке» не должны быть выше 160 см. И даже в этом случае придется немного сдвинуть средний ряд вперед, чтобы получить хоть какое-то пространство для ног на третьем ряду. Что касается багажника, то его объем полностью зависит от спецификации кроссовера. Версия с мягким гибридом получит больше всего пространства, 585 л. Привод e-Power снижает этот показатель до 575 л. Хотите семь мест? Это сократит объем багажника до 485 л.

Подводя итог, можно сказать, что X-Trail во всех отношениях приятный семейный кроссовер. Наличие системы электрического полного привода делает езду на нем увереннее и безопаснее как на асфальте, так и на бездорожье. Но, чтобы не страдал комфорт пассажиров, не стоит гнаться за большим диаметром колес.