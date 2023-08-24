В ситуации, когда даже продукция отечественного автопрома бьет ценовые рекорды, волей-неволей задумываешься о приобретении доступного и неприхотливого «бюджетника» — такого, как семейный универсал по кличке «Енот»

Nissan Note продавался в России с 2006 по 2013 год и расходился все это время, как горячие пирожки. Машину в стиле унисекс ценили за удачную архитектуру (помимо Note платформа B0 задействована, к примеру, в Renault Duster, Nissan Juke и Lada XRay), небанальный дизайн, надежность и продуманную компоновку. Например, диван здесь смещается продольно, а возможностям трансформации багажного отделения позавидует сама Skoda с ее «умным» компоновочным инструментарием Simply Clever. С учетом всех этих нюансов я и решил приобрести японского «Енота». Так в моем личном пользовании оказалась машина 2012 года — «одиннадцатилетка», намотавшая на момент покупки 130 тыс. км.

Рабочая лошадка

Переплатил ли я, отдав 730 тыс. рублей за экземпляр не первой свежести? На мой взгляд, на фоне возникшего дефицита заморских «рабочих лошадок» цена была адекватной, тем более что я приобрел машину в топовой комплектации, со «старшим» мотором, автоматом Jatco и приятными излишествами типа системы бесключевого доступа. Правда, пришлось вложить еще порядка 100 тыс. рублей в устранение «болячек». И здесь я действовал строго по инструкции спецов из проверенного сервиса. А они рекомендовали заменить все тормозные колодки, передние тормозные диски, опоры двигателя, рычаги, пару передних пружин и элементы системы выпуска.

Разумеется, поменяли масло в 1,6 литровом 110 сильном бензиновом «атмосфернике», а вот смазку в 4 диапазонном автомате консилиумом сервисменов решили не трогать. Нельзя было исключать, что свежий лубрикант переведет отложения в коробке во взвешенное состояние и они забьют масляные каналы. Увы, на машинах, где масло в АКП не меняли больше 100 тыс. км, а потом вдруг решались на замену, такие ЧП — не редкость.

Отдельная история — с реанимацией системы выпуска. Само собой, выхлопная система оказалась подуставшей. Прежний владелец поменял перед продажей лишь основную, заднюю часть глушителя, при этом средняя часть — резонатор — была заварена в нескольких местах, обещая продержаться максимум 10–15 тыс. км. Но куда хуже, что свой регламентный срок отработал каталитический нейтрализатор. Отдать за новую деталь пятую часть стоимости машины не хотелось, но и пускать ситуацию на самотек было нельзя. Пропустишь момент, когда соты «каталика» начнут разрушаться, — и эту керамическую пыль может засосать в цилиндры двигателя.

В результате я решился на установку так называемого ремонтного, или универсального катализатора. Это потребовало перепрошивки электронного блока управления под Euro 2, однако звук и запах выхлопа, вопреки моим опасениям, никак не изменились. В общем, я был рад, что не поддался соблазну установить вместо штатного катализатора пламегаситель — по сути, обычную трубу с перфорацией, заключенную в прочный стальной корпус. Такой вариант обошелся бы втрое дешевле, но все сомнения отпали, когда я побеседовал на сервисе с человеком, приехавшим удалять такой пламегаситель. По его словам, он больше не мог выносить шум и выхлопную вонь — неизбежные следствия замены катализатора по принципу «дешево и сердито».

Почувствуйте разницу

Не переусердствовал ли я с ремонтными работами? Думаю, нет. Во-первых, оставлять без внимания проблемную тормозную систему было нельзя. Играть в рулетку с катализатором (рассыплется или нет?) — тоже сомнительное удовольствие. Что же касается подвески, после ее «перетряхивания» на глазах улучшилась курсовая устойчивость. Руль, показавшийся мне изначально легковесным, налился приятной тяжестью, а его спицы, прежде стоявшие кривовато, выстроились в четкую горизонталь.

В остальном Note сохранил все свои известные плюсы и минусы. Относительно большая для универсалов сегмента B колесная база (2600 мм) вкупе с плотной подвеской вылились в отличную курсовую устойчивость на шоссе. Информации на руле — в достаточном объеме, динамика торможения — на хорошем уровне. С другой стороны, присутствуют и хрестоматийная парусность высокого кузова, и вялость реакций на повороты «длинного» руля, и крены в крутых поворотах. В этом смысле 11 летний Note подтвердил статус не претендующего на спортивность семейного авто.

Тем не менее задора уже изрядно потрудившегося 1,6 литрового 110 сильного мотора, как оказалось, вполне хватает и для активных ускорений в городе, и для динамичной езды по трассе. Уже «немолодой» 4 диапазонный автомат порадовал не только отсутствием рывков и пауз при переключениях, но и удачно подобранными передаточными числами. К примеру, на комфортной для меня скорости 110 км/ч стрелка тахометра лежит на отметке 2500 об/мин, отсюда на удивление небольшой расход топлива — порядка 5 л/100 км. В городском трафике, правда, у видавшего виды «японца» разыгрывается аппетит, и он требует свой «суши» — около 10 л/100 км 95 го бензина. Но и это, согласитесь, неплохой результат для «атмосферника», пробежавшего 130 тыс. с хвостиком километров.

Что в планах

Сразу после покупки машины я устранил неотложные проблемы, напрямую связанные с ездовым комфортом и безопасностью. На очереди — вопросы эстетики. До меня у «Енота» было две владелицы, и обе, как видно, носили кольца и маникюр. Так что верхний сектор рулевого колеса будто обработали шкуркой, а дверцу ящичка на макушке передней панели «украшают» глубокие царапины. На руль, соответственно, просится кожаная обивка, а створку вещевого ящика легко заменить на новую или б/у в приличном состоянии, благо «Енотов» на нашем рынке — пруд пруди, следовательно, и рынок запчастей богатый.

Внимания требует также трещина, проходящая через нижний сектор лобового стекла. Она не перекрывает обзор, но бликует в свете фонарей.

Есть мысли заняться и огромными плафонами фар, делающими выражение мордочки «Енота» по-восточному интригующим. За годы эксплуатации стеклянные элементы изрядно исцарапались и требуют шлифовки, полировки и лакировки. А еще я планирую отключить дворники фар, чтобы не перерасходовать «омывайку». Благо для этого нужно лишь вынуть предохранитель из блока слева от руля.

В любом случае одиннадцатилетний Note требует внимания, а многие манипуляции не так просты, как хотелось бы. Например, из-за плотной компоновки подкапотного пространства надо очень постараться, чтобы рассмотреть риски MIN и MAX на расширительном бачке системы охлаждения. В результате, чтобы проверить уровень охлаждающей жидкости, приходится… раскачивать кузов машины, отслеживая образующиеся в бачке колебания антифриза. С другой стороны, эти странности — составляющая феномена Note. Так что в каком-то смысле я купил себе инструмент для изучения японского менталитета.

