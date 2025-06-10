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BMW i5 Touring (2025) салонBMW i5 Touring (2025) вид сзади

Новое поколение универсала BMW 5-й серии изменилось кардинально. Автомобиль стал выше и шире, чем уходящая модель в кузове G31, но насколько лучше?

Универсал 5 й серии доступен с широкой линейкой силовых агрегатов. Есть BMW 520i с классическим бензиновым твин-турбо мощностью 205 л.с. (7,8 с от 0 до 100 км/ч) и два подзаряжаемых гибрида. Привод BMW 530e, выдающий 294 л.с. (6,4 с), сделан на основе выше­упомянутого турбомотора, а высокопроизводительный 482 сильный BMW 550e (4,4 с) имеет в качестве «базы» 3,0 литровую твин-турбо «шестерку». Если у вас толстый кошелек и вы любите адреналин, то можете обратить внимание на M5 Touring. Если же ратуете за экологию, присмотритесь к полностью электрическому i5 Touring.

BMW 530e Touring, который был у нас на тесте, оказался невероятно комфортным. Подвеска сглаживала большинство дорожных неровностей, но не настолько, чтобы вызвать морскую болезнь, как Mercedes-Benz E-Class на «пневматике». Рулевое управление «пятерки», прозрачное и легкое на низких скоростях, помогло справиться с огромной машиной на узких деревенских дорогах. Заправлять ее в повороты было чертовски приятно. При этом на скоростной магистрали руль наливается усилием, позволяя легче удерживать машину в полосе.

При разгоне до сотни вспомогательный электромотор делает этот универсал на 1,4 с быстрее версии 520i. Линейный поток мощности, который вы получаете, нажав на педаль газа, удобно дозировать. Хотите больше динамики? Выбирайте версию 550e, если вы финансово ее потянете: в топовой комплектация M Sport Pro (это обозначение подразумевает спортивный обвес, черную решетку радиатора и большие колеса) такой универсал обойдется в 81?000 фунтов стерлингов.

На фоне конкурентов (об одном из них, Audi A6 Avant, можно прочитать на соседних страницах) салон баварского универсала ощущается более качественным и лучше продуманным. И даже изогнутая медиапанель почти не раздражает, хотя компоновка ее меню с мириадами крошечных кнопок-виджетов, до которых опасно пытаться дотянуться во время движения, вызывает вопросы. Но наша главная претензия в другом. Производитель почему-то урезал часть функций, и удобные передние сиденья нашего тестового автомобиля в версии M Sport приходилось двигать вперед и назад вручную. И это при ценнике в 60?000 фунтов стерлингов...

С багажником объемом 570 л BMW 5 Series Touring предлагает значительно больше места для поклажи, чем новый Audi A6 Avant, но не может сравниться с Mercedes-Benz E-Class, где грузовой отсек еще вместительнее. Также стоит отметить, что, несмотря на внушительную длину автомобиля, места для ног сзади не так уж много. При росте 187 см и посадке «сам за собой» приходится упираться коленями в спинку переднего кресла, а его ступни не пролезают под сиденье. И зачем тогда покупать такой большой и дорогой автомобиль, если его пассажиры не могут разместиться на втором ряду с должным комфортом?

При этом мы считаем, что BMW 5 Series Touring в кузове G61 — один из лучших универсалов, на которых мы когда-либо ездили. Он превосходит своих конкурентов практически во всем и доставляет больше удовольствия от вождения. Но подумайте, нужен ли вам такой большой автомобиль? Мы бы предпочли ему BMW 3 Series Touring.

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