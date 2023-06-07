Crosstrek появился 10 лет назад и сразу стал хитом. В прошлом году Subaru удалось продать свыше 154 тыс. «кросстрэков», что стало рекордом в истории этого кроссовера. Неплохо для стареющей машины, созданной на основе приподнятого концепта Impreza. И вот настал черед третьего поколения

От того, с каким мотором вы захотите взять новый кроссовер Subaru, будет зависеть место его сборки. Базовые 2,0 литровые версии, как и прежде, выпускаются в Японии, а вот 2,5 литровые комплектации Sport, Limited и Wilderness делают в США. При этом Subaru продолжает собирать в Японии 2,5 литровые версии для всех прочих зарубежных рынков. Такая стратегия позволяет компании минимизировать риски в цепочке поставок, с которыми автопроизводители столкнулись в пандемию.

Мы взяли на тест Subaru Crosstrek Sport американской сборки. Его 2,5 литровый оппозитник развивает 182 сил — на 30 больше, чем 2,0 литровый. Плюс этот мотор выдает максимальный крутящий момент при 3700 об/мин (на 700 оборотов ниже, чем раньше). Но, если, думая о 2,5 литровой версии, вы мысленно рисуете картину того, как будете первыми уходить со светофора, забудьте об этом. Да, более низкие обороты, при которых достигается пиковый крутящий момент, позволяют пошустрить в городе, особенно когда вы включаете «спортивный» режим. Но штурм крутых подъемов на загородной трассе и набор скорости на разгонной полосе въезда на автомагистраль происходит уже не так бойко. Тем не менее оппозитная «четверка» излучает ламповую теплоту, которой так не хватает многим современным моделям.

Новинка получила электрический усилитель руля от Subaru WRX и тормозные диски увеличенных размеров. Ручник теперь с электрическим приводом, что наверняка разочарует любителей пустить машину в занос. Обновленное шасси на 10 % жестче, но при этом легче из-за меньшего количества соединений и сварных швов. В Subaru также утверждают, что благодаря усовершенствованным опорам и креплениям в салон передается на 20 % меньше вибраций от двигателя. Однако стремление сделать машину комфортнее и тише сказалось на ее весе: Crosstrek 2024 модельного года весит на 30 кг больше, чем предшественник.

Стремясь доказать, что Crosstrek — это больше, чем просто еще один приподнятый хэтчбек, одетый в черный пластик, Subaru отправила нас в горы. После двух дней проливных дождей мы с подозрением смотрели на всесезонные шины Falken. Поможет ли нам 22 сантиметровый дорожный просвет и обновленная система полного привода, где появился режим «Глубокий снег/Грязь»? Есть только один способ это узнать — спуститься с размокшего склона вниз. Шанс сорваться в неконтролируемое скольжение с километровой высоты был велик, но Crosstrek сумел удержаться на дороге и лишил зевак возможности выложить в интернет горячий контент.

Включив систему контроля спуска с горы и убрав ноги с педалей, всю тяжелую работу можно смело доверить электронике. Похрустывая ABS, машина послушно ползла вниз, время от времени добавляя газ или, наоборот, увеличивая усилие на тормозах. Попадавшиеся по пути ямы, превратившиеся после обильных дождей в грязевые ванны, тоже не представляли проблем. Благодаря новому ПО, определяющему степень сцепления и пробуксовки колес, наш Crosstrek двигался вперед с упорством и решимостью настоящего самурая.

Цены на Subaru Crosstrek Sport начинаются с 30?290 долларов. Это минимальная стоимость 2,5 литровой версии, и она на 4000 долларов выше, чем у базовой модификации с 2,0 литровым мотором. Помимо более мощного двигателя версия Sport имеет беспроводную зарядку, подогрев передних сидений, лобового стекла и зеркал, а также кожаный руль и рычаг переключения передач.

Доплатив 1900 долларов, можно взять лимитированную версию, где будут кожаные сиденья, дополнительный пакет систем безопасности и 18 дюймовые колеса оригинального дизайна. За люк с электроприводом и аудиосистему Harman/Kardon придется отдать еще 1795 долларов или 2445 долларов, если нужна штатная «навигация». Но при этом Subaru ни за какие деньги не продаст Crosstrek, оснащенный электроприводом переднего пассажирского кресла.

Будут ли владельцы Crosstrek проверять его возможности так же, как это делали мы? Скорее всего, нет. По той же причине большинство покупателей, отваливших кучу денег за горные лыжи Atomic Redster, вряд ли когда-либо станут чемпионами в скоростном спуске. Однако иногда приятно просто осознавать, что за красивой упаковкой скрывается действительно качественный товар, за который не жалко и переплатить.