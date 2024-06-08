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Subaru Solterra (2023) салон
На высоко расположенную приборную панель нужно смотреть поверх руля
Subaru Solterra (2023) приборная панельSubaru Solterra (2023) багажное отделение
Subaru Solterra (2023) вид сзади
Внешне Subaru Solterra практически неотличима от Toyota bZ4X

Solterra — первая попытка Subaru создать электромобиль. Хотя на самом деле ничего от Subaru в новинке нет, ведь по факту это Toyota bZ4X под другой эмблемой

Два японских бренда сотрудничают в создании автомобиля уже не в первый раз. Вспомним хотя бы заднеприводное купе Toyota GT86/Subaru BRZ. Но большой электрический кроссовер — нечто другое.

Все, что отличает Solterra от bZ4X, это передний бампер, эмблемы и дизайн колес.

Интерьер и даже меню информационно-развлекательной системы здесь идентичны тойотовским. Но, как ни странно, «внедорожный» дизайн модели больше подходит под имидж Subaru, чем Toyota. Благодаря паре электродвигателей кроссовер имеет привод на обе оси (bZ4X доступен с передним приводом) и оснащен фирменным внедорожным ПО X-Mode от Subaru.

К сожалению, в компании Subaru не думали, какого прироста мощности достигают другие производители, установив второй электродвигатель. Поэтому у Solterra относительно скромные 215 «лошадей», а максимальная скорость ограничена 160 км/ч. И прокачанной версии WRX пока не планируется.

При длине 4,7 м Solterra является конкурентом таких «электричек», как Kia EV6, Skoda Enyaq, Nissan Ariya и Tesla Model Y. При этом первый электрический кроссовер Subaru получился нетяжелым: его вес составляет чуть больше двух тонн. Форма кузова в стиле купе сейчас в тренде, а вот отсутствие заднего дворника — явный прокол разработчиков.

Кроссовер построен на платформе Toyota eTNGA с традиционными стойками MacPherson спереди и задней подвеской на двойных поперечных рычагах. Аккумуляторная батарея является конструктивным элементом платформы, а двигатели установлены на обеих осях.

Благодаря аккумулятору емкостью 71,4 кВт·ч запас хода по циклу WLTP составляет 465 км. Учитывая, что многие соперники преодолевают отметку в 480 км, этого недостаточно. Например, самый дальнобойный Ford Mustang Mach-E может проехать 610 км, а Kia EV6 — до 530 км.

Зато Solterra в стандартной комплектации оснащена тепловым насосом — в ранних версиях Toyota bZ4X его не было, что резко снижало запас хода при минусовой температуре. В Subaru заявляют, что эту модель можно заряжать от станций мощностью 150 кВт, тогда на восстановление 70% заряда вам потребуется всего 30 мин. Но, если вы привыкли заряжать машину дома, знайте: полная зарядка от блока мощностью 7 кВт займет около 10 часов.

Ходовые качества модели на высоте. Если вам нужен рывок для обгона, огромный крутящий момент позволит сделать это, не напрягаясь. На высоких скоростях расход электричества резко возрастает, причем в салоне становится слышен шум ветра и дороги, но этого недостаточно, чтобы испортить долгое путешествие.

Управляется Solterra даже лучше, чем можно было ожидать. Рулевое управление точное, сам руль налит приятной тяжестью, а подвеску совершенно не беспокоят неровности и выбоины в асфальте. Solterra определенно едет лучше, чем VW ID.4, хотя и не так хорошо, как Kia EV6.

Однако еще сильнее кроссовер впечатляет на бездорожье. Клиренс в 210 мм (по утверждению специалистов Subaru, самый большой в классе) в сочетании с хорошими углами въезда и съезда, а также с легко дозируемой тягой, позволяет ехать уверенно, не сильно переживая за машину и дорожный рельеф.

Система X-Mode включает универсальные режимы «Снег/Грязь» предназначенные для поддержания вращения колес в любых условиях. Здесь также есть система помощи при спуске с горы, но для ее корректной работы нужны правильные шины. Протектор обычной дорожной резины быстро забивается грязью, и кроссовер начинает скользить по склону.

Как мы уже говорили, интерьер Solterra идентичен bZ4X. Это означает, что у водителя есть высоко расположенная электронная панель приборов и маленький руль, напоминающие Peugeot i-Cockpit. И здесь японцы наступили на те же грабли, что и французы. Такая компоновка отлично подходит для высоких водителей, но тем, кто ростом пониже, будет непросто устроиться так, чтобы хорошо видеть дисплей.

Необычно, что здесь нет перчаточного ящика — от него избавились, чтобы попытаться сделать салон более просторным. Тем не менее недостатка мест для хранения вещей здесь тоже нет. На торпедо доминирует 12,3 дюймовый сенсорный экран медиасистемы с возможностью подключения Apple CarPlay и Android Auto (послед­няя по какой-то причине проводная). Также есть отдельные кнопки климат-контроля.

Спереди и сзади много места для седоков, хотя из-за платформы-скейтборда сидеть вы будете с высоко поднятыми коленями. Длинноногим пассажирам, возможно, хотелось бы лучшей поддержки бедер, хотя в целом сиденья хороши. А обогрев передних и задних сидений входит в стандартную комплектацию.

Багажное отделение не особо вместительное: его объем варьируется от 452 до 441 л в зависимости от наличия сабвуфера. Для сравнения, у Audi Q4 e-tron багажник вмещает 520 л, а у Skoda Enyaq — 585 л.

Но главная проблема Solterra в том, что этот электрический кроссовер заявился в очень конкурентном сегменте рынка, ничем особо не выделяясь на фоне «одноклассников», за исключением езды по бездорожью. Впрочем, с обычными автомобилями Subaru была похожая история, что не мешало им находить поклонников по всему миру.
 

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