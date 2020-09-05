Кроссовер Subaru Forester пятой генерации может сообщить о своем владельце все, что следует сказать окружающим. Этот автомобиль для тех, кто знает себе цену

Во время одной из встреч с инженерами Subaru довелось услышать: «Мы, японцы, славимся своей любознательностью и страстью к новым технологиям. Поэтому слова «первый» и «уникальный» постоян­но звучат по отношению к нашему бренду». А чтобы сомнений не осталось, представитель марки стал перечислять: первый в мире легковой авто­мобиль с несущим кузовом и полным приводом, первая в мире технология безопасности на базе стереокамеры, уникальная технология симметричного полного привода, первые места в самых престижных автомобильных соревнованиях и мировые рекорды скорости… Тут уж журналистам крыть, как говорится, было нечем.

Та беседа вспоминается, когда сталкиваешься с тем или иным продуктом от Subaru. Вот и современный Forester доказывает, что девиз пятого поколения модели – «Идеальная система. Умнее. Больше. Мощнее» – в полной мере соответствует тому, что может предложить этот автомобиль.

На платформе инноваций

Едва появившись в конце 90-х, первый Forester сразу же начал покорять мужчин, знающих толк в дорожных и внедорожных путешествиях, ценящих надежность и функциональность, любящих активный отдых. И сейчас, спустя два с лишним десятилетия, этот автомобиль по-прежнему считается визитной карточкой людей, состоявшихся в карьере и семейной жизни, живущих в собственных домах недалеко от города или в мегаполисах, умеющих находить время для вылазок на природу, хобби и занятий спортом.

Действительно, кроссовер, традиционно выпускаемый в Японии, впечатляет как своим брутальным, но харизматичным видом, так и серьезнейшим техническим потенциалом, – инновацион­ные решения буквально пронизывают конструкцию автомобиля. Причем ключевым становится тот факт, что все они объединены в ту самую идеальную систему комфортного передвижения, которая упоминается в девизе. Благодаря продуманной инженерии, отточенным до совершенства технологиям каждый ее компонент незаменим и важен и вместе с тем дополняет остальные.

Так, фирменная глобальная платформа SGP позволила модели пятой генерации существенно превзойти предшественницу в габаритах – колесная база выросла сразу на 30 мм (до 2670 мм). Вкупе с более широким кузовом (+20 мм) это дало возможность сделать просторнее салон (особенно на втором ряду), а также на добрых 40 л нарастить объем багажника (и тут мы видим соответствие девизу пятой генерации). К тому же на 134 мм расширился проем пятой двери, за счет чего загружать отсек теперь удобнее.

Новая платформа обеспечила «японцу» и выдающиеся внедорожные характеристики. Тут впору загибать пальцы: фирменный субаровский симметричный полный привод Symmetrical AWD, значительные углы въезда и съезда, один из лучших в классе клиренс (220 м), потрясающе энергоемкая подвеска... Плюс модернизированная система помощи для езды по бездорожью X-Mode, умеющая работать в двух режимах – «Снег/грязь» или «Глубокий снег/грязь» (во втором случае антипробуксовочная система отключается, а электроника мгновенно повышает уровень крутящего момента). Этот ассистент позволяет водителям с любым опытом вождения без проблем преодолеть даже значительное бездорожье. Если же вы попадете в горы или на холмы, то в полной мере сможете оценить систему помощи при движении вниз по склону, автоматически поддерживающую безопасную скорость.

Впрочем, актуальный Forester умен (снова напоминаем про девиз) и на асфальте, где в дело вступает комплекс элементов автопилотирования. В частности, благодаря интеллектуальной системе помощи водителю EyeSight – технологии превентивной безопасности Subaru – этот кроссовер может самостоятельно сохранять дистанцию до впередиидущего автомобиля, держаться в рамках полосы движения, распознавать объекты в слепых зонах, подсвечивать фарами за повороты. А в случае возникновения опасности еще и экстренно тормозить, в том числе при движении задним ходом (к примеру, на парковке).

Железные аргументы

Если спросить знающего человека, с чем у него ассоциируется автомобиль Subaru, то чаще всего услышите такие прилагательные, как «мощный», «маневренный», «универсальный», «комфортабельный». Показательно, что все эти эпитеты свойственны модели Forester.

Например, любой из двух атмосферных двигателей, будь то 150-сильный 2-литровый или топовый оппозитный Boxer объемом 2,5 л мощностью 185 л.с., в связке с модернизированной бесступенчатой трансмиссией Lineartronic обеспечивает и энергичный старт, и прогнозируемые ускорения со средних скоростей. А также (что тоже важно) экономию бензина – японским инженерам удалось снизить расход топлива, теперь в смешанном цикле он составляет всего 6,3 л на «сотню». Дело в том, что эта CVT обеспечивает работу двигателя в режиме, максимально благоприятном для скорости движения автомобиля, тем самым создавая условия для оптимального баланса мощности и топливной экономичности. Кроме того, Lineartronic гарантирует мгновенную реакцию мотора на малейшее перемещение педали «газа».

Такой «атлет» (опять-таки верный своему девизу) уверенно чувствует себя и на скоростном шоссе, где требуют­ся быстрые обгоны и перестроения, маневренность. Тут свою роль играет также система интеллектуального привода Si-Drive, которая позволяет водителю адаптировать ходовые качества «японца» к своему стилю управления. Два режима – Intelligent и Sport – способны удовлетворить автовладельца с любым темпераментом: предпочитающего спокойную, динамичную или же максимально энергичную езду. Вместе с тем Forester наде­жен и далеко за пределами дорог, когда на первый план выходят тяговитость и выносливость. Даже заехав в грязь, в песчаные барханы, в чащу леса или на заснеженное поле, вы, находясь внутри него, можете быть спокойны – этот «японец» не подведет, сдюжит.

Наконец, кроссовер готов дать фору конкурентам в области комфорта. В каком бы качестве в нем ни пришлось ехать, водителем или пассажиром, вы сможете оценить простор салона и великолепную обзорность (для этого уменьшили толщину стоек и увеличили площадь остекления), широкий диапазон настроек на редкость удобных кресел, тщательно просчитанную эргономику, количество и удобство вещевых боксов, действенный климат-контроль, потенциал системы мультимедиа и пакет «теплых» опций. Кроме того, конструкторы сумели снизить уровень вибраций и шумов, тем самым обеспечив лучший ездовой комфорт.

Как ни крути, но Forester и в самом деле заслужил титулы бестселлера и одной из икон бренда. А в случае с Subaru, где каждая модель доводится до совершенства, это дорогого стоит.