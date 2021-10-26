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Как «крышевать» Toyota Hilux
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Пережив обновление и разжившись фирменной надстройкой над грузовой площадкой, японский среднеразмерный пикап стал еще ближе целевой аудитории

Знаменитая фраза «Слушайте, я не узнаю вас в гриме! Кто вы такой?» из комедии Гайдая точно описывает мою первую реакцию на рестайлинговый Toyota Hilux. После перекройки «фасада» пикап восьмого поколения стал походить анфас на новый Toyota Land Cruiser Prado, а легкосплавные 17-дюймовые черные колесные диски с высокопрофильными шинами, фактурные бамперы и современная «начинка» фонарей добавили «японцу» обстоятельности. Но главный сюрприз заключается в опциональной надстройке, с которой пикап стал походить на полноразмерный внедорожник или даже на небольшой кемпер. Дело в том, что жестко закрепленную «будку» из прочного ABS-пластика снабдили запирающимися откидными окнами, светодиодной подсветкой, а на ее крышу при желании можно устанавливать рейлинги и поперечины. Словом, такой Hilux буквально подначивает к тому, чтобы отправиться в путешествие. Что мы, собственно, и сделали.

Косметический ремонт

В кабину большого пикапа не усаживаешься, а скорее забираешься, делая шаг внутрь с широкой подножки, точно с трамплина. Внутри двухрядной кабины – знакомая «капитанская» посадка и на удивление высокий для этого сегмента уровень комфорта. Подогреваемый мультируль с кожаной обшивкой настраивается в двух плоскостях на большом плече, центральный тачскрин, нарастивший диагональ с 7 до 8 дюймов, поддерживает функционал Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида теперь дополнена задними датчиками парковки, и, соответственно, маневрировать в стесненном пространстве стало удобнее. Аналоговая приборка с дисплеем борткомпьютера перелицованы и читаются чуть лучше. Все в порядке и с доступом к электричеству – в широком боксе-подлокотнике дизельной версии спряталась розетка на 220 В, а в основание консоли вписаны розетка на 12 В, USB  и AUX-слоты.

Сиденья с тканевой обивкой (в топовых версиях с кожаной) остались несколько аморфными из-за мягкого наполнителя и широко расставленных валиков поддержки, зато в таких креслах комфортно ехать на «дальняк», и они работают как дополнительный амортизатор на плохом покрытии.

Сзади из спинки просторного дивана выдвигается подлокотник с двумя подстаканниками, а подлокотники на дверях обшиты экокожей – солидно и симпатично. В тыльной части спинок передних кресел имеются вещевые карманы и крючки для сумок, по всему салону щедро распределены ниши для бутылок и мелочевки. При этом качество материалов отделки, скажем так, неровное. Где-то пластик не по сегменту фактурный и упругий, а где-то груб, как в утилитарных развозных фургонах. Регуляторы управления печкой и кондиционером выглядят устаревшими, хотя при желании вы можете заказать более современный блок климат-контроля. Довольно непривычная неоднозначность.

Дачная история

Того, что в Hilux не влезет «картина, картонка и маленькая собачонка», можно не опасаться. После водружения высокой крыши над грузовой платформой можно замахнуться на перевозку холодильников, газонокосилок или мопедов и не бояться, что технику зальет дождем. Мелочевку же можно забрасывать с любого борта через откидные и запирающиеся на ключ форточки. К слову, грузоподъемность пикапа после обновления и перекалибровки подвески практически не изменилась и составляет 750 кг – правда, это без учета дополнительных 65 кг пластиковой надстройки.

В движении первым делом оцениваю главное техническое новшество – апгрейд 2,8-литрового турбодизеля со 177 до 200 л.с. Модернизированный двигатель, так понравившийся нам под капотом Land Cruiser Prado, на более легком пикапе (–80 кг) трудится еще более достойно. Hilux набирает темп легко и непринужденно, причем даже когда в кабине четверо, а грузовое отделение загружено. Да и паспортные данные – разгон до 100 км/ч за 10 с – говорят сами за себя.

По моим ощущениям, автомобиль стал еще увереннее держать курс на скоростных прямиках (в том числе благодаря доработанному рулевому управлению – применен гидроусилитель с переменной производительностью). Однако трансмиссия с жестко подключаемыми передними колесами имеет ограничения на езду с «четырьмя ведущими» на высоких скоростях. Конечно, это минус. Ведь если, к примеру, вы решите отправиться в дальнее путешествие зимой или в дождливую погоду, то двигаться на заднем приводе будет не всегда безопасно.

Еще один не устраненный недостаток – жесткость подвески. На разбитом асфальте или ухабах грунтовой дороги этот «японец» хорошенько растрясет водителя и пассажиров, причем основной удар примут на себя те, кто расположился на втором ряду, ближе к рессорной задней подвеске. Проблема, впрочем, отчасти решается основательной загрузкой кузова – в этом случае плавность хода ощутимо возрастает.

Как бы то ни было, Toyota Hilux заметно прогрессировал в плане разгонной динамики, электронных новшеств и оснащения, и это куда важнее для традиционных клиентов, нежели, скажем, жестковатое шасси. Что же касается новых опциональных возможностей (как, например, та самая надстройка над грузовой площадкой), то они призваны усилить и без того заметный интерес к одному из самых популярных пикапов нашего рынка. Кстати, за тестовый автомобиль с топовым 2,8-литровым турбодизелем и АКП6 в начальной комплектации Comfort дилеры просят 3 219 000 рублей, еще 308 000 придется доплатить, если вы захотите такой пикап с просторной и эргономичной «будкой», окрашенной в цвет кузова.

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Как «крышевать» Toyota Hilux HiLux - Toyota Hilux (2021) вид сбоку Как «крышевать» Toyota Hilux HiLux - Toyota Hilux (2021) вид спереди Как «крышевать» Toyota Hilux HiLux - Toyota Hilux (2021) вид сзади Как «крышевать» Toyota Hilux HiLuxВсе фото

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