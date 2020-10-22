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Комплексный подход

На российский рынок выведена очередная модель грузовика на шасси Daewoo Novus 8x4 – мощный самосвал CR7DS. Ранее, весной, появился созданный на той же базе фургон-рефрижератор, а уже в следующем году корейская компания предложит еще несколько новинок

Компания Daewoo Trucks активно расширяет свой российский бизнес. Так, до конца нынешнего года ее дилерская сеть будет расширена с 20 до 25 предприятий, усилиями которых планируется реализовать не менее 120 грузовиков различного назначения, тем самым превысив показатели 2019 года на 70%.

Чтобы добиться таких успехов, автопроизводитель предпринял целый ряд шагов. Прежде всего, не так давно в России была создана кэптивная лизинговая компания Daewoo Finance, которая финансирует клиентов, желаю­щих приобрести грузовую технику этой корейской марки. В числе ее преимуществ, например, льготные ставки по лизингу и чрезвычайно быстрое рассмотрение заявок (на это уходит от трех до пяти дней). Неудивительно, что всего за три первых месяца работы объем заказов превысил 390 млн рублей.

Кроме того, усилиями генерального дистрибьютора Daewoo Trucks – компании «Премиум Авто» – производитель энергично расширяет свою продуктовую линейку, а также переходит от импорта готовой техники к монтажу надстроек на базе шасси 8x4 Daewoo Novus. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) уже имеют пять российских изготовителей таких надстроек, как фургоны, автобетононасосы, бортовые машины с КМУ, самосвальные кузова, автогидроподъемники. Скоро к перечню этих партнеров бренда добавятся еще шесть компаний, которые готовятся получить ОТТС.

Что же касается непосредственно модельной гаммы, то новый самосвал 8x4 Daewoo Novus CR7DS должен стать одним из триггеров покупательского спроса. Автомобиль полной массой 44 т имеет грузоподъемность более 28,5 т и кузов объемом 22 м³. Он оснащен 420-сильным 10,9-литровым двигателем Doosan DV11K класса Euro 5, который сочетается с 16-ступенчатой механической коробкой передач. По мнению экспертов, такой продукт будет востребован во многих уголках России, расположенных в различных климатических условиях.

При этом о возможностях корейского шасси можно судить по уже вышедшему на российские дороги фургону-рефрижератору 8x4 Daewoo Novus CR9CS. Показательно, что он был создан специально для X5 Retail Group, имеющей магазины практически по всей стране. В частности, основным требованием заказчика стало наличие задней пневматической подвески и кабины со спальным местом, а также повышенная вместимость кузова и грузоподъемность. Это техзадание было реализовано корейским брендом вместе с российскими партнерами – НПО «Ростар» из Набережных Челнов и рязанским предприятием ЦТТМ.

Продукт, как утверждает компания-эксплуатант, удался. Почти 12-метровый грузовик может принять на борт более 23 т груза, при этом он отличается маневренностью, надежностью, экономичностью и простотой эксплуатации. Эргономичная кабина на 4-точечной пневмодвеске оснащена автоматическим механизмом опрокидывания, внутри нее находятся анатомически выверенные кресла и удобный «спальник». Агрегатная связка та же, что и у самосвала CR7DS. Отдельно нужно отметить 53,3-кубовый кузов – изотермический фургон, вмещающий 22 европалеты. Благодаря толстым стенкам, крыше и полу, а также мощнейшей холодильно-обогревательной установке Thermo King T-1200R этот автомобиль гарантирует сохранность грузов (например, лекарств или продуктов питания) при температуре окружающего воздуха до 55 градусов.

На презентации нового самосвала руководители компании «Премиум Авто» озвучили планы на будущее. В 2021 году в России намечено сертифицировать тягач и шасси новой серии Daewoo Maximus, а также выпустить коммунальные машины и зерновозы на базе Daewoo Novus.

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