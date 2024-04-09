Концерн Chery Automobile наводнит российский рынок своими «зелеными» моделями. В начале лета начнутся продажи первых таких новинок от брендов Chery Tiggo и Exlantix

Электрические и гибридные модели компании Chery будут отныне продвигаться на нашем рынке под брендом Chery Tiggo, до недавнего времени ассоциировавшимся с бензиновыми машинами. В 2024 году на российский рынок должны выйти пять экологичных новинок Chery Tiggo: два электрокара и три гибрида. Первым в третьем квартале дебютирует кроссовер eQ7 — электрокар, серьезно адаптированный к российским реалиям эксплуатации.

Электрический eQ7 выглядит презентабельным, и удивляться тут не приходится — дизайном занимались специалисты итальянского ателье Pininfarina. Визуально электрокроссовер напоминает модель Jetour Dashing, оснащаемую ДВС. Однако обтекаемый фасад с отсутствующей решеткой радиатора и зарядный лючок не дадут усомниться — перед вами электрокар.

В салоне — мощный центральный тоннель без единой кнопки и тумблера, но с площадкой для беспроводной зарядки гаджетов. За управление 1 ступенчатой трансмиссией отвечает правый подрулевой переключатель. Объем основного багажника варьируется от 386 до 1250 л. Передний отсек вмещает 40 л.

К достоинствам электрического SUV следует отнести легкий и стойкий к коррозии алюминиевый кузов. Габаритная длина составляет 4675 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1660 мм, межосевое расстояние — 2830 мм. Силовая установка безальтернативна. Как и на родине бренда, Chery Tiggo eQ7 предложат у нас с 211 сильным электромотором и литий-железо-фосфатной батареей на 67,1 кВт·ч. Паспортный запас хода достигает 512 км по циклу CLTC. Максимальная скорость ограничена 180 км/ч. Кроссоверу требуется 8 с на ускорение до первой сотни.

Второй электрической новинкой, вероятно, станет Chery Tiggo eQ1 — ситикар размером с «Оку», который на родине бренда предлагают с электродвигателем мощностью 41 или 75 л.с. Линейка из трех вариантов батарей обеспечит 251, 301 и 408 км автономного хода соответственно.

Три грядущих гибрида тоже известны. Это новые итерации уже продающихся в России Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid и Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid с возможностью подзарядки от розетки. На роль же флагмана претендует гибридное исполнение Tiggo 9 нового поколения.

Между тем в КНР в рамках онлайн-конференции представили еще один новый «зеленый» бренд для России — Exlantix. В Китае он существует с 2023 года и входит в группу компаний Chery, а точнее, является «зеленым» ответвлением марки EXEED. В России у новой марки, которая, к слову, позиционируется как премиальная, будут собственная дилерская сеть и свое представительство.

Новинки Exlantix появятся в РФ в начале лета, одновременно с их «зелеными» массовыми «собратьями» Chery Tiggo. Первенцем станет седан Exlantix ES с внешними габаритами 4945х1978х1474 мм и колесной базой 3000 мм. Топовая версия получит 475 сильную электрическую установку, позволяющую разгоняться до 100 км/ч за 3,7 с. По предварительным данным, новинка оборудована 800 вольтовой электросистемой, а запас хода составляет 700 км. Батарею на 82 кВт·ч с 30 до 80 % можно будет подзарядить всего за 15 мин. При этом обещан запас хода 650 км, а время разгона до сотни 3,7 с. То есть перед нами, по сути, высокоэкологичный спортседан. По предварительной информации, у нас будет предложена исключительно полноприводная топ-версия с двумя электромоторами (480 л.с.). В КНР же продаются также заднеприводные варианты (252 или 313 л.с.). В оснащение войдут пневмоподвеска, адаптивный «круиз», мультимедиа с широкими возможностями подключения к интернету и многое другое.