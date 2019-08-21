Бренд Chery становится одним из активных ньюсмейкеров на российском рынке. Так, нынешней весной компания начала продажи нового флагмана своей линейки – Tiggo 7, а уже в августе у дилеров появится следующее поколение кроссовера Tiggo 4, построенного на одной платформе с флагманской моделью

Оба автомобиля – наглядная демонстрация того, насколько серьезны амбиции компании на самых разных рынках. И Tiggo 7, и Tiggo 4 не просто нашпигованы передовой электроникой, которая обеспечивает комфорт и безопасность на уровне многих европейских или, к примеру, корейских конкурентов, но и показывают высокий уровень надежности и качества. Лучшим подтверждением тому служит решение российского дистрибьютора китайской марки об улучшении гарантийных обязательств. В частности, по флагманской модели Tiggo 7 к гарантии 5 лет или 150 000 км пробега автопроизводитель добавил идентичный срок на кузов и лакокрасочное покрытие. Пожалуй, есть смысл разобраться, на чем основана подобная уверенность в своих продуктах и чем могут привлечь клиентов новые машины бренда.

Несекретный арсенал

Представленный россиянам в марте 2019 года Tiggo 7 притягивает к себе с первого же взгляда – стремительный, элегантный и одновременно мощный и солидный кузов, стильный и эргономически выверенный интерьер. Впрочем, что тут удивляться: будучи еще прототипом, этот автомобиль – детище интернациональной дизайнерской команды Джеймса Хоупа – был признан лучшим концепт-каром 83-го Женевского автосалона. Конечно же, все ключевые стилистические решения сохранили в серийной версии.

И вот теперь клиентам предоставлена возможность приобрести большой автомобиль (длина – 4432 мм, ширина – 1837 мм, высота – 1670 мм), имеющий просторный салон (благодаря колесной базе длиной 2650 мм) и вместительный багажник, объем которого варьируется от 414 до 1100 л. Кстати, Tiggo 7 стал первой моделью бренда, при изготовлении которой используется ряд деталей из оцинкованной стали (что перенесено и в Tiggo 4). А в местах повышенного износа в целях защиты от коррозии применены некоторые компоненты из пластика и композитных материалов. Все это и позволило расширить гарантию на кузов.

При этом SUV готов к уверенной езде как по плохим дорогам (его дорожный просвет составляет 190 мм), так и по скоростным шоссе: передняя подвеска McPherson и задняя независимая «многорычажка» не только улучшают управляемость автомобиля, но и обеспечивают комфортное передвижение на любых покрытиях.

Флагманская модель может быть оснащена одним из двух бензиновых моторов – турбированным 1,5-литровым 152-сильным или 2-литровым, развивающим 122 л.с. В первом случае с двигателем сочетается 6-ступенчатая механическая коробка передач, во втором – современный вариатор, имеющий режимы Sport и Eco. Помимо этого, кроссовер в полном соответствии со своим статусом предоставляет целый комплекс новейших электронных ассистентов и функций, повышающих комфорт и безопасность. Тут вам и «мультимедийка» с 9-дюймовым сенсорным экраном, и датчики парковки, и камера заднего вида с динамической разметкой, и позволяющая расширять возможности смартфона система Cloudrive 2.0, и бесключевой доступ в салон. А также регулятор тормозных сил в повороте (CBC), система снижения вероятности опрокидывания (RMF), контроль давления в шинах (TMPS), системы помощи при старте в гору и спуска с горы, помощи при экстренном торможении. Само собой, есть ABS, ESP, подушки безопасности, модуль «ЭРА-ГЛОНАСС»…

Следуя за своим флагманом, достойный уровень оснащения предложит покупателям и модель Tiggo 4. Этот автомобиль, нацеленный на молодежную аудиторию, имеет в своем арсенале множество высокотехнологичных функций. В частности, его мультимедийная система не только интегрируется со смартфоном, но и управляется жестами, фоновый рисунок 9-дюймового экрана водитель может изменять по своему вкусу (в том числе загрузив собственные изображения). А водонепроницаемый смарт-браслет способен быть не только ключом дистанционного управления, но и следить за частотой пульса, сном владельца и даже индицировать напоминания.

Без права на ошибку

Технологичность – не единственный приоритет Chery Automobile Co. Ltd, одной из ведущих автомобилестроительных компаний КНР, ныне имеющей шесть крупных заводов и одиннадцать сборочных производств в различных регионах мира. Основанная в 1997 году, она уже в 1999-м приступила к выпуску машин, а в 2000-х стала первым китайским автоэкспортером, начав отгружать свою продукцию на Ближний Восток. Впоследствии география поставок расширялась, и модели бренда стали появляться в разных уголках планеты. Подобное было бы невозможно, не будь у автомобилей Chery потенциала надежности и безопасности.

Помимо внушительных производственных мощностей компания имеет в своем распоряжении крупнейший исследовательский центр, известный как Китайская национальная инженерная лаборатория автомобильной промышленности. В ее стенах проводится свыше 2600 видов испытаний, направленных на проверку качества и надежности узлов автомобиля и эффективности его систем.

К примеру, самая большая в Азии лаборатория краш-тестов Chery работает на уровне стандартов C-NCAP и Euro NCAP и может имитировать практически все виды столкновений, включая не входящие в стандартные программы сертификации моделей. Вот и кроссовер Tiggo 7 подвергся дополнительному тесту – попутному столкновению трех транспортных средств, в ходе которого два таких автомобиля встали друг за другом, а затем задний на скорости 50 км/ч въехал в «корму» второго, в свою очередь, «догнавшего» грузовик на скорости 26,2 км/ч. Анализ «пострадавших» манекенов подтвердил, что новый SUV обладает высокой степенью защиты водителя и пассажиров, в том числе от травм шейных позвонков, причем как в лобовых авариях, так и при ударах сзади.

Свой вклад в общее дело вносят сотрудники и других подразделений центра. Так, в NVH-лаборатории (noise, vibration, harshness) более сотни инженеров трудятся над снижением шумов и вибраций во всех моделях Chery – они исследуют характеристики свыше 3000 разных деталей. В MC-лаборатории (meisterbock & cubing) по 120 точкам на уже собранных кузовах проверяют качество швов и зазоров. KC лаборатория (kinematics & compliance) тестирует шасси и жесткость кузова. Тут гидравлические стойки имитируют езду по тем или иным видам покрытия (всего около 20 режимов). «Благодаря этому, – говорят в компании, – мы уверены, что наши автомобили могут эксплуатироваться в различных регионах мира и в самых разных дорожных условиях». Судя по всему, новинки Chery готовы и к российским вызовам.