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Крейсер-легенда

Land Cruiser всегда готов подтвердить репутацию настоящего внедорожника
Land Cruiser всегда готов подтвердить репутацию настоящего внедорожника
Land Cruiser 100 вывел модель на еще более высокий уровень восприятия
Land Cruiser 100 вывел модель на еще более высокий уровень восприятия

В 1955 году компания Toyоta начала массовый выпуск внедорожника Land Cruiser. За прошедшие десятилетия эта модель успела стать настоящей  легендой автомобильного мира

Впрочем, история автомобиля началась раньше, в 1950 году, когда американцы ввязались во внутренний конфликт в Корее. Тогда их воен­ным для работы в зоне боевых действий срочно понадобился легкий внедорожник типа всем известного Jeep. Чтобы не тратиться на поставки машин из США, было решено объявить конкурс на производство подобного автомобиля среди японских автопроизводителей.

В разработке помимо других фирм приняли участие и конструкторы Toyota, стараниями которых в январе 1951-го появился первый прототип. Основой для него послужило шасси легкого грузовика Toyota SB грузоподъемностью 1 т. Машину сделали полноприводной, оснастили рядным 6-цилиндровым мотором Toyota B объе­мом 3386 см³ и мощностью 82 л.с. Двигатель, кстати, был далеко не новым – тойотовские инженеры разработали его еще в 1938 году, взяв за основу лицензионный мотор Chevrolet Stovebolt Six. Коробка передач – механическая, трехступенчатая без понижающей передачи в трансмиссии. Назвали новинку Toyota BJ. Первая буква индекса говорила об используемом двигателе, вторая, начальная в слове Jeep, акцентировала внимание на внедорожных возможностях продукта.

От BJ к Land Cruiser

Однако война в Корее закончилась летом 1953 года, в связи с чем спрос на военные внедорожники упал. Пришлось срочно искать новую нишу для BJ, что оказалось делом несложным: они требовались, к примеру, полиции, а также ведомствам сельского и лесного хозяйства Японии. Однако было очевидно, что серьезный бизнес на этом не построить. Кроме того, в 1954 году название Jeep стало зарегистрированным торговым знаком, следовательно, букву J необходимо было срочно изымать из индекса, дабы избежать недоразумений с американцами. И тогда кто-то из маркетологов предложил сделать из BJ гражданскую модель, подобную британскому Land Rover. Идея пришлась ко двору, но для этого автомобиль надо было серьезно дорабатывать, делать более комфортабельным и «дружелюбным» по отношению к владельцу.

В итоге поменяли не только имидж, но и имя машины. Название Land Cruiser («Сухопутный крейсер») придумал лично технический директор компании Хэндзи Умэхара, который позже так описывал ситуацию: «В Англии у нас был конкурент – Land Rover. Мне нужно было придумать название, не менее звучное, чем у наших конкурентов. Поэтому я и решил назвать машину Land Cruiser».

К началу массовых продаж в 1955 году брутальный BJ превратился в довольно комфортабельный гражданский внедорожник Land Cruiser 20. Внешне автомобиль все еще походил на «предка», однако внутри многое изменилось: салон стал просторнее, подвеска обеспечивала более комфортную езду. На рынок поставлялось две версии – короткобазная и длиннобазная. Последняя была более грузоподъемной и выпускалась в нескольких модификациях, включая пикап.

В итоге Toyota Land Cruiser 20 получился весьма сбалансированным и надежным автомобилем, что позволило ему завоевать популярность в целом ряде стран мира. Некоторые историки даже утверждают, что уже к 1957 году 32,8% годового объема экспорта японских автомобилей приходилось именно на эту модель.

Американские приключения

Однако уже к 1960 году 20-я серия оказалась устаревшей, и ей на смену пришел более мощный и лучше оснащенный Toyota Land Cruiser 40. Проектируя эту модель, инженеры ставили перед собой задачу не только повторить успех предшественницы, но и превзойти его. И им это удалось: новинка пользовалась хорошим спросом как внутри, так и за пределами Страны восходящего солнца.

Хотя и тут не обошлось без ложки дегтя. В начале 1960-х Toyota приступила к решению весьма амбициозной задачи: она намеревалась покорить самый крупный в мире автомобильный рынок – Соединенные Штаты Америки. И сделать это предполагалось с помощью Land Cruiser, потенциальными покупателями которого считались все владельцы Jeep и внедорожников других марок. Усилия к этому были приложены немалые. Судите сами: в то время на территории США продукция Toyota продавалась не только дилерскими центрами японской марки, но и любыми другими фирмами и организациями, желавшими ими торговать. Главной целью было не столько получение прибыли, сколько желание обозначить и поддержать свое присутствие на американском рынке.

Но успех был невелик: в 1962 году Toyota USA реализовала всего около 1000 автомобилей, из них 700 пришлось на долю Land Cruiser. В следующем году удалось продать 1100 машин, и здесь львиная доля тоже пришлась на внедорожники. Именно этот факт и дал возможность компании заявить, что в начале 1960-х Land Cruiser стал самой продаваемой моделью японского производства в США. Но сделать Land Cruiser 40 базовой моделью для выхода бренда на рынок Северной Америки так и не удалось. С этой задачей Toyota смогла справиться только в конце того десятилетия, причем при помощи совсем другой машины – Toyota Corona.

Зато в Южной Америке 40-я серия оказалась весьма кстати. В Бразилии в 1959 году из привозных деталей был собран первый «Крейсер», а в 1962-м на Fabrica SBC наладили собственное производство. Именно там был установлен своеобразный рекорд: Land Cruiser 40 простоял на конвейере вплоть до 2002 года – дольше, чем любая другая версия.

Мировой успех

Как и каждый автомобиль, на протяжении своей истории Land Cruiser постоянно эволюционировал. В 1967 году появилась его 55-я серия, в 1980-м – 60-я, 1984-й ознаменовался выпуском 70-го семейства, а в 1987 году родился знаменитый Prado… Кроме того, за годы выпуска автомобиль неоднократно менял статус. Сначала он считался тяжелым, затем перешел в категорию легковых автомобилей, чуть позже закрепился в сегменте дорогих внедорожников, где продолжает пребывать и поныне.

Одним из бесспорных достижений в истории модели стала победа Land Cruiser 55 над одним из бывших образцов для подражания – британской маркой Land Rover – на его домашнем рынке! Произошло это в конце 1960-х. Не менее значителен и успех начала следующего десятилетия, достигнутый моделью в США, когда разразившийся энергетический кризис заставил-таки американских потребителей предпочесть более экономичный японский внедорожник продукции собственных производителей.

Все эти события во многом способствовали превращению Land Cruiser в настоящую легенду. В авгус­те 2019 года мировые совокупные продажи моделей семейства превысили 10 000 000 экземпляров. Сегодня внедорожники семейства продаются в 170 странах, причем ежегодно реализуется около 400 000 автомобилей. Разумеется, предпочтения разные. В Африке, к примеру, в почете Land Cruiser 70, на Ближнем Востоке – Land Cruiser 200, в Азии, Европе, Океании и Латинской Америке – Land Cruiser Prado, в Северной Америке – Lexus GX.

Что касается нашей страны, то здесь отношение к Land Cruiser особое. История его официальных продаж в России начинается с 2002 года, когда дилерами были реализованы первые 1635 Land Cruiser 100 и 45 Lexus LX. Сейчас российский рынок считается одним из ключевых для этой модели в мире и крупнейшим в Европе. Согласно статистике компании, каждый четвертый российский покупатель внедорожника выбирает Land Cruiser (либо его версию под маркой Lexus). В 2018 году объем этих автомобилей на нашем рынке превысил 31 тыс. экземпляров. Суммарные же продажи за все время присутствия на российском рынке в августе 2019 года перевалили за 400 тыс. единиц.

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