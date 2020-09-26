В 1955 году компания Toyоta начала массовый выпуск внедорожника Land Cruiser. За прошедшие десятилетия эта модель успела стать настоящей легендой автомобильного мира

Впрочем, история автомобиля началась раньше, в 1950 году, когда американцы ввязались во внутренний конфликт в Корее. Тогда их воен­ным для работы в зоне боевых действий срочно понадобился легкий внедорожник типа всем известного Jeep. Чтобы не тратиться на поставки машин из США, было решено объявить конкурс на производство подобного автомобиля среди японских автопроизводителей.

В разработке помимо других фирм приняли участие и конструкторы Toyota, стараниями которых в январе 1951-го появился первый прототип. Основой для него послужило шасси легкого грузовика Toyota SB грузоподъемностью 1 т. Машину сделали полноприводной, оснастили рядным 6-цилиндровым мотором Toyota B объе­мом 3386 см³ и мощностью 82 л.с. Двигатель, кстати, был далеко не новым – тойотовские инженеры разработали его еще в 1938 году, взяв за основу лицензионный мотор Chevrolet Stovebolt Six. Коробка передач – механическая, трехступенчатая без понижающей передачи в трансмиссии. Назвали новинку Toyota BJ. Первая буква индекса говорила об используемом двигателе, вторая, начальная в слове Jeep, акцентировала внимание на внедорожных возможностях продукта.

От BJ к Land Cruiser

Однако война в Корее закончилась летом 1953 года, в связи с чем спрос на военные внедорожники упал. Пришлось срочно искать новую нишу для BJ, что оказалось делом несложным: они требовались, к примеру, полиции, а также ведомствам сельского и лесного хозяйства Японии. Однако было очевидно, что серьезный бизнес на этом не построить. Кроме того, в 1954 году название Jeep стало зарегистрированным торговым знаком, следовательно, букву J необходимо было срочно изымать из индекса, дабы избежать недоразумений с американцами. И тогда кто-то из маркетологов предложил сделать из BJ гражданскую модель, подобную британскому Land Rover. Идея пришлась ко двору, но для этого автомобиль надо было серьезно дорабатывать, делать более комфортабельным и «дружелюбным» по отношению к владельцу.

В итоге поменяли не только имидж, но и имя машины. Название Land Cruiser («Сухопутный крейсер») придумал лично технический директор компании Хэндзи Умэхара, который позже так описывал ситуацию: «В Англии у нас был конкурент – Land Rover. Мне нужно было придумать название, не менее звучное, чем у наших конкурентов. Поэтому я и решил назвать машину Land Cruiser».

К началу массовых продаж в 1955 году брутальный BJ превратился в довольно комфортабельный гражданский внедорожник Land Cruiser 20. Внешне автомобиль все еще походил на «предка», однако внутри многое изменилось: салон стал просторнее, подвеска обеспечивала более комфортную езду. На рынок поставлялось две версии – короткобазная и длиннобазная. Последняя была более грузоподъемной и выпускалась в нескольких модификациях, включая пикап.

В итоге Toyota Land Cruiser 20 получился весьма сбалансированным и надежным автомобилем, что позволило ему завоевать популярность в целом ряде стран мира. Некоторые историки даже утверждают, что уже к 1957 году 32,8% годового объема экспорта японских автомобилей приходилось именно на эту модель.

Американские приключения

Однако уже к 1960 году 20-я серия оказалась устаревшей, и ей на смену пришел более мощный и лучше оснащенный Toyota Land Cruiser 40. Проектируя эту модель, инженеры ставили перед собой задачу не только повторить успех предшественницы, но и превзойти его. И им это удалось: новинка пользовалась хорошим спросом как внутри, так и за пределами Страны восходящего солнца.

Хотя и тут не обошлось без ложки дегтя. В начале 1960-х Toyota приступила к решению весьма амбициозной задачи: она намеревалась покорить самый крупный в мире автомобильный рынок – Соединенные Штаты Америки. И сделать это предполагалось с помощью Land Cruiser, потенциальными покупателями которого считались все владельцы Jeep и внедорожников других марок. Усилия к этому были приложены немалые. Судите сами: в то время на территории США продукция Toyota продавалась не только дилерскими центрами японской марки, но и любыми другими фирмами и организациями, желавшими ими торговать. Главной целью было не столько получение прибыли, сколько желание обозначить и поддержать свое присутствие на американском рынке.

Но успех был невелик: в 1962 году Toyota USA реализовала всего около 1000 автомобилей, из них 700 пришлось на долю Land Cruiser. В следующем году удалось продать 1100 машин, и здесь львиная доля тоже пришлась на внедорожники. Именно этот факт и дал возможность компании заявить, что в начале 1960-х Land Cruiser стал самой продаваемой моделью японского производства в США. Но сделать Land Cruiser 40 базовой моделью для выхода бренда на рынок Северной Америки так и не удалось. С этой задачей Toyota смогла справиться только в конце того десятилетия, причем при помощи совсем другой машины – Toyota Corona.

Зато в Южной Америке 40-я серия оказалась весьма кстати. В Бразилии в 1959 году из привозных деталей был собран первый «Крейсер», а в 1962-м на Fabrica SBC наладили собственное производство. Именно там был установлен своеобразный рекорд: Land Cruiser 40 простоял на конвейере вплоть до 2002 года – дольше, чем любая другая версия.

Мировой успех

Как и каждый автомобиль, на протяжении своей истории Land Cruiser постоянно эволюционировал. В 1967 году появилась его 55-я серия, в 1980-м – 60-я, 1984-й ознаменовался выпуском 70-го семейства, а в 1987 году родился знаменитый Prado… Кроме того, за годы выпуска автомобиль неоднократно менял статус. Сначала он считался тяжелым, затем перешел в категорию легковых автомобилей, чуть позже закрепился в сегменте дорогих внедорожников, где продолжает пребывать и поныне.

Одним из бесспорных достижений в истории модели стала победа Land Cruiser 55 над одним из бывших образцов для подражания – британской маркой Land Rover – на его домашнем рынке! Произошло это в конце 1960-х. Не менее значителен и успех начала следующего десятилетия, достигнутый моделью в США, когда разразившийся энергетический кризис заставил-таки американских потребителей предпочесть более экономичный японский внедорожник продукции собственных производителей.

Все эти события во многом способствовали превращению Land Cruiser в настоящую легенду. В авгус­те 2019 года мировые совокупные продажи моделей семейства превысили 10 000 000 экземпляров. Сегодня внедорожники семейства продаются в 170 странах, причем ежегодно реализуется около 400 000 автомобилей. Разумеется, предпочтения разные. В Африке, к примеру, в почете Land Cruiser 70, на Ближнем Востоке – Land Cruiser 200, в Азии, Европе, Океании и Латинской Америке – Land Cruiser Prado, в Северной Америке – Lexus GX.

Что касается нашей страны, то здесь отношение к Land Cruiser особое. История его официальных продаж в России начинается с 2002 года, когда дилерами были реализованы первые 1635 Land Cruiser 100 и 45 Lexus LX. Сейчас российский рынок считается одним из ключевых для этой модели в мире и крупнейшим в Европе. Согласно статистике компании, каждый четвертый российский покупатель внедорожника выбирает Land Cruiser (либо его версию под маркой Lexus). В 2018 году объем этих автомобилей на нашем рынке превысил 31 тыс. экземпляров. Суммарные же продажи за все время присутствия на российском рынке в августе 2019 года перевалили за 400 тыс. единиц.