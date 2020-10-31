Модели немецкой марки, покинувшие российский рынок три года назад, возвращаются под крылом французского концерна PSA. Одним из первых стал компактный SUV новой волны, который мы протестировали под Петербургом

Знаете самую короткую шутку о приобретении французами в 2017 году марки Opel? Вот она: L`Opel. Это к тому, что герой нашего теста делит платформу EMP2 с Peugeot 3008 родом из Сошо. Думаете, там же выпускают и Granland X? Ничего подобного. Автомобили Opel новой эры производят на предприятии в немецком Айзенахе, и они очень похожи на модели Opel прежних времен, когда этот бренд еще находился под крылом General Motors. Почему так? А потому, что важно сохранить традиционную опелевскую клиентуру – в нашей стране это владельцы Corsa, Astra, Zafira и Insignia.

Соответственно, Granland X соткан из ноу-хау именно немецкой марки, многих из которых нет в соплатформенных моделях Peugeot и Citroen. Помимо адаптивной светодиодной оптики это, к примеру, кресла, сертифицированные немецкой ассоциацией ортопедов AGR. Передние сиденья действительно потрясающе удобны. Кроме подогрева у них есть редкая в этом сегменте функция вентиляции, а вот «массажной» системы, которая предлагается для соплатформенных «французов», наоборот, не выделено. Видимо, не до SPA-процедур немцу-консерватору! Другое дело – солнечные ванны: для топовой комплектации Cosmo предлагается огромная панорамная крыша.

Сзади на диване я тоже разместился с комфортом. Он подогревается (как руль, зеркала и лобовое стекло), снабжен откидным подлокотником и «лыжным» лючком. На «галерке» имеются дефлекторы вентиляции, USB-слот и потолочный плафон освещения. Кстати, даже высоким пассажирам здесь будет весьма вольготно, в том числе потому, что трансмиссионный тоннель совсем крошечный. Багажник тоже не маленький, на 514 л, и здесь реализованы «умные» компоновочные решения – от натяжных сеток до двойного пола, который можно зафиксировать под 45° для удобного доступа к «докатке». А еще за доплату предлагается сервопривод пятой двери с взмаховым датчиком.

Герой нового времени

Консервативно – не значит не современно. К примеру, для всех комплектаций предлагается 8-дюймовый тачскрин мультимедиа. Есть и встроенная навигация, и поддержка Android Auto и Apple Car Play, и системы кругового обзора. Электронные ассистенты – сплошь передовые, но с особенностями. Скажем, система контроля рядности не корректирует траекторию, а лишь оповещает звуком о нарушении разметки (своего рода философия невмешательства). Систему контроля слепых зон пожурю за маленькие индикаторы в корпусах зеркал, а технологию считывания дорожных знаков – за невнимательность: пропускает обозначения, установленные не по европейским канонам (к примеру, на растяжках над дорогой).

По дорожным повадкам Grandland X близок вовсе не к Peugeot 3008, а скорее к Volkswagen Tiguan и Skoda Karoq. Ведь, несмотря на общую с «французами» платформу, у опелевского SUV плотнее настроена подвеска. Это особенно чувствовалось на разбитом асфальте в окрестностях Выборга, когда я находился в салоне вместе с тремя коллегами. Настройки упругих элементов шасси, кстати, такие же, как в Европе. Так что ходовая отлично сглаживает «мелочевку», при этом большие ямы кроссовер преодолевает звучно и тряско. Зато как уверенно он стоит на дуге поворота и скоростных прямиках! Руль точный, хотя и не слишком острый (2,8 оборота от упора до упора), торможение происходит уверенно и плавно.

Динамика ускорения – не бешеная, но достойная, в том числе потому, что этот Opel получился не тяжелым (всего 1435 кг). Бензиновый же 1,6-литровый 150-сильный турбомотор весьма бодр, но его пыл охлаждает 6-диапазонный «автомат» Aisin. Этот «японец» задумчив при кикдауне, а «спортивного» режима не предусмотрено – есть только «ручной». Зато АКП адаптивная – электроника быс­тро понимает, что вы решили «отжечь», и начинает удерживать пониженные передачи (а вместе с ними и высокие обороты). Что же до расхода топлива, то по факту он оказался вполне приемлемым – 9,5 л на «сотню» в смешанном цикле и 6,5 л при езде по трассе со скоростью 100 км/ч. Наконец, что особенно приятно, шумы от дороги, мотора и набегающих потоков воздуха едва различимы в салоне – здесь немцы отлично поработали.

В погоне за БелАЗами

На многое ли этот Opel способен на бездорожье при клиренсе 180 мм и безальтернативном переднем приводе? Чтобы принять у «немца» экзамен на «джиперство», мы отправились в Семиозерский песчаный карьер, где вдоволь наездились по колеям, проторенным БелАЗами. И знаете, Granland X, вооруженный системой IntelliGrip, оказался не таким уж беззащитным перед лицом маленькой северной «Сахары». Конечно, по откровенно глубокому песку он ехать отказался, но на участках, где ступал в песчаную зыбь лишь колесами одного борта, выбирался и пёр дальше. Режим «Снег» оказался в таких условиях эффективнее, чем «Песок», «Грязь» и отключенная ESP. К слову, тумблером системы IntelliGrip оснащают все комплектации кроссовера, кроме базовой.

Досадно, что дешевле, чем за 1 999 000 рублей, Grandland X сегодня не купить. А это уровень полноприводного Volkswagen Tiguan калужской сборки. Сделать Opel доступнее могла бы локализация его производства в России, но эта перспектива пока туманна. Тем не менее в компании убеждены, что ее кроссовер найдет у нас своего клиента. Маркетологи марки представляют его себе так: семейный мужчина в возрасте от 30 до 55 лет с доходом выше среднего, ценящий немецкую надежность и порядок. И никаких вам L`Opel.