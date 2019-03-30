С брендом Skoda мы побывали в SOS-деревне на Севере России, где помогают сиротам и детям из неблагополучных семей

На окраине Вологды расположено одно из поселений организации «Детские деревни – SOS». Наш путь лежит туда. А везет нас, конечно же, Skoda Kodiaq, ведь первый внедорожник бренда как нельзя лучше подходит для такого мероприятия. Автомобиль создавался специально для семейного использования и прекрасно приспособлен как к городским условиям эксплуатации, так и к загородным путешествиям.

Воспитание и поддержка

Организация «Детские деревни – SOS» работает в 135 странах уже более 60 лет, а ее российский комитет был учрежден в 1994-м. Основным направлением деятельности организации является поддержка неблагополучных семей, а также воспитание детей-сирот, максимально приближенное к семейной форме. К сегодняшнему дню в нашей стране построено шесть Детских деревень: в Томилино под Москвой, в Пушкине под Санкт-Петербургом, в Лаврово, что в Орловской области, в Кандалакше под Мурманском, в Вологде и Пскове. Кроме того, в Санкт-Петербурге, Мурманске и Орловской области работают три Дома молодежи, где выпускники деревень проходят подготовку к взрослой жизни.

В SOS-деревнях живут дети, возвращение которых в семью не представляется возможным. Поселение состоит из 7–15 семейных домов, расположенных на единой территории. В каждом проживают 6–8 детей-сирот разного возраста вместе с так называемой SOS-мамой – «профессиональным замещающим родителем». В некоторых семьях есть и SOS-папа. Воспитанники живут совершенно обычной жизнью, SOS родители заботятся о них и ведут хозяйство. То есть у сирот есть самая настоящая семья, где они набираются опыта для будущей самостоятельной жизни.

Деревня не изолирована от окружающего мира. Мальчики и девочки ходят в обычные детские сады и школы, общаются и дружат со сверстниками из обычных семей, приглашают их в гости. Подростки (после 15 лет) переходят в уникальную для России структуру – «Дом молодежи – SOS». Там педагоги-наставники помогают им получить профессию, найти работу и даже решить жилищные вопросы. Впрочем, при желании подростки могут остаться в Детской деревне вплоть до завершения образования и получения собственного жилья, при этом они участвуют в мероприятиях молодежной программы.

Долгосрочное сотрудничество

Компания «Skoda Россия» поддерживает «Детские деревни – SOS» с 2011 года, когда организации были переданы первые два автомобиля – Skoda Octavia. Со временем парк пополнился еще несколькими Octavia и Yeti. А в 2018 году чешская марка заменила их на новые – Octavia и Kodiaq. Сейчас на службе в Детских деревнях состоят 13 автомобилей, которые используются в Москве, Санкт-Петербурге, Томилино, Лаврово, Пушкине, Пскове, Вологде, Череповце, Кандалакше, Мурманске и Казани. Они применяются благотворительной организацией для самых разных нужд – от перевозки необходимых в быту вещей до поездок в больницу.

Если для крупных городов вполне подходят лифтбеки Octavia, то в удаленных от двух столиц регионах гораздо эффективнее показывают себя кроссоверы Kodiaq, ведь ездить приходится по проселочным дорогам, причем иногда самого скверного качества. Например, представители вологодской SOS-деревни рассказали нам, что некоторые неблагополучные семьи живут в самых глухих местах, а посещать их необходимо. Зимой, особенно в снегопады, на обычных легковушках туда и вовсе не проехать. В этом мы убедились, поколесив пару дней по Вологодской области.

Эргономика водительского места Skoda Kodiaq продумана так, что, даже если человек попал за его руль впервые, он сразу почувствует себя как дома. К органам управления не нужно привыкать, любая функция и клавиша находится интуитивно. Салон просторный, особенно в задней части. Так, на втором ряду можно чуть ли не ноги вытянуть, при этом спинки регулируются по углу наклона. Для семейных перевозок пригодится третий ряд сидений, предлагаемый в некоторых комплектациях. В движении кроссовер точен и покладист, уверенно держит курс и устойчив в поворотах даже на снежных дорогах, укатанных до ледяной корки. И в рыхлом снегу Kodiaq не промах. Более того, ему по плечу и внедорожные подвиги, если водитель имеет голову на плечах.

Вологодская «Детская деревня – SOS» состоит из нескольких двухэтажных домиков, в каждом из которых проживает по одной семье. Внутри множество комнат и несколько санузлов – чтобы по утрам ученики могли быстро собраться в школу. А главное, у всех детей счастливые лица, потому что они окружены любовью и заботой. SOS-мама тоже счастлива, хотя, говорит, проблем хватает. Впрочем, все трудности преодолимы, когда тебе помогают семья и руководство благотворительной организации. И, конечно, Skoda, которая не только предоставляет автомобили, но и активно участвует в жизни воспитанников.