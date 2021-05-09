Важным этапом электрификации российского сегмента LCV станет выпуск автомобилей Ford Transit на электротяге. Сборка начнется в 2022 году на предприятии в Татарстане

Серийное производство «зеленой» версии американского фургона наладят на заводе в Елабуге, где новинка составит компанию на конвейере дизельным исполнениям. В перспективе планируется локализовать производство электродвигателей и батарей для различных модификаций Ford E-Transit, сообщил официальный представитель группы «Соллерс».

Какие именно модификации электрокара будут выпускать в Татарстане, пока не уточняется. Для европейского рынка производство электрофургонов налаживают на заводе в Турции, для Северной Америки – на предприятии в штате Миссури. В обоих случаях модель будет предлагаться в 25 версиях, в том числе как цельнометаллический фургон и шасси с надстройками и одно- и двухрядными кабинами. Максимальная грузоподъемность составит 1,61 т при полной массе самых выносливых версий 4,25 т. На батарею и электрооборудование планируется предоставлять 8-летнюю гарантию, а на техническое обслуживание надо будет приезжать раз в год вне зависимости от пробега. Первые электрические LCV прибудут к дилерам в США и Европе весной 2022 года.

В расчете на выгоду

По оценкам аналитиков группы «Соллерс», эксплуатационные затраты E Transit окажутся на 40% ниже таковых у дизельной модификации. На первом этапе, в 2022–2023 годах, электрокар решили продвигать в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. К 2025 году географию поставок планируется расширить за счет Самары, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.

Чтобы стимулировать спрос на свои экологичные LCV, «Соллерс» предложил предоставить электрокарам доступ в центры мегаполисов, разрешить им движение по выделенным полосам и обеспечить бесплатный проезд по платным участкам дорог. Лоббируется также идея включить электротранспорт в льготную программу по операционному лизингу «Доступная аренда».

Компания Ford Motor представила E-Transit в ноябре 2020 года. Внешне электрофургон отличается от дизельных аналогов немногочисленными нюансами – такими, как зарядный лючок под фирменной фронтальной эмблемой и голубые поперечины радиаторной решетки. Батарея емкостью 69 кВт⋅ч обеспечивает запас хода от 200 до 350 км в зависимости от типа кузова, а за ускорение отвечает 269-сильный электроагрегат. Привод осуществляется на заднюю ось, а подвеска выполнена полностью независимой. С помощью бортового зарядного устройства мощностью 11,3 кВт зарядить батарею от бытовой электросети можно за 8 часов, а на 80% от спецтерминала – менее чем за час.

В «старших» модификациях в салоне установлен «парящий» центральный тачскрин на 12 дюймов. На приливе консоли вместо классического селектора трансмиссии обосновалась шайба выбора режимов движения. Анонсированы адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, распознавания дорожных знаков и мониторинга слепых зон.

Кто конкуренты

Главным конкурентом Ford E-Transit на российском рынке должна стать электрическая «ГАЗель Next». В сентябре 2020 года модификация «ГАЗель e-NN» была выпущена в предсерийном исполнении со 136-сильным электромотором в версиях микроавтобус, маршрутный микроавтобус и фургон-комби. На одном заряде главный российский конкурент «американца» может проехать от 120 до 200 км в зависимости от используемого комплекта батарей, а «максималку» ограничат на отметке 100 км/ч. Как подтвердили «Автопанораме» в пресс-службе ГАЗа, серийная «ГАЗель e-NN» поступит в продажу в 2021 году, опередив «зеленый» фордовский LCV из Елабуги c рыночным дебютом.

