Свой 30-летний юбилей бренд Lexus отметил нестандартно, пригласив гостей со всего мира в Коста-Рику, где показал все ключевые модели, созданные за это время: от первого LS 400 до специальной версии RX, которую в России представят осенью

Почему именно Коста-Рику, эту небольшую страну в Центральной Америке, выбрал японский бренд для столь значимого события? Причин, как выяснилось, несколько. И все – весомые.

Точки пересечения

Прежде всего это государство называют самой экологической страной обеих Америк. Треть ее территории занимают национальные парки, резерваты и частные заповедники. И уже несколько лет государство живет в основном за счет возобновляемых источников энергии: 5 млн костариканцев в среднем на протяжении 300 дней в году пользуются энергией солнца, ветра и воды, не прибегая к углеводородному топливу. Курс на экологичность – один из приоритетов и стратегии развития Lexus, поэтому неудивительно, что свой 30-й день рождения этот японский бренд решил отметить на красивейшем полуострове Папагайо в государстве, где главный призыв звучит как Pura vida! («Чистая жизнь!»).

Еще одна причина – удивительная красота местной природы и уникальное географическое расположение Коста-Рики: как раз между Тихим и Атлантическим океанами. Где еще, преодолев всего 150 км, вы сможете побывать в совершенно разных климатических и географических зонах? Чтобы иметь хотя бы приблизительные представления о размерах Коста-Рики, которую не каждый сразу сможет найти на карте мира, достаточно привести такие цифры: ее площадь составляет 51 тыс. км2 – это чуть больше, чем вся Московская область. Кратчайшее расстояние по прямой от берега Атлантики до тихоокеанского побережья Коста-Рики – 120 км (притом что протяженность всей Московской кольцевой автодороги – 110 км). На такой компактной площади сосредоточено более 500 тыс. видов растений и животных – около 4% всех видов Земли.

Глаза разбегаются!

Не меньше впечатляет и модельный ряд Lexus. Тем более когда речь идет о всей его истории. Японцы привезли в Коста-Рику все свои значимые модели – от легендарного представительского седана LS 400 (с которого и стартовало шествие по планете нового премиум-бренда) до ограниченной серией спорткара LFA. Здесь же была представлена новая модель кроссовера Lexus UX, а заодно состоялась премьера обновленного Lexus RX, в свое время ставшего родоначальником сегмента премиальных кроссоверов. Его официальная презентация в России состоится осенью, и легко предугадать, что автомобиль привлечет в шоурумы множество клиентов.

Прежде всего модернизированный RX стал еще более элегантным. Этому способствуют и новые бамперы, благодаря которым линии кузова словно перетекают от его передней части к задней, и фирменная веретенообразная решетка радиатора, получившая ячейки L-образной формы, и более тонкие фары головного света. Причем фары примечательны еще и тем, что в них применена первая в мире система адаптивного управления дальним светом BladeScan. В числе ее ключевых преимуществ, в частности, подсвечивание тех мест на дороге, которые почти невозможно различить с традиционной оптикой дальнего света, – обочин, стоящих возле трасс людей и животных, дорожных знаков. Кстати, у системы распознавания пешеходов в темноте на Lexus RX теперь значительно увеличена дальность действия – она составляет 56 м вместо прежней 32-метровой зоны. Кроме этого кроссовер оснащается еще целым рядом передовых систем безопасности в составе комплекса Lexus Safety System+ новейшего поколения, а его мультимедийная система отныне поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Наконец, конструкторы внесли в Lexus RX улучшения, направленные на повышение удовольствия от вождения. Так, благодаря более жестким стабилизаторам поперечной устойчивости и увеличенной жесткости ступиц автомобиль быстрее реагирует на поворот руля, а система активной помощи при повороте ACA подавляет снос передней оси, что вкупе с улучшенными настройками системы курсовой устойчивости позволяет точно следовать по заданной водителем траектории в любых дорожных условиях.

Большой интерес журналистов вызвали и другие автомобили бренда. Например, Lexus LS 400 – модель, которая практически перевернула взгляды жителей Старого и Нового Света на продукцию автомобилестроителей из Страны восходящего солнца. Она венчала пятилетнюю работу нескольких десятков дизайнеров, полутора тысяч инженеров и нескольких тысяч рабочих. Ныне на специально устроенном в честь юбилея тест-драйве каждый желающий мог в спокойном режиме оценить ездовые качества ретромодели и ее «старшей сестры» – LS 500, после чего сразу же пересесть в одну из современных машин марки, тем самым лучше почувствовав эволюцию японских премиальных автомобилей.

А вот для поездки в джунгли, в царство изумрудно-зеленой растительности, организаторы юбилейного мероприятия предоставили его участникам гибридные модели. Что, разумеется, тоже объяснимо: такие автомобили заботятся об окружающей среде и обладают безупречной функциональностью – еще одной важной особенностью, стоящей в одном ряду с надежностью, высококачественными материалами, отменным уровнем комфорта и оригинальным дизайном всех моделей Lexus.