Автомобильный портал Motorpage
Погостив в будущем

Audi A4 g-tron вид сбоку
У версии g-tron салон ничем не отличается от стандартных моделей Audi А4 и А5
У версии g-tron салон ничем не отличается от стандартных моделей Audi А4 и А5
В Audi A8 нового поколения двигатель оснащен ременным стартер-генератором
В Audi A8 нового поколения двигатель оснащен ременным стартер-генератором

Компания Audi является одним из мировых лидеров в области инноваций в автомобилестроении. Чтобы узнать о новейших разработках этой марки, мы посетили технический семинар в Германии, где смогли понять, на каких машинах мир будет ездить уже совсем скоро

День, отведенный на этот семинар, вышел весьма насыщенным. Сначала я познакомился с новыми силовыми агрегатами, которые уже используют в автомобилях Audi или начнут устанавливать на них совсем скоро. Затем протестировал универсал А4 на природном газе и, наконец, оценил новую гибридную технологию Mild Hybrid (мягкий гибрид), которой оборудован представительский седан А8 новейшего поколения.

Бензин, солярка…

Компания из Ингольштадта производит V-образные силовые агрегаты с 1988 года, когда дебютировал 3,6-литровый 8-цилиндровый двигатель на модели Audi V8. Спустя пару лет свет увидела 2,8-литровая «шестерка» для Audi 100, а в 1990-х инженеры фирмы построили первый в мире 6-цилиндровый турбодизель объемом 2,5 л, добавив к нему еще и 3,3-литровый 8-цилиндровый дизельный мотор. Позже, в начале нулевых, появился 2,7-литровый бензиновый V6 с двумя турбонагнетателями для модели Audi RS 4 Avant, развивающий нереальные для того времени 380 л.с. и задавший новые стандарты в сегменте среднеразмерных автомобилей.

Ныне преемником этого 2,7-литрового агрегата стал 2,9-литровый V6 с двойным турбонаддувом. Он выдает 450 «лошадок» и устанавливается в купе Audi RS 5. Этот мотор разработан на базе 3-литровой турбированной «шестерки», выдающей 354 л.с. и расположенной под капотом многих моделей марки с индексом S, в том числе на новом поколении представительского седана А8.

В новом Audi А8 двигатель интегрирован в гибридную систему, а также оснащен ременным стартер-генератором, благодаря которому его запуск и остановка происходят практически без вибраций. Кроме того, мотор подготовлен для оснащения электрическим компрессором, который, кстати, уже используется на 4-литровом 8-цилиндровом турбодизеле, устанавливаемом на кроссовер Audi SQ7. Электрический компрессор решает главную проблему наддувных агрегатов, именуемую турбоямой. Дело в том, что обычная турбина раскручивается выхлопными газами и, следовательно, на низких оборотах не работает, а электротурбина крутится от 48-вольтовой «батарейки» и, соответственно, дует фактически с самых «низов». Следует сказать, что Audi первой применила электрический компрессор на серийных машинах.

Еще один новый мотор – 4-литровый бензиновый V8, созданный инженерами родственной компании Porsche. Он построен на основе известного V8 от все того же Audi, представленного в 2012 году, но, естественно, значительно переработан. Так, турбонагнетатели здесь установлены в развале блока цилиндров, благодаря чему значительно улучшено их быстродействие и, как следствие, сведена к минимуму турбояма. Этот мотор сначала был задействован на Porsche Panamera Turbo новой генерации, а теперь устанавливается и на недавно представленном Audi A8, где, как и уже упомянутый 6-цилиндровый агрегат, интегрирован в гибридную систему.

…и метан

Следующее направление в создании силовых агрегатов – серия двигателей, работающих на природном газе. Они эксплуатируются на модели g-tron. Последней разработкой компании на этом поприще стал 2-литровый турбированный агрегат, использующий в качестве топлива метан и развивающий 170 л.с. Этим двигателем сегодня оборудуются два автомобиля: Audi A5 Sportback g-tron и A4 Avant g-tron.

Силовой агрегат работает как на газе, так и на бензине, для чего имеются 19-килограммовый газовый баллон и 25-литровый бензобак. Мотор переключается на бензин, когда в баллоне остается около 0,6 кг газа. Кроме того, он запускается на бензине при низких температурах, после чего быстро переходит на метан. Переключение с одного вида топлива на другое происходит за несколько десятых секунды и, по уверению инженеров, практически незаметно для водителя. Я, правда, проверить сей факт не смог, так как во время теста универсала Audi A4 Avant g-tron проехал всего около 100 км, и все это время двигался на газе.

Основное отличие в салоне от обычных моделей А4 – приборная панель с двумя указателями расхода топлива. За время теста газовая шкала опустилась лишь на одно деление, а бензиновая, что понятно, вообще не сдвинулась с места. Что же касается ощущений от управления автомобилем, то они ничем не отличаются от езды на A4 с бензиновым мотором: силовой агрегат обладает ровной и мощной тягой на разрешенных правилами скоростях, плавен и практически не слышен даже на максимальных оборотах.

Мягкий гибрид

Напоследок инженеры Audi подвели меня к шасси нового представительского седана Audi A8, рассказав о конструкции новинки. В частности, о том, что теперь все «А-восьмые» будут гибридами. То есть не какая-то отдельная модификация в модельной гамме, а именно все! Система привода Mild Hybrid состоит из двух компонентов. Первый, это, как уже говорилось выше, 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом (BAS), дополняющий традиционный стартер с зубчатым сцеплением (используется только для холодного пуска). Второй – литий-ионная батарея емкостью 10 А-ч, действующая как аккумулятор энергии.

Стартер BAS работает в качестве системы «Старт-стоп», когда, например, машина движется накатом, и притормаживает при приближении к красному сигналу светофора. Как только скорость опустится ниже 22 км/ч, двигатель остановится. Если же в этот момент загорится зеленый сигнал и водитель отпустит педаль тормоза, мотор мгновенно запустится.

А благодаря литий-ионной батарее, расположенной под полом багажного отсека, Audi A8 четвертого поколения может ехать с отключенным двигателем внутреннего сгорания до 40 с. Происходит это в диапазоне скоростей 55–160 км/ч, если автомобиль движется с максимальной скоростью. Таким образом, новые технологии наделяют ингольштадтские модели еще более совершенными ходовыми и мощностными качествами в сочетании с пониженным расходом топлива.  

Вас заинтересует:

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Полный бак, пожалуйста!
05 сентября 2017

"Полный бак, пожалуйста!"
Погостив в будущем
02 сентября 2017

"Погостив в будущем"
Устройство автомобиля. Разговор о дизеле
23 сентября 2015

"Разговор о дизеле"
Новые двигатели Opel. Движущая сила
22 мая 2015

"Движущая сила"
Роторно-поршневой двигатель. Конец истории?
30 апреля 2015

"Конец истории?"

Тест-драйвы, которые читают с этой статьей:

Audi A5 - audi a5 sportback 2017 и вашим и нашим
Тест драйв
13 сентября 2017

Audi A5
"И вашим и нашим"
Audi RS7 - audi rs 7 sportback performance 2016 между ангелом и бесом
Тест драйв
17 июля 2017

Audi RS7
"Между ангелом и бесом"
Audi A3 - audi a3 sedan 2017 маленькое красное платье
Тест драйв
30 июня 2017

Audi A3
"Маленькое красное платье"
Audi Q7 - audi q7 s-line 2016 совместить несовместимое
Тест драйв
23 июня 2017

Audi Q7
"Совместить несовместимое"
Audi Q5 - audi q5 2017 задать жару
Тест драйв
05 апреля 2017

Audi Q5
"Задать жару"
Audi Q3 - audi q3 2015 пропуск в клуб
Тест драйв
24 января 2017

Audi Q3
"Пропуск в клуб"

Интересные новости по теме

Новость про Mazda - Mazda может возродить роторный двигатель

Mazda может возродить роторный двигатель

Компания Mazda — последняя кто оставался верным роторному двигателю. Однако, и она прекратила производство моделей с таким типом силового агрегата из-за его низкой надежности и, в первую очередь, возросших экологических требований 23 мая 2017 0
Новость про Hyundai - Компания Hyundai патентует новый ДВС

Компания Hyundai патентует новый ДВС

Компания Hyundai подала в патентное бюро заявку на авторство нового 4-цилиндрового двигателя с цилиндрами разного диаметра 28 марта 2017 0
Новость про УАЗ - Заволжский моторный завод готовит для УАЗа новые двигатели

Заволжский моторный завод готовит для УАЗа новые двигатели

Заволжский моторный завод просит профинансировать разработку новых турбодвигателей 01 июля 2016 0
Новость про Lada - АвтоВАЗ разрабатывает турбодвигатель объемом 1,4 литра

АвтоВАЗ разрабатывает турбодвигатель объемом 1,4 литра

Первый турбодвигатель для серийных моделей Lada «на подходе» 17 февраля 2016 0
Новость про Volkswagen - Volkswagen разработал новые 1,4-литровые двигатели

Volkswagen разработал новые 1,4-литровые двигатели

Volkswagen разработал 1,4-литровые двигатели с прицелом на 2020 год 05 февраля 2016 0
Новость про Honda - Honda расширяет линейку турбодвигаелей

Honda расширяет линейку турбодвигаелей

Honda добавит три новых турбодвигателя экологического класса Евро-6 24 декабря 2015 0
Новость про Hyundai - Hyundai показал новый двигатель для гибридов

Hyundai показал новый двигатель для гибридов

Hyundai показал новый двигатель для своих будущих гибридов 28 октября 2015 0
Audi и Porsche работают над созданием V6 и V8

Audi и Porsche работают над созданием V6 и V8

Компании Audi и Porsche объединяться ради создания новых двигателей 11 августа 2015 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

4 2 8 6