Компания Audi является одним из мировых лидеров в области инноваций в автомобилестроении. Чтобы узнать о новейших разработках этой марки, мы посетили технический семинар в Германии, где смогли понять, на каких машинах мир будет ездить уже совсем скоро

День, отведенный на этот семинар, вышел весьма насыщенным. Сначала я познакомился с новыми силовыми агрегатами, которые уже используют в автомобилях Audi или начнут устанавливать на них совсем скоро. Затем протестировал универсал А4 на природном газе и, наконец, оценил новую гибридную технологию Mild Hybrid (мягкий гибрид), которой оборудован представительский седан А8 новейшего поколения.

Бензин, солярка…

Компания из Ингольштадта производит V-образные силовые агрегаты с 1988 года, когда дебютировал 3,6-литровый 8-цилиндровый двигатель на модели Audi V8. Спустя пару лет свет увидела 2,8-литровая «шестерка» для Audi 100, а в 1990-х инженеры фирмы построили первый в мире 6-цилиндровый турбодизель объемом 2,5 л, добавив к нему еще и 3,3-литровый 8-цилиндровый дизельный мотор. Позже, в начале нулевых, появился 2,7-литровый бензиновый V6 с двумя турбонагнетателями для модели Audi RS 4 Avant, развивающий нереальные для того времени 380 л.с. и задавший новые стандарты в сегменте среднеразмерных автомобилей.

Ныне преемником этого 2,7-литрового агрегата стал 2,9-литровый V6 с двойным турбонаддувом. Он выдает 450 «лошадок» и устанавливается в купе Audi RS 5. Этот мотор разработан на базе 3-литровой турбированной «шестерки», выдающей 354 л.с. и расположенной под капотом многих моделей марки с индексом S, в том числе на новом поколении представительского седана А8.

В новом Audi А8 двигатель интегрирован в гибридную систему, а также оснащен ременным стартер-генератором, благодаря которому его запуск и остановка происходят практически без вибраций. Кроме того, мотор подготовлен для оснащения электрическим компрессором, который, кстати, уже используется на 4-литровом 8-цилиндровом турбодизеле, устанавливаемом на кроссовер Audi SQ7. Электрический компрессор решает главную проблему наддувных агрегатов, именуемую турбоямой. Дело в том, что обычная турбина раскручивается выхлопными газами и, следовательно, на низких оборотах не работает, а электротурбина крутится от 48-вольтовой «батарейки» и, соответственно, дует фактически с самых «низов». Следует сказать, что Audi первой применила электрический компрессор на серийных машинах.

Еще один новый мотор – 4-литровый бензиновый V8, созданный инженерами родственной компании Porsche. Он построен на основе известного V8 от все того же Audi, представленного в 2012 году, но, естественно, значительно переработан. Так, турбонагнетатели здесь установлены в развале блока цилиндров, благодаря чему значительно улучшено их быстродействие и, как следствие, сведена к минимуму турбояма. Этот мотор сначала был задействован на Porsche Panamera Turbo новой генерации, а теперь устанавливается и на недавно представленном Audi A8, где, как и уже упомянутый 6-цилиндровый агрегат, интегрирован в гибридную систему.

…и метан

Следующее направление в создании силовых агрегатов – серия двигателей, работающих на природном газе. Они эксплуатируются на модели g-tron. Последней разработкой компании на этом поприще стал 2-литровый турбированный агрегат, использующий в качестве топлива метан и развивающий 170 л.с. Этим двигателем сегодня оборудуются два автомобиля: Audi A5 Sportback g-tron и A4 Avant g-tron.

Силовой агрегат работает как на газе, так и на бензине, для чего имеются 19-килограммовый газовый баллон и 25-литровый бензобак. Мотор переключается на бензин, когда в баллоне остается около 0,6 кг газа. Кроме того, он запускается на бензине при низких температурах, после чего быстро переходит на метан. Переключение с одного вида топлива на другое происходит за несколько десятых секунды и, по уверению инженеров, практически незаметно для водителя. Я, правда, проверить сей факт не смог, так как во время теста универсала Audi A4 Avant g-tron проехал всего около 100 км, и все это время двигался на газе.

Основное отличие в салоне от обычных моделей А4 – приборная панель с двумя указателями расхода топлива. За время теста газовая шкала опустилась лишь на одно деление, а бензиновая, что понятно, вообще не сдвинулась с места. Что же касается ощущений от управления автомобилем, то они ничем не отличаются от езды на A4 с бензиновым мотором: силовой агрегат обладает ровной и мощной тягой на разрешенных правилами скоростях, плавен и практически не слышен даже на максимальных оборотах.

Мягкий гибрид

Напоследок инженеры Audi подвели меня к шасси нового представительского седана Audi A8, рассказав о конструкции новинки. В частности, о том, что теперь все «А-восьмые» будут гибридами. То есть не какая-то отдельная модификация в модельной гамме, а именно все! Система привода Mild Hybrid состоит из двух компонентов. Первый, это, как уже говорилось выше, 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом (BAS), дополняющий традиционный стартер с зубчатым сцеплением (используется только для холодного пуска). Второй – литий-ионная батарея емкостью 10 А-ч, действующая как аккумулятор энергии.

Стартер BAS работает в качестве системы «Старт-стоп», когда, например, машина движется накатом, и притормаживает при приближении к красному сигналу светофора. Как только скорость опустится ниже 22 км/ч, двигатель остановится. Если же в этот момент загорится зеленый сигнал и водитель отпустит педаль тормоза, мотор мгновенно запустится.

А благодаря литий-ионной батарее, расположенной под полом багажного отсека, Audi A8 четвертого поколения может ехать с отключенным двигателем внутреннего сгорания до 40 с. Происходит это в диапазоне скоростей 55–160 км/ч, если автомобиль движется с максимальной скоростью. Таким образом, новые технологии наделяют ингольштадтские модели еще более совершенными ходовыми и мощностными качествами в сочетании с пониженным расходом топлива.