Первый автомобиль под маркой Volvo покинул сборочный цех завода 14 апреля 1927 года. Нетрудно подсчитать, что ныне этому событию исполнится 90 лет

В сущности, история марки началась годом ранее, когда два шведских бизнесмена – Ассар Габриэльссон и Густав Ларсoн – решили основать автомобилестроительную фирму под названием Volvo. На русский язык Volvo можно перевести как «Я качусь». Предприятие было основано под эгидой известной шведской фирмы SKF, выпускавшей подшипники. Именно она выделила огромную по тем временам сумму – 200 тыс. крон на производство первой партии автомобилей. Поскольку слоган «Я качусь» в свое время активно использовался в рекламе подшипников, то и название новой марки ассоциировалось с SKF.

На первый взгляд появление нового автопроизводителя выглядело несколько запоздалым, ведь к тому времени европейский рынок был практически поделен. Однако на 1920-е пришелся очередной автомобильный бум, что давало фирме неплохой шанс. Существовавшие в стране заводы не могли удовлетворить запросов внутреннего рынка, поэтому машины массово поставлялись из-за рубежа – в одном лишь 1925 году их было импортировано около 14,5 тыс. штук, и спрос продолжал расти. Этим и решили воспользоваться предприниматели.

Ассар, Густав и «Якоб»

Основатели Volvo были людьми незаурядными. Ассар Габриэльссон – бакалавр экономики, сделавший карьеру на предприятии SKF в Гетеборге. Его партнер инженер Густав Ларсон – опытный конструктор, долго работавший на заводах компании White & Poppe в Великобритании. Оба с такой энергией взялись за дело, что первый автомобиль появился всего через несколько месяцев после регистрации предприятия.

Это был небольшой экипаж OV 4, названный Jakob. Необычное название объяснялось просто: 14 апреля оказалось Днем святого Якоба. Первенец имел 4-цилиндровый двигатель объемом 2000 куб. см и мощностью 28 л.с. при 2000 об/мин, что давало ему возможность передвигаться со скоростью до 90 км/ч (хотя производители настоятельно рекомендовали водителям ограничиваться 60 км/час).

Машина оснащалась 20-дюймовыми деревянными колесами, а ее открытый четырехдверный кузов вмещал пять человек, включая водителя. Экстерьер первенца Volvo нес на себе явный отпечаток американского стиля, что неудивительно, ведь законодателями моды в автостроении считались США. Стоил Jakob 4800 шведских крон. Чуть позже появилась версия с закрытым кузовом, которая была на тысячу крон дороже. В первый же год продали 280 единиц OV 4. Сравнительно большой объем продаж объясняется тем, что автомобиль был сработан исключительно добротно. А год спустя Volvo представила публике свой первый грузовик.

Вскоре увидела свет вторая легковая модель – PV 651. Буквы PV в индексе означали Person Vagn (личный автомобиль). Шестерка указывала число цилиндров, пятерка – количество мест, а единица – номер серии. Новый автомобиль был длиннее, шире и мощнее своего предшественника и пользовался еще большей популярностью. За год продали 1383 экземпляра, причем 27 из них пошли уже на экспорт.

Компания успешно развивалась, хотя не все шло так, как хотелось. Мировой кризис начала 1930 х не миновал и Швецию, однако Volvo сумела адаптироваться и продолжила разработку и выпуск новых моделей. В 1933 году презентовали PV 653 и ее люксовую модификацию PV 654, в 1934-м – такси TR-675-679, в 1935 году появилась на свет знаменитая PV 36, а в 1936 м – PV 51. Все предвоенное десятилетие компания Volvo посвятила тому, чтобы завоевать репутацию фирмы, выпускающей удобные, надежные и современные машины. И ей это удалось.

Главное – безопасность

Поскольку Швеция в годы Второй мировой войны была нейтральной державой, ее экономика не подверглась таким колоссальным изменениям, как у государств, участвовавших в боевых действиях. Именно поэтому Volvo даже в военный период имела возможность проектировать новые автомобили. В 1944 году на фирме развернули работу по обеспечению максимальной безопасности для пользующихся машинами людей. Тогда это было новым направлением деятельности, и Volvo оказалась одной из первых в мире фирм, уделивших внимание этой проблеме. С тех пор лозунг: «Автомобиль изобрели не мы, но мы устанавливаем стандарты безопасности» стал во главе всей деятельности компании.

Поскольку наиболее частым видом аварий были лобовые столкновения, конструкторы фирмы решили использовать для защиты водителя и пассажиров «раму безопасности», которая деформировалась, поглощая, таким образом, энергию удара.

В дальнейшем в компании создали группу исследования дорожных аварий, сосредоточившуюся на изучении и анализе ДТП. Со временем группа переросла в Центр безопасности, который по сей день ведет исследования в этой области. За десятки лет его специалисты проанализировали сотни тысяч аварий и внесли свои рекомендации по предотвращению негативных последствий для здоровья и жизни человека.

Многое из того, что в современной машине считается само собой разумеющимся, было впервые предложено и реализовано на Volvo. К примеру, в 1957 году на передних креслах ряда автомобилей Volvo появились двухточечные ремни безопасности, годом позже ремнями снабдили и пассажиров задних сидений, а еще через год внедрили трехточечные ремни – почти как современные. Их изобрел инженер-исследователь компании Нильс Болин. В 1960 году Volvo стала использовать мягкую панель приборов, в 1965-м – усилитель тормоза, в 1966-м – двухконтурную систему тормозов с соединением по треугольной схеме. Все это служило обеспечению активной и пассивной безопасности.

Во второй половине 1960-х годов в мировом автостроении начался настоящий бум безопасности. И тон здесь опять задавала Volvo, в 1966 году предложившая использовать энергопоглощающие секции кузова, которые, сминаясь, обеспечивали неприкосновенность пассажирского отсека. В том же году появилась и балка усиления крыши на случай опрокидывания автомобиля, а в 1970-х специалисты компании разработали систему защиты от бокового удара, энергопоглощающие бамперы, рулевую колонку с многоступенчатым поглощением силы удара, защиту топливного бака и ряд других инноваций.

Последующие годы ознаменовались продолжением работы в этом направлении: введение передних и задних противотуманных фонарей, ABS, ЕТС, механизма предварительного натяжения ремней безопасности. Тогда же появились и надувные подушки безопасности для водителя.

В начале 1990-х Volvo ввела на своих машинах новую систему защиты от бокового удара, автоматическую регулировку ремней безопасности и ряд других важных новшеств. С тех пор компания редко выпускала из рук пальму первенства в области создания безопасных автомобилей. Она до сих пор считается одной из фирм, выпускающих самые безопасные машины в мире, поэтому ее продукция пользуется популярностью у автомобилистов разных стран. Высоко ценят ее и специалисты. Об этом говорит целый ряд международных премий, присужденных фирме. В 1975 году в Испании Volvo было присвоено звание «Самый безопасный автомобиль года», в 1989-м Страховой институт дорожной безопасности США признал Volvo 740 наиболее безопасным автомобилем из более чем сотни моделей, принимавших участие в конкурсе. В целом за период 1975–1992 годов фирма получила свыше 20 наград за безопасность.

Чтобы понять, почему изделия этой марки непременно занимают высшие места в конкурсах на самый безопасный автомобиль, достаточно вспомнить, что научно-исследовательский центр Volvo ежегодно разбивает около сотни машин для выяснения малейших нюансов их поведения в экстремальных ситуациях. Ну, а если вспомнить, что помимо безопасности модели Volvo обеспечивают высокую степень комфорта и доставляют настоящее удовольствие от пользования ими, то становится понятным, почему они так популярны, в том числе и в России.

Эмблема Volvo

круг с пересекающей его стрелкой. В давние времена алхимики так обозначали железо, астрологи – планету Марс, а биологи до сих пор используют его как символ сильной половины человечества. Разумеется, за годы существования марки стилистика логотипа не раз менялась, однако его суть оставалась неизменной.