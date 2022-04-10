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На чем поедет экономика?

Дождались. Доехали. Дожили. УАЗ отсчитывает уже и не годы, а чуть ли не месяцы своего существования: как только государство перестанет закупать эти автомобили, их выпуск прекратят. Так что ж, прощай легенда?

Кто-то скажет – наконец-то! Сколько можно ездить на этих «дровах», уже лет тридцать как устаревших, ненадежных, грубо сделанных, не экономичных, не экологичных, не комфортабельных, не безопасных, ничем, по сути, не оснащенных. «Патриоты» и пикапы на их базе еще куда ни шло, но «Хантерам» и «буханкам» давно пора в анналы истории!

А ведь, если прикинуть, альтернатив этим моделям нет. Ну, или почти нет. Возьмем ту же «буханку». Полноприводные вэны зарубежных брендов куда комфортабельнее, но не обладают даже близкой проходимостью, а при аналогичном количестве пассажирских мест – и такой же вместимостью. При этом они куда дороже. И если государство откажется от закупки «буханок», то сколько иномарок сможет приобрести на те же деньги? И сколько жителей отдаленных деревень, куда не ведут хорошие дороги, элементарно останутся без почты, медицинской помощи, без продуктов, доставляемых на автолавках? На чем будут добираться в эти места ремонтные бригады?

Фактически нас приучают к мысли: не надо ездить на плохих машинах, нужно только на хороших. Но, если нет возможности купить что-то хорошее, не ездить вообще? Выходит, что так. То есть за продуктами, стройматериалами, кормом для живности из деревни в город пожалуйте на рейсовом автобусе (когда он есть) или пешком. Другой вариант – закажите доставку. Опять же – на чем?

Чем платить за продукты, товары и их доставку? Заработать деньги или взять кредит. Но откуда взяться деньгам, если ничего не производить? А что произведешь в деревне, не имея простой и дешевой техники? В Интернете мне попался негативный, даже брезгливый отзыв о мини-тракторе: и землю-то у него сквозь дно кабины видно, и сама кабина похожа на туалетную будку... Очень хотелось спросить этого критика, на чем, в его представлении, надо обрабатывать землю? Купить в кредит крутой западный трактор, сопоставимый по цене с легковой иномаркой, и продавать урожай по заоблачным ценам? Так ведь его никто не купит!

Мы словно в замкнутом кругу. Весь мир занят производством денег: люди занимаются бизнесом, развивают его, по крайней мере работают на того, кто его развивает. Однако любое развитие приходится с чего то начинать. Своих рук недостаточно – нужна простая, максимально дешевая и максимально же эффективная техника. Вспомним, с чего начинали известные производители роскошных автомобилей. Какими были первые Land Cruiser и Land Rover? Тот же Defender лишь недавно стал походить комфортом и оснащением на Rolls-Royce. До этого он больше смахивал на УАЗ «Хантер».

И что мы производим? Недавно, решив купить мини-снегоход, а точнее, мотобуксировщик с лыжным модулем (в народе их зовут «мотособаками»), я обзвонил два десятка фирм, но так и не нашел его в продаже. Возникло сомнение: а существуют ли эти «собаки» в природе? Ведь выгоднее поднимать деньги на интернет-трафике. На сайте каждой фирмы-продавца крутится по несколько рекламных роликов, так что достаточно придумать вездеход, снять промовидео, а потом клепать его поштучно и пожинать плоды цифровой экономики.

А ведь на самом деле хорошая штука эта «мотособака». Несложная и относительно недорогая – она способна не только с ветерком катать седока, но и тянуть сани с полутора центнерами груза. На своем горбу столько не унесешь, а гонять за мелочью пикап или более тяжелый грузовик намного дороже.

При этом я ни минуты не сомневаюсь, что брендовые снегоходы ценой в 15 или 20 «мотособак» (разброс цен примерно такой) в продаже имеются. Только доступный мотобуксировщик, по моим подсчетам, у сельского жителя окупится одной доставкой дров. В то время как фирменный снегоход за полтора миллиона рублей не окупит себя никогда. Разве что удовольствием от катания.

Во всем этом не имелось бы какого-то политического подтекста, если бы он не сквозил белыми нитками. Нас постепенно отодвигают, оттирают от бизнеса, от реального сектора экономики, от разумного ведения хозяйства. Ведь и кредиты призывают брать в основном на бытовые покупки, отдых и развлечения, отчего даже появилась поговорка «две недели на пляже – и год на мели». О неудачных кредитных историях то и дело рассказывают в теленовостях. При этом никогда не призывают жить по средствам, по возможностям, покупать лишь то, что действительно требуется, что может принести пользу в личном пользовании или хозяйстве. На «Хантерах» и «буханках» можно и ездить, и возить, как можно было бы делать это на пластиковых «Мишках» и «Ё-мобилях», так и не пошедших в серию. Они вполне могли бы стать выгодны, если бы… не оказались кому-то невыгодны.

Из школьного курса английского языка запомнился британский анекдот. Лавочник предлагает фермеру купить у него велосипед новой модели. «На нем вы сможете объезжать свои поля». – «Благодарю, но лучше я куплю корову». – «Простите, но ведь вы не сможете ездить на корове». – «Пожалуй, вы правы, но и доить велосипед я тоже не смогу».

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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