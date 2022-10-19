На протяжении всей истории существования автомобилей производители пытаются продавать их, используя всевозможные «приемчики». Подчас доводя смысл до абсурда

Глядя на современное состояние автомобильного маркетинга, я вдруг задумался: а в каком направлении, собственно, движется эта индустрия? Раньше все было просто и понятно — сначала машины выглядели как технический курьез, а потому воспринимались настороженно и даже с отторжением. Затем, становясь более массовыми и доступными, они начали вызывать иные опасения. Например, владельцы железнодорожных компаний воспринимали их в качестве конкурентов, и в 1865 году в Великобритании был принят так называемый закон красного флага. Согласно ему, автомобиль в городе не мог двигаться быстрее двух миль в час, а перед ним должен был идти человек с красным флагом днем или с красным фонарем ночью, предупреждая всех о приближении такого транспортного средства. Этот абсурдный акт просуществовал более 30 лет и был отменен только в 1896 году. После чего эволюция автомобилей стала копировать эволюцию живого мира.

Появилось множество типов транспортных средств для самых разных задач — от гоночных моделей для получения удовольствия до специализированной строительной и сельскохозяйственной техники. При этом у массовых машин было одно важное свойство: они дарили людям свободу перемещения, устраняя большие расстояния как преграду для коммуникации. А поскольку потребность человечества в преодолении расстояний сохранялась всегда, то и автомобили научились делать более быстрыми, комфортабельными и безопасными.

Благодаря этому мобильность стала неотъемлемой частью нашей жизни. Более того, она стимулировала развитие технологий, а заодно культуры (например, формируя культ автомобиля как символа эпохи, конкретной страны или какого-либо сообщества людей). В этот момент развитие автопрома было романтически красивым и понятным, так как происходило в рамках эволюции общечеловеческих ценностей.

Разумеется, создание машин подразумевало и коммерческую составляющую, однако и она была еще довольно честной и понятной, не вызывающей отторжения со стороны потребителей. Модели делали массовыми и доступными, чтобы многие могли их приобретать.

Конечно же, в любом случае автомобиль недешев, однако начиная с 2000 х менеджмент отрасли переключился на принципиально иной подход к делу. Всем захотелось не только больше продавать, но и намного больше зарабатывать на каждой сделке. Как следствие, в автомобильный мир массово начали внедрять хитрые технологии воздействия на общественное мнение. В ход пошло все, включая экологию. И мы оказались в странной ситуации: с одной стороны, владеть личным автомобилем — значит разрушать собственную среду обитания; с другой — автопроизводитель хочет сбыть как можно больше машин.

Вот тут-то и придумали странные, противоестественные способы владения машиной — каршеринг, авто по подписке… Нас стали уверять, что это приведет к снижению общего количества транспортных средств на дорогах. Дескать, одним автомобилем смогут пользоваться абсолютно разные люди. Но те, кто затевал эту историю, прекрасно понимали, что количество машин на дорогах… увеличится. Ведь доступ к ранее недоступной для многих мобильности получит куда больше людей.

Машина с ДВС — главный враг экологии. А вот электромобиль — ее спаситель. Оставим в стороне спорность этого утверждения, важно другое: автопроизводители решили расширить клиентскую базу, придумав новый, «чистый» класс. Транспорта стало больше, а природе — тяжелее. Не говоря уже о том, что вряд ли стоимость электроэнергии будет снижаться на фоне постоянного энергетического кризиса.

Но армию новаторов уже не остановить: автомобиль — это всего лишь инструмент, который дает доступ к услуге мобильности. Можно не просто продавать услугу по его предоставлению, а сделать ее дорогой и дефицитной. Посыпались предложения, как продавать уже не сам автомобиль, а лишь возможность его применения по целевому назначению. Как результат, автоконцерны уже делают попытки торговать самой возможностью использования тех или иных опций. Чтобы включать климат-контроль или обогрев сидений, нужно будет заплатить отдельно, иначе функции попросту не заработают.

Сегодня эволюция транспорта зашла в тупик, перескочив в сферу попыток коммерциализировать любое перемещение в пространстве. Скоро личный автомобиль станет экзотикой, доступной единицам. А значит, мир мобильности станет беднее и избирательнее, в то время как пространство между людьми опять увеличится.

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