Переориентация рынка на электромобили открывает большие возможности для мелкосерийного производства. Ведь по-настоящему глубоких инженерных компетенций для проектирования и выпуска машин на батарейках не нужно

Побывавшие этим летом в Крыму могли видеть не только небывалый наплыв отдыхающих и борьбу за место на пляжах, но и примечательные автомобили на электрическом ходу. Речь о микроавтобусах и легких грузовичках, которые усердно возят пассажиров и грузы по всему полуострову.

Машины эти созданы небольшим предприятием «Эльтавр», имеющим производственные мощности под Симферополем. Там оно уже пять лет выпускает нишевые электрокары – правда, пока в очень ограниченных масштабах. В 2015-м компания выпустила свой первый автомобиль – 11-местный электрический автобус «Дилижанс», который по сей день исправно возит отдыхающих в одном из санаториев в крымском городе Саки. По словам руководителя фирмы Михаила Демурии, всего коллектив произвел 20 электромобилей, успешно эксплуатирующихся в разных городах страны. При этом в ближайшее время компания намерена расширить производство: минувшей весной она привлекла 50 млн рублей инвестиций и до конца 2020 года планирует выпустить более 50 машин, а в следующем году как минимум 110 электромобилей.

Показательно, что продукция «Эльтавра» на 90% состоит из российских комплектующих. Импортные составляющие – лишь ряд элементов электроники: приборная панель, контроллер работы двигателя, некоторые другие датчики. В остальном же компания пользуется услугами отечественных поставщиков. Так, установленные в электрокарах батареи выпущены предприятием «Лиотех», а электромоторы – глубоко модернизированные своими силами серийные электродвигатели воронежского производства – применяются, в частности, в... насосном оборудовании. Раму для электромобилей компания делает сама, как и элементы кузова из стеклоплас­тика. Для подвески используются детали от тольяттинских ВАЗ-2108.

Пока «Эльтавр» специализируется на выпуске легких коммерческих автомобилей – это микроавтобусы «Дилижанс» и легкие грузовички «Як». Они могут разгоняться до 50 км/ч, запас хода 100–120 км, розничная цена – от 1,2 до 1,9 млн рублей. При этом крымские электрокары идут буквально нарасхват. «У нас нет проблем со сбытом продукции, новые машины сразу приобретаются клиентами, – говорит Михаил Демурия. – Наши автомобили надежны, бесшумны, экологичны, они особенно востребованы в Крыму. При этом существенную поддержку нам оказывают местные власти, так что мы намерены активно развиваться».

Действительно, компания уже рассматривает возможность перейти на выпуск легковых электромобилей. Для этого у нее есть проект электрификации некоторых моделей Lada, которые в розницу планируется предлагать примерно за 1,5 млн рублей.

Массовые и нишевые

Нельзя сказать, что упомянутая фирма – передовое предприятие по выпуску машин на электрическом ходу в России. В этой сфере есть более амбициозные и массовые проекты. Достаточно вспомнить электромобили Zetta, выпуск которых планируют начать в Тольятти. Объем их производства заявлен на уровне 15 тыс. штук в год.

Или другой примечательный продукт – российский электромобиль Monarch, официально запущенный весной прошлого года. Его развивает новосибирская компания «Новые технологии Сибири» при партнерстве РОСНАНО, Новосибирского государственного технического университета, Казанского федерального университета и других учебных заведений. Представители компании, любящие называть ее «российской Tesla», утверждают, что ставят перед собой цель выйти на выпуск 20 тыс. автомобилей в год. Для этого в проект уже вложено 8,5 млн долларов, притом что в общей сложности на реализацию задуманного требуется 225 млн тех же долларов. Для привлечения инвестиций компания в 2021 году планирует выйти на Московскую и Санкт-Петербургскую биржи, а в 2022-м – произвести листинг акций на американской бирже Nasdaq.

Понятно, массовость и многомилионные вложения – это хорошо. Однако вынуждены констатировать, что за последнее время ни один новый проект российского массового автомобиля не «взлетел». Многие наверняка помнят гибрид «ё-мобиль» и спорткар Marussia, которые с помпой участвовали в том числе в крупных международных выставках, но потом очень быстро «сдулись». Конечно, будет замечательно, если новые компании смогут прервать эту череду неудач. И тут одним из значимых становится вопрос тактики бизнеса. Есть основания предполагать, что «электромобильная промышленность» в будущем будет опираться не только на мощные корпорации, но и на небольшие фирмы, которые смогут наладить мелкосерийный выпуск машин на электрическом ходу.

Простота конструкции

Перспективность нишевых проектов на рынке электромобилей связана с особенностью конструкции электрокара – она сама по себе гораздо более простая, чем инженерная основа традиционных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Подсчитано, что если в среднем модель с ДВС состоит из 30 тыс. деталей, то электрокар – всего из 5–10 тыс. комплектующих.

Взглянем хотя бы на два ключевых конструктивных элемента – двигатель и коробку передач. На протяжении последней сотни лет инженеры изо всех сил старались сделать так, чтобы топливная смесь наиболее эффективно сгорала в цилиндрах, создавая крутящий момент, который через коробку передач передается на ведущую ось.

В электрокарах же коробки передач как таковой вообще нет (за редким исключением), а электромотор – простейшая деталь, состоящая из ротора и статора. Статор остается постоянно неподвижным, по нему пропускается электроток определенной частоты, а генерируемое в нем магнитное поле действует на ротор, и тот вращается. Такой принцип работы электрического мотора не требует больших инженерных компетенций: разобраться в эффективности его работы сумеет инженер или даже механик средней руки. Как вариант, можно задействовать в качестве двигателя даже «непрофильный» агрегат, как это сделали с электронасосами в том же «Эльтавре».

За широту конкуренции

Уже сейчас, на подходе к массовому производству электрокаров, заметно, что мировые автогиганты нервничают в связи с тем, что на создание своих брендов электромобилей претендуют компании, которые раньше не имели отношения к автомобильной промышленности. Так, в начале года многих удивил один из мировых лидеров в области производства бытовой электроники – компания Sony, которая на выставке в Лас-Вегасе представила свой первый электрокар Vision-S, оснащенный передовым программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта. До этого свои планы по выпуску электромобилей озвучил британский производитель пылесосов Dyson и создатель культовых смартфонов Apple.

Словом, конкурентная среда в области электрокаров ширится. И есть значительная вероятность, что небольшие российские компании тоже получат шансы на успех. Как показывает практика, они вполне могут представлять потребителям конкурентный продукт по доступной цене. Безусловно, за качеством их продукции должен осуществляться жесточайший контроль. Ведь автомобиль – это объект повышенной опасности на дорогах, его конструкция должна быть надежной и безопасной как для пассажиров, так и для окружающих. И потому уже сейчас нужно начать прорабатывать комплекс мер по сертификации подобных машин, в том числе и от мелких фирм. Важно только, чтобы эти процедуры не оказались чрезмерно забюрократизированы, чтобы возможность выходить на рынок имели и крупные корпорации, и инженерные энтузиасты. Лишь тогда клиентам будут предлагать не только стандартные, похожие друг на друга модели от мировых брендов, но и что-то оригинальное, при этом доступное по цене.