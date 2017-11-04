"Машина времени 2004 год"

Тот год стал одним из самых кровавых в новейшей истории страны. Подрыв поезда метро на «Автозаводской» и взрыв у метро «Рижская», теракты на двух пассажирских лайнерах, вылетевших из Домодедова, взрыв на стадионе в Грозном и захват террористами школы в Беслане, а также обрушение крыши в московском аквапарке унесли жизни более полутысячи взрослых и детей. На фоне всего этого новости автомобильной жизни кажутся вполне благостными и мирными…

1. КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЗАВОД «АВТОТОР»,

идя навстречу пожеланиям россиян, приступил к сборке внедорожников Hummer H2 с 6,2-лит-ровым двигателем V8. Американский концерн General Motors стал третьей компанией после BMW и KIA, с которой начал сотрудничество «Автотор». Вслед за Hummer наладили выпуск автомобилей Chevrolet и Cadillac. Американские машины пользовались небольшим, но стабильным спросом. Позднее калининградская фирма недолго сотрудничала с китайской компанией Chery и организовала выпуск более доступных моделей Chevrolet.

2. В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ,

в Третьяковском проезде, за памятником первопечатнику Ивану Федорову, открылся первый официальный салон Ferrari и Maserati. Объявили о продаже в России Ferrari моделей 360, 575М Maranello и 612 Sсagliette, а также нескольких моделей Maserati, включая седан Quattroporte. На открытие Московского автосалона, подчеркивая важность этого события, приехал сам глава компании Лука де Монтедземоло. С тех пор Ferrari и Maserati стали в нашей стране привычным явлением.

3. ОБЪЯВЛЕНО ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «МИШКА-МОСКВА-ТУЛА».

Общество планировало наладить-таки производство «народного» автомобиля «Мишка», разработанного АСМ-холднигом и НАМИ. О машине с наскоро скроенным кузовом на узлах «Оки», затем «Таврии» много писали, показывали ее на выставках. В учредители тульского ОАО вошел даже экс чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Объявили о производстве 10 тыс. автомобилей в год. Но вскоре разговоры о выпуске «народной» модели ожидаемо сошли на нет.

4. В СТОЛИЦЕ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

городе Черкесске появился новый автопроизводитель. Фирма «Дервейс» (Derways) наладила выпуск внедорожников. Автомобили со страшноватым угловатым кузовом спроектировали с помощью конструкторов Волжского автозавода. На румынское шасси ARO предполагали ставить бензиновый и дизельный двигатели ЗМЗ мощностью 130 и 98 л.с. соответственно, а также 90-сильный дизель Peugeot. Поставки шасси вскоре прекратили из-за банкротства румынской фирмы, а завод перешел на выпуск китайских машин.

5. ПУБЛИКЕ ПОКАЗАЛИ ПРОТОТИП КОМПАКТНОГО АВТОМОБИЛЯ «ОКА-2»,

призванного сменить модель, постепенно теряющую популярность. Помимо того что новый трехдверный хэтчбек был симпатичнее, его оснастили более совершенными тормозами «Лады-Самары». Предполагали использовать знакомый 2-цилиндровый мотор ВАЗ-11113, а на люксовой версии – 1,5-литровый 4-цилиндровый мощностью 70 л.с. Объявили, что в Тольятти уже идут испытания образцов «Оки» второго поколения, но вскоре о проекте… позабыли.

6. В ОЧЕРЕДНОЙ И ОДНОЙ ИЗ ПОСЛЕДНИХ ПОПЫТОК

привлечь внимание к стремительно теряющей популярность «Волге» на выставке в Москве показали купе на базе ГАЗ-31105. Ковшовые сиденья и отделка в спортивном стиле сочетались с двухдверным кузовом с укороченной на 200 мм базой и на столько же удлиненными дверями. На машине стоял двигатель ЗМЗ-4064 с турбонаддувом. На выставке автомобиль, конечно, вызывал интерес, но в его товарные перспективы даже тогда мало кто верил.

7. ОТКРЫТА ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТРАССА «АМУР»

протяженностью 2165 км. Дорога от Читы до Хабаровска, о которой писали и говорили на протяжении нескольких десятков лет, стала важным звеном трассы, соединяющей западные и восточные районы страны, по сути, не имевшие до этого нормального автомобильного сообщения. Правда, на первой стадии «Амур» имел грунтовое и щебеночное покрытие – до ввода в строй асфальтового шоссе оставалось еще несколько лет.

8. НА ИЖЕВСКОМ АВТОЗАВОДЕ,

переживающем тяжелые времена из-за низкого спроса на ИЖ-2126 «Ода», начали сборку корейских седанов KIA Spectra с двигателем 1,6 л и механической коробкой передач. Завод, принадлежащий промышленной группе «СОК», стал очередным производителем иномарок в России. Выпуск «Од» постепенно сошел на нет. Но KIA тоже собирали относительно недолго. Группа «СОК» прекратила существование, а Ижевский завод стал полностью подконтролен АвтоВАЗу и переключился на выпуск его моделей.

9. ЗАВОД GM-AVTOVAZ

с помпой представил вторую после «Нивы» модель – Chevrolet Viva. Автомобиль был ничем иным, как Opel Astra предыдущего поколения с 1,8-литровым двигателем в 125 л.с. и механической коробкой передач. Руководство предприятия вроде бы возлагало на «новинку» большие рыночные надежды, но цена оказалась сопоставима с более современными моделями. Спрос на седаны Viva был низким, и даже появление версии Adrenalin с обвесом в спортивном стиле его не улучшило. Изготовив до 2008 года около 3,5 тыс. машин, выпуск остановили.