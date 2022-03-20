До конца марта текущего года должна завершиться сделка по поглощению компанией «Ключавто» лидера российского авторетейла «Рольф». Новый гигант автомобильной розницы получит как существенные преимущества, так и значимые риски на пути своего дальнейшего развития
Продажа ведущего российского автодилера «Рольф» была ожидаемой. Эта стоявшая у истоков развития отечественной авторозницы компания была основана в 1991 году предпринимателем, бывшим военным летчиком-инженером Сергеем Петровым, которому удалось создать почти образцовое предприятие с 59 салонами и внушительным портфелем из более чем 20 автомобильных брендов.
Последнее десятилетие «Рольф» уверенно лидировал в продажах, намного обгоняя другие предприятия российской автомобильной розницы: в 2011 году компания достигла уровня продаж почти 60 тыс. новых машин, в 2013-м сумела продать более 80 тыс. штук, в 2018–2019 годах отчиталась о реализации 96,6 тыс. и 91,4 тыс. автомобилей соответственно. В кризисном 2020-м показатели немного снизились (до 79 тыс.), однако по предварительным результатам 2021-го они вновь выросли примерно до 90 тыс. единиц.
Успех «Рольфа» во многом связан с тем, что компании удалось одной из первых занять ключевые позиции на самых «денежных» рынках Москвы и Санкт-Петербурга. Одновременно она смогла получить самые выгодные дилерские контракты: начав с массовых марок (Hyundai, Ford, Mitsubishi), «Рольф» смог серьезно расширить свой портфель, в том числе до премиальных брендов – Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche.
Кроме того, компания одной из первых поняла, что автодилер должен делать ставку не только на новые автомобили. «Рольф» разглядел перспективу и нашел ресурсы для реализации автомобилей с пробегом, где он также занимает лидирующие позиции: если в 2011 году компания продала через свои салоны 9,8 тыс. подержанных машин, то сейчас этот объем увеличен более чем в шесть раз: до 68,2 тыс. и 65,5 тыс. в 2019 и 2020 годах соответственно. Также «Рольф» преуспел в развитии широкого спектра финансовых услуг (например, лизинга), неплохо у него идут дела и в том, что касается сервиса. В итоге, согласно официальному отчету, по итогам 2020 года выручка компании достигла 246 млрд рублей, чистая прибыль – 9 млрд рублей, за первое полугодие 2021-го – 166,9 млрд и 9,8 млрд соответственно. Но два года назад над «Рольфом» сгустились тучи.
Неприятности начались в середине 2019 года, когда силовые структуры возбудили против менеджеров компании дело о нелегальных валютных операциях по переводу денежных средств в особо крупном размере за рубеж. Следователи заявили, что в 2014 году Сергей Петров вместе со своими топ-менеджерами перевел по подложному договору 4 млрд рублей со счета «Рольфа» на счет компании «Панабел Лимитед» за принадлежавшие ей акции «Рольф Эстейт». При этом акции последней, по мнению следователей, стоят всего около 200 млн рублей, а значит, цена была сильно завышена, что якобы и говорит о намерении вывести деньги за рубеж. В конце ноября прошлого года Генпрокуратура подала в суд иск о взыскании с «Рольфа» 12,85 млрд рублей, арестовав счета компании на эту сумму.
Многие говорят о политической подоплеке уголовного разбирательства: Сергея Петрова всегда считали умеренным оппозиционером – в 2007 и 2011 годах он избирался депутатом Госдумы от «Справедливой России», где, в частности, выступал против многих «прокремлевских» законов. Также, по некоторым заявлениям, он в свое время спонсировал оппозиционера Алексея Навального. Однако критики политической подоплеки уголовного дела утверждают, что за три-четыре года до предъявления претензий бизнесмен не вел никакой политической деятельности и спокойно проживал за границей. Дескать, властям не было никакого смысла поднимать лишний шум борьбой против оппонента, который уже и так не особенно заметен.
Сам Петров объяснял истинную причину претензий стремлением поглотить его бизнес. По словам предпринимателя, вскоре после начала следствия к нему стали поступать предложения о продаже компании, назывались даже реальные претенденты, в числе которых был, в частности, автодилер «Авилон». Представители «Рольфа» заявили об отказе от планов продажи компании. Но в середине декабря 2021-го вдруг было объявлено о предстоящей сделке – победителем в борьбе за актив стала компания «Ключавто».
Основанная в 2001 году в Краснодаре предпринимателем из строительного бизнеса Виктором Сергеевым компания «Ключавто» развивается в последние годы динамично. Пока крупные столичные игроки делили между собой рынок Москвы и Санкт-Петербурга, «Ключавто» сумела занять стратегические позиции сначала в крупных городах юга страны (Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Волгоград), а затем продвинуться в Сибирь (Омск, Новосибирск, Тюмень), на Урал (Екатеринбург, Пермь, Челябинск) и другие регионы. Сегодня компания занимает первое место в России по числу автосалонов, имея 108 дилерских центров в 19 городах.
Внушительно смотрится и марочный портфель компании, в котором сейчас 31 автомобильный бренд. При этом в отличие от «Рольфа» предприятие охотно торгует не только легковыми, но и коммерческими автомобилями, являясь официальным дилером, например, грузовиков Mercedes-Benz, а также КАМАЗ. Агрессивная маркетинговая политика позволила компании за последние восемь лет нарастить годовую выручку почти в четыре раза, до 100 млрд рублей. Впрочем, эти финансовые показатели в два с половиной раза уступают «Рольфу». Вдвое отстают и продажи в штуках, которые оцениваются на уровне 45 тыс. машин в год.
Официально стороны не называют сумму, за которую «Ключавто» приобретает «Рольф», наблюдатели предполагают, что ее размер может составлять 30–40 млрд рублей. В официальном заявлении говорится, что сделка должна завершиться до конца марта текущего года, финансирование осуществляется за счет собственных средств «Ключавто» и долгосрочного кредита, выделяемого Альфа-Банком, а в ближайшие три года новая объединенная компания намерена провести публичное размещение своих акций.
В целом авторетейл в России следует отнести к высокорискованному бизнесу. Ключевой момент здесь – необходимость в больших оборотных средствах для закупок дорогих партий машин, из-за чего автодилеры часто сильно закредитованы. Падение спроса может фатально отразиться на деятельности компании: оставшись с переполненными складами, дилер не в состоянии вовремя отдать кредит. И его ждет банкротство, как это случилось в свое время с рядом других крупных игроков – Genser (Ford, Nissan, Toyota, Renault, всего 17 марок), «Независимость» (дилер BMW, Audi, Volvo, Jaguar, Land Rover), «Аояма» (Honda), «Рус-Лан» (Volkswagen). По данным Агентства «Автостат», всего за последние семь лет с российского авторынка ушло около 600 официальных дилеров: если в 2015 году их насчитывалось 3,79 тыс., то в начале 2022-го – только 3,22 тыс.
Впрочем, стоит признать, что последние полтора года для автодилеров стали весьма «хлебными». Если еще весной 2020-го автодилерское сообщество било во все колокола, призывая государство помочь спасти отрасль от банкротства, то уже с конца того же года и весь 2021-й, когда авторынок накрыл острый дефицит машин, продавцы смогли поправить свое положение. Прежде всего за счет завышения цен на установку дополнительного оборудования.
Но сохранится ли столь благоприятная рыночная конъюнктура и дальше – вопрос открытый. Образованная после поглощения «Рольфа» новая компания, которая получит название «СБСВ-Ключавто», безусловно, будет иметь большой потенциал: даже при простом сложении ныне продаваемых объемов объединенная компания уже в этом году достигнет доли 8–10% всего рынка. И при консолидации, скажем, своих логистических, складских и других возможностей новая компания теоретически имеет шансы развиваться быстрее других, подминая под себя мелких конкурентов.
Вместе с тем в будущем нового лидера российского авторетейла не все безоблачно – существуют и угрозы, которые можно разделить на риски операционные, финансовые, рыночные. Прежде всего, в кратчайшие сроки придется создавать новую эффективную схему управления, способную совместить две старые модели бизнес-процессов. Еще один значимый риск – высокая долговая нагрузка. Хотя официально сумма сделки не объявляется, ее оценочный размер способен лечь ощутимым финансовым бременем на новую компанию. Наконец, сам по себе российский авторынок нельзя назвать предсказуемым. Если в ушедшем году продажи новых машин в стране выросли на 4,3% (до 1,66 млн единиц), то есть немало оснований полагать, что уже скоро спрос поползет вниз, так как на фоне безумного роста цен автомобиль становится роскошью для основной части населения. И если новый лидер российской автомобильной розницы в полной мере не учтет все упомянутые угрозы, он может попросту «не справиться с управлением» и «вылететь на обочину» рынка.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
В США разрешат продавать машины без руля и педалей
Да, таких автомобилей еще не существует в природе, но это решение очень важно в области легализации беспилотных машин. Фактически, теперь они объявлены законными!
Россияне лишились нескольких важных автомобильных новинок
Мы очень надеемся, что появление этих моделей на нашем рынке – вопрос времени, лишь бы все не затянулось надолго
Автопроизводители прекращают поставлять автомобили в Россию, но санкции здесь не причем!
BMW, Mercedes, General Motors и многие другие компании заявили о прекращении поставок машин в Россию, вот только происходит это не из-за санкций
Сколько сегодня стоят автомобили?
С каждым днем, число марок, которые прекращают поставки автомобилей в Россию, увеличивается. Дилеры держат руку на пульсе и пытаются не упустить свою прибыль, продавая машины втридорога
Цены на автомобили Lada пробили все психологические отметки
Отечественный автомобильный концерн резко повысил розничные цены на весь свой модельный ряд. Некоторые модели подорожали более чем на двести тысяч рублей
Что делать с автомобилем сегодня?
К сожалению, на автомобильном рынке дела сегодня обстоят не самым лучшим образом - цены растут, да и дефицит начинает проявляться. В результате многие наши сограждане стремятся побыстрее купить хоть что-нибудь, или сменить свою старую машину на новую. Кстати, может быть последнее сейчас и не стоит делать?
Российские потребители предпочитают белые машины
Сервис онлайн-продаж автомобилей опубликовал рейтинг самых популярных в России автомобильных цветов за 2021 год. Самым популярным цветом стал белый – доля таких машин составила 22%