До конца марта текущего года должна завершиться сделка по поглощению компанией «Ключавто» лидера российского авторетейла «Рольф». Новый гигант автомобильной розницы получит как существенные преимущества, так и значимые риски на пути своего дальнейшего развития

Продажа ведущего российского автодилера «Рольф» была ожидаемой. Эта стоявшая у истоков развития отечественной авторозницы компания была основана в 1991 году предпринимателем, бывшим военным летчиком-инженером Сергеем Петровым, которому удалось создать почти образцовое предприятие с 59 салонами и внушительным портфелем из более чем 20 автомобильных брендов.

Последнее десятилетие «Рольф» уверенно лидировал в продажах, намного обгоняя другие предприятия российской автомобильной розницы: в 2011 году компания достигла уровня продаж почти 60 тыс. новых машин, в 2013-м сумела продать более 80 тыс. штук, в 2018–2019 годах отчиталась о реализации 96,6 тыс. и 91,4 тыс. автомобилей соответственно. В кризисном 2020-м показатели немного снизились (до 79 тыс.), однако по предварительным результатам 2021-го они вновь выросли примерно до 90 тыс. единиц.

Успех «Рольфа» во многом связан с тем, что компании удалось одной из первых занять ключевые позиции на самых «денежных» рынках Москвы и Санкт-Петербурга. Одновременно она смогла получить самые выгодные дилерские контракты: начав с массовых марок (Hyundai, Ford, Mitsubishi), «Рольф» смог серьезно расширить свой портфель, в том числе до премиальных брендов – Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche.

Кроме того, компания одной из первых поняла, что автодилер должен делать ставку не только на новые автомобили. «Рольф» разглядел перспективу и нашел ресурсы для реализации автомобилей с пробегом, где он также занимает лидирующие позиции: если в 2011 году компания продала через свои салоны 9,8 тыс. подержанных машин, то сейчас этот объем увеличен более чем в шесть раз: до 68,2 тыс. и 65,5 тыс. в 2019 и 2020 годах соответственно. Также «Рольф» преуспел в развитии широкого спектра финансовых услуг (например, лизинга), неплохо у него идут дела и в том, что касается сервиса. В итоге, согласно официальному отчету, по итогам 2020 года выручка компании достигла 246 млрд рублей, чистая прибыль – 9 млрд рублей, за первое полугодие 2021-го – 166,9 млрд и 9,8 млрд соот­ветственно. Но два года назад над «Рольфом» сгустились тучи.

Претензии прокуратуры

Неприятности начались в середине 2019 года, когда силовые структуры возбудили против менеджеров компании дело о нелегальных валютных операциях по переводу денежных средств в особо крупном размере за рубеж. Следователи заявили, что в 2014 году Сергей Петров вместе со своими топ-менеджерами перевел по подложному договору 4 млрд рублей со счета «Рольфа» на счет компании «Панабел Лимитед» за принадлежавшие ей акции «Рольф Эстейт». При этом акции последней, по мнению следователей, стоят всего около 200 млн рублей, а значит, цена была сильно завышена, что якобы и говорит о намерении вывести деньги за рубеж. В конце ноября прошлого года Генпрокуратура подала в суд иск о взыскании с «Рольфа» 12,85 млрд рублей, арестовав счета компании на эту сумму.

Многие говорят о политической подоплеке уголовного разбирательст­ва: Сергея Петрова всегда считали умеренным оппозиционером – в 2007 и 2011 годах он избирался депутатом Госдумы от «Справедливой России», где, в частности, выступал против многих «прокремлевских» законов. Также, по некоторым заявлениям, он в свое время спонсировал оппозиционера Алексея Навального. Однако критики политической подоплеки уголовного дела утверждают, что за три-четыре года до предъявления претензий бизнесмен не вел никакой политической деятельности и спокойно проживал за границей. Дескать, властям не было никакого смысла поднимать лишний шум борьбой против оппонента, который уже и так не особенно заметен.

Сам Петров объяснял истинную причину претензий стремлением поглотить его бизнес. По словам предпринимателя, вскоре после начала следствия к нему стали поступать предложения о продаже компании, назывались даже реальные претенденты, в числе которых был, в частности, автодилер «Авилон». Представители «Рольфа» заявили об отказе от планов продажи компании. Но в середине декабря 2021-го вдруг было объявлено о предстоящей сделке – победителем в борьбе за актив стала компания «Ключавто».

Региональный чемпион

Основанная в 2001 году в Краснодаре предпринимателем из строительного бизнеса Виктором Сергеевым компания «Ключавто» развивается в последние годы динамично. Пока крупные столичные игроки делили между собой рынок Москвы и Санкт-Петербурга, «Ключавто» сумела занять стратегические позиции сначала в крупных городах юга страны (Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Волгоград), а затем продвинуться в Сибирь (Омск, Новосибирск, Тюмень), на Урал (Екатеринбург, Пермь, Челябинск) и другие регионы. Сегодня компания занимает первое место в России по числу автосалонов, имея 108 дилерских центров в 19 городах.

Внушительно смотрится и марочный портфель компании, в котором сейчас 31 автомобильный бренд. При этом в отличие от «Рольфа» предприятие охотно торгует не только легковыми, но и коммерческими автомобилями, являясь официальным дилером, например, грузовиков Mercedes-Benz, а также КАМАЗ. Агрессивная маркетинговая политика позволила компании за последние восемь лет нарастить годовую выручку почти в четыре раза, до 100 млрд рублей. Впрочем, эти финансовые показатели в два с половиной раза уступают «Рольфу». Вдвое отстают и продажи в штуках, которые оцениваются на уровне 45 тыс. машин в год.

Официально стороны не называют сумму, за которую «Ключавто» приобретает «Рольф», наблюдатели предполагают, что ее размер может составлять 30–40 млрд рублей. В официальном заявлении говорится, что сделка должна завершиться до конца марта текущего года, финансирование осуществляется за счет собственных средств «Ключ­авто» и долгосрочного кредита, выделяемого Альфа-Банком, а в ближайшие три года новая объединенная компания намерена провести публичное размещение своих акций.

Скользкая дорога

В целом авторетейл в России следует отнести к высокорискованному бизнесу. Ключевой момент здесь – необходимость в больших оборотных средствах для закупок дорогих партий машин, из-за чего автодилеры часто сильно закредитованы. Падение спроса может фатально отразиться на деятельности компании: оставшись с переполненными складами, дилер не в состоянии вовремя отдать кредит. И его ждет банкротство, как это случилось в свое время с рядом других крупных игроков – Genser (Ford, Nissan, Toyota, Renault, всего 17 марок), «Независимость» (дилер BMW, Audi, Volvo, Jaguar, Land Rover), «Аояма» (Honda), «Рус-Лан» (Volkswagen). По данным Агентства «Автостат», всего за последние семь лет с российского авторынка ушло около 600 официальных дилеров: если в 2015 году их насчитывалось 3,79 тыс., то в начале 2022-го – только 3,22 тыс.

Впрочем, стоит признать, что последние полтора года для автодилеров стали весьма «хлебными». Если еще весной 2020-го автодилерское сообщество било во все колокола, призывая государство помочь спасти отрасль от банкротства, то уже с конца того же года и весь 2021-й, когда авторынок накрыл острый дефицит машин, продавцы смогли поправить свое положение. Преж­де всего за счет завышения цен на установку дополнительного оборудования.

Но сохранится ли столь благоприятная рыночная конъюнктура и дальше – вопрос открытый. Образованная после поглощения «Рольфа» новая компания, которая получит название «СБСВ-Ключавто», безусловно, будет иметь большой потенциал: даже при простом сложении ныне продаваемых объемов объединенная компания уже в этом году достигнет доли 8–10% всего рынка. И при консолидации, скажем, своих логистических, складских и других возможностей новая компания теоретически имеет шансы развиваться быстрее других, подминая под себя мелких конкурентов.

Вместе с тем в будущем нового лидера российского авторетейла не все безоблачно – существуют и угрозы, которые можно разделить на риски операционные, финансовые, рыночные. Прежде всего, в кратчайшие сроки придется создавать новую эффективную схему управления, способную совместить две старые модели бизнес-процессов. Еще один значимый риск – высокая долговая нагрузка. Хотя официально сумма сделки не объявляется, ее оценочный размер способен лечь ощутимым финансовым бременем на новую компанию. Наконец, сам по себе российский авторынок нельзя назвать предсказуемым. Если в ушедшем году продажи новых машин в стране выросли на 4,3% (до 1,66 млн единиц), то есть немало оснований полагать, что уже скоро спрос поползет вниз, так как на фоне безумного роста цен автомобиль становится роскошью для основной части населения. И если новый лидер российской автомобильной розницы в полной мере не учтет все упомянутые угрозы, он может попросту «не справиться с управлением» и «вылететь на обочину» рынка.