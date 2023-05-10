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Странная поездка из России «в никуда»

В преддверии двадцатого века в таллинском порту осела партия трехлетних автомобилей Subaru с нулевым пробегом, которые в течение короткого срока продали россиянам. Счастливым обладателем «новой-неновой» машины стал и ваш покорный слуга

Заканчивался двадцатый век. На улицы российских городов хлынули новые и подержанные иномарки. Новые автомобили, как и сейчас, стоили дорого, а приобретать б/у, естественно, было страшно. Это ведь всегда «кот в мешке». Особым доверием пользовались неновые машины из Германии, но и там к торговле с россиянами быстро подключились пронырливые турки. В этой мутной воде мне посчастливилось стать обладателем уникального полноприводного автомобиля Subaru Impreza, который верой и правдой прослужил в моей семье более десяти лет. Рассказываю.

В поисках машины за вменяемые деньги, как всегда, благодаря сарафанному радио, узнал про странное предложение. В порту Таллина каким-то невероятным образом осело несколько сотен Subaru, которые планировали продать где-то в Африке, но почему-то не продали. Машины три года болтались по морям, пока не оказались в столице Эстонии.

Естественно, в Москве моментально появилась фирма-посредник, которая оформляла все необходимые документы, требуя взамен полную стоимость «эстонского» автомобиля. Цена прекрасной салатового цвета трехлетней Impreza с нулевым пробегом составляла всего 10 тысяч долларов. Фантастика! Правда, «кидали» в те годы безбожно. Вспомните хотя бы МММ или «Властелину». Но, кто не рискует, тот не пьет… Я рискнул.

Поездка за Subaru в Эстонию прошла гладко. Вместе с другом мы добрались до Таллина и остаток дня посвятили экскурсии по старинному городу. Наутро приехали на такси в порт, где нам показали зарезервированный автомобиль. После данного продавцам согласия машину отправили на местный сервис, где при нас поменяли технические жидкости, аккумулятор и резиновые расходники. Затем выдали документы для таможни.

Стартовать в обратный путь решили ранним утром следующего дня. Сказано – сделано. Через несколько часов без происшествий прибыли на эстонско-российскую границу. Эстонские пограничники быстро проштамповали наши паспорта, и мы медленно подъехали к границе РФ. Там нам тоже моментально поставили въездные штампы и отправили в таможню. В те времена растаможка осуществлялась прямо на границе. Таможенник мельком глянул на документы и ехидно сообщил, что продавец на одной из бумаг не поставил какую-то печать. После этого нам предложили вернуться в Эстонию и каким-то невероятным образом поставить недостающую печать. Легко сказать! Как же это сделать, если визы у нас были одноразовые и они уже погашены эстонцами? Наши «погранцы» сказали, что попробовать можно. Поставили в паспортах новые штампы о выезде из России, и мы вернулись к эстонской границе. Эстонцы, конечно, удивились, но разрешили постоять на площадке погранпункта. При этом никаких въездных штампов уже не ставили. Хорошо, что у нас с собой был один из первых мобильных телефонов. Дозвонились до продавцов, и те, войдя в наше непростое положение, обещали скоро приехать с печатью. «Скоро» растянулось часов на пять, но в конце концов они все-таки приехали и нужную бумагу проштамповали. Мы вернулись к российскому погранпункту. Нам снова поставили въездные штампы, и мы занялись растаможкой. Еще через несколько часов, измотанные и счастливые, въехали в Россию. Оставалось доехать до родной Москвы и поставить Subaru на учет. Сразу скажу, с этим проблем не возникло.

Проблемы стали возникать у меня и моего друга позже, при выезде из России за границу. Пограничники понимали, изучая штампы в наших паспортах, каким образом мы выехали из Эстонии, а затем въехали в Россию. Дальше начиналась мистика. По штампам получалось, что мы выехали из России, но при этом ни в одну другую страну не въехали, то есть выехали «в никуда». Более того, через пять часов мы вернулись «из ниоткуда» и снова въехали в нашу страну. Приходилось набираться терпения и монотонно объяснять пограничникам свою запутанную историю. И длилось это долго, несколько лет. Хорошо, что через три года паспорт я поменял. В новом документе странных штампов не было, и вопросы наконец прекратились.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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