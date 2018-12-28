Блог главного редактора: Стабильно и неуклонно растём

В последние дни года волей-неволей появляется желание заглянуть в будущее, которое кажется уже совсем близко. Не удивительно, что в это время все люди особенно явно делятся на две категории. На тех, кто любит давать прогнозы, и кто не любит. В том смысле, что одни прогнозируют любя, а другие - тоже этим грешат, но безо всякой любви к этому занятию. Как бы кто не относился к прогнозам, они необходимы с прагматической точки зрения. Без прогнозов не построишь планов. А раз так, я посчитал уместным предложить и свой вариант развития событий на российском автомобильном рынке в 2019 году. Буду рад, если мой прогноз окажется полезен тем, кто читает MOTOR PAGE и поможет спланировать свои действия в следующем году кому-то из нашей читательской аудитории. Будь то частное лицо или компания.

Итак, поехали.

Глобально российский автомобильный рынок, как впрочем и большинство других товарных рынков, будет продолжать жить и работать под влиянием 2 факторов.

С одной стороны - это экономическая ситуация в стране и формируемое ей оптимистичное или пессимистичное потребительское настроение. Другими словами - будем ли мы с вами тратить больше денег и разгонять спрос и насколько активно?

С другой - это действия, непосредственно, участников рынка, к которым можно отнести очень много субъектов: от государственных органов, так или иначе регулирующих авторынок, до дилеров и компаний-производителей. Получится ли у них заставить нас тратить кровно заработанные именно на покупку автомобилей? Вопрос тоже не праздный.

По первому фактору можно с большой долей вероятности сказать, что поводов для более-менее резких колебаний как в сторону потребительского оптимизма, так и в сторону пессимизма на горизонте не предвидится. Экономика, по-прежнему, будет находиться в состоянии вялотекущего роста, измеряемого, согласно нашему правительству, в значениях близких к статистической погрешности. Какой уж тут оптимизм… не свалиться в потребительскую депрессию уже будет прекрасно.

От общего состояния экономики будут “плясать” и участники автомобильного рынка.

С государственными структурами в данной ситуации все хорошо прогнозируемо.

Власти пока не озвучивали на следующий год никаких программ по стимулированию спроса, которые еще совсем недавно достаточно бодро толкали продажи автомобилей вверх. Никаких действий в этом направлении ждать не надо - они бы потребовали миллиардных бюджетных дотаций. А недавнее повышение ставки НДС говорит о том, что государство, по крайней мере, в горизонте года больше настроено “стричь”, чем “подкармливать”.

Другие участники автомобильного рынка будут, как и в уходящем году, преимущественно “играть от обороны”. Бюджеты продолжат “точечно” расходоваться ими на запуск новых и обновленных моделей и поддержку продаж через тактические рекламные кампании, в рамках которых производители и дилеры станут привычно предлагать разные “Выгоды”, “Скидки”, “Преимущества” и тому подобные “пряники”. Все эти активности, как и в 2018 году, будут поддерживать рост продаж новых автомобилей примерно в тех же темпах: 5-10% в месяц (год к году). Против этого будет играть повышение налогов (прежде всего НДС), но, как сказано выше, “шоковый” эффект от чуть подросших цен должен уравновешиваться запуском новых моделей и “специальными предложениями”, которые будут стимулировать потребителей к покупке автомобилей.

По информации от автопроизводителей, которую недавно собрали и опубликовали наши коллеги из журнала “Автопанорама”, в 2019 году нас ждет выход на рынок порядка 60-70 новых и обновленных моделей, из которых более 50% относятся к сегменту кроссоверов и внедорожников. Как результат - некоторые компании укрепят свои позиции и смогут уверенно ожидать роста продаж (особенно в премиальном сегменте), так как в их модельных линейках появятся новые поколения или обновленные версии уже “знаковых” для российского рынка автомобилей. Достаточно упомянуть Audi Q3 и Q7, Range Rover Evoque, Volvo S60, Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan.

При этом, в 2019 году ожидается появление ряда моделей, которые выведут сразу несколько марок в новые для них классы или сегменты российского автомобильного рынка. В качестве примера можно привести BMW X7, Lexus UX, Volkswagen Arteon, Skoda Karoq, Renault Arkana и ряд других. Хотя маловероятно, что это как-то существенно подстегнет рост продаж. На общем объеме рынка это практически не скажется, так как произойдет, в большей степени, перераспределение покупателей между сегментами.

Некоторые из компаний проявляют завидный оптимизм и всячески демонстрируют уверенность не только в завтрашнем дне, но и в более отдаленном будущем российского рынка. Так уже объявлено, что в начале 2019 года откроется завод китайского производителя внедорожников и кроссоверов Haval. Еще на прошедшем летом столичном автосалоне всем были представлены и 2 модели, которые будут производиться компанией в Тульской области. Мощности предприятия, как нынче принято, готовы выдать, если потребуется, десятки тысяч внедорожников в год. Вот только между глаголами “потребуется” и “востребуется” в русском языке есть малозаметная, но очень существенная разница. И чем выше будет цена на модели Haval российского производства, тем, к сожалению, существеннее она - эта разница - даст о себе знать. Однако очевидно, что начало местного производства всегда предполагает определенный гарантированный рост продаж для любой марки. Упрощается логистика, с себестоимости снимается “груз” импортных платежей, в целом снижаются издержки. Это позволит производителю если не радикально снизить цену (хотя чем черт не шутит!), то направить больше ресурсов на продвижение, развитие дилерской сети и поставок запасных частей. Все это приведет к определенному всплеску спроса на модели локальной сборки. А они еще, по совместительству, станут и новинками в модельном ряду Haval в России.

В 2019 году по той же причине дополнительный рост продаж можно будет справедливо ожидать и у Mercedes-Benz. В Московской области откроется завод, где планируют выпускать сразу несколько моделей. Сначала это будет седан (E-Класс), а немного погодя и 3 кроссовера (GLC, GLE и GLS).

От заводов плавно переходим к бытовым автоуслугам. Ничто не предвещает снижения темпов, с которыми каршеринг “шагает по стране”. Рынок еще далек от насыщения, а вот интерес к сервису у пользователей только возрастает. После Москвы и Питера логично ожидать, что в процесс активной каршеризации будут включаться все новые и новые города. Тысячи автомобилей, которые будут переданы автопроизводителями операторам каршеринга, поддержат тенденцию к росту рынка в 2019 году.

До сего момента речь шла о рынке новых автомобилей. А что же с б/у?

Учитывая экономическую ситуацию, несложно спрогнозировать дальнейший рост продаж и здесь. При том, что цены на новые автомобили начинают уже не просто кусаться, а превращаются в тест на выживаемость спроса как такового, все большее число сограждан будет выбирать либо подержанный автомобиль, либо билет на общественный транспорт. Так как во многих регионах и городах с общественным транспортом дела обстоят не лучшим образом, приобретение автомобиля second hand останется для многих людей единственной альтернативой. Прибавим сюда все более активное продвижение услуг trade-in и продаж б/у автомобилей дилерами, развитие специализированных интернет-площадок и получим достаточно оптимистичную картину.

Тенденция на рост рынка подержанных автомобилей представляется очевидной.

Пусть и небольшая, но положительная динамика продаж в 2018 году стабилизировала ситуацию для дилерских сетей. Если несколько лет назад мы очень часто слышали новости о банкротстве или продаже того или иного дилерского центра, то сейчас регулярно появляются прямо противоположные сообщения. Автопроизводители рапортуют об открытии новых или реконструкции существующих дилерских центров. В следующем году мы, скорее всего, продолжим получать такие позитивные новости, а официальные дилерские сети будут медленно, но верно расширяться.

Для некоторых брендов - прежде всего китайских - развитие сети дистрибуции, по-прежнему, останется одной из приоритетных задач, от успешности выполнения которой будут напрямую зависеть не только темпы роста продаж, но и формирование более позитивного образа этих марок на российском рынке.



Вот, в общих чертах, каким мне представляется следующий автомобильный год в России.

Скромный, но зато стабильный рост. Неизменные марки - лидеры продаж: Lada, Kia, Hyundai, Renault. Тот же (процентов на 90) набор уже ставших “знаковыми” ТОП-25 самых продаваемых моделей: Vesta, Granta, Rio, Creta, Solaris, Polo, Largus, Duster, Rapid, XRAY, 4х4, Tiguan, Sportage, Sandero, Camry, Kaptur, Logan, RAV4, NIVA, Outlander, Octavia, Qashqai, X-Trail, Tucson, CX-5. И главная, с точки зрения объема продаж, интрига 2019 года - молодая, но многообещающая российская автомобильная марка Aurus!