"Тюнинг Mercedes. Обзор за март 2017"

Brabus

Mercedes-AMG GLS 63

Название немецкой фирмы Brabus, головной офис которой расположен в городе Боттроп, состоит из первых частей фамилий ее основателей – Клауса Бракмана и Бодо Бушмана. Компания имеет статус автопроизводителя, и особо серьезно переделанные в ней машины получают собственный VIN-код. Разумеется, Brabus предоставляет и гарантию на свою продукцию. И она (гарантия) зачастую бывает необходима, так как «расточенные» мотористами из Боттропа двигатели подвергаются нешуточным нагрузкам. Например, кроссоверу Mercedes-AMG GLS 63 добавили сразу 265 л.с.

Это значит, что битурбированный V8, которым оснащается автомобиль, прибавил в мощности с 585 до 850 л.с. Еще больше впечатляет прибавка крутящего момента – 690 Нм! Таким образом, он вырос с 760 до 1450 Нм. Правда, момент пришлось ограничить электроникой на отметке 1100 Нм, иначе разорвет автоматическую коробку передач, которую дополнительно усилили. Добиться такой отдачи удалось увеличением объема двигателя с 5,5 до 6 л, установки более производительных турбонагнетателей и спортивной выпускной системы, а также новой программы управления силовым агрегатом.

В результате проведенных преобразований огромный представительский кроссовер стал «разменивать» первую «сотню» всего за 4,2 с, что на 0,4 с лучше, чем у заводского экземпляра. Электронный ограничитель скорости, срабатывавший у стоковой модели на отметке 250 км/ч, перепрограммировали на 300 км/ч. Автомобиль разогнался бы и больше, но тогда могут не выдержать шины. Их размерность, кстати, составляет 295/35 при умопомрачительном размере 23 дюйма. Дополнительно кроссовер получил модуль понижения пневматической подвески, уменьшающий дорожный просвет на 30 мм, – для улучшения устойчивости на высоких скоростях. И, конечно, соответствующим образом доработана внешность, ставшая заметно более агрессивной на фоне «донора».

Brabus

Mercedes-Benz Sprinter

В послужном списке фирмы Brabus немало автомобилей, зарегистрированных в Книге рекордов Гиннесса как самые быстрые модели в различных классах. Естественно, все они построены на базе Mercedes-Benz. Но иногда в Боттропе выпускают совсем другие машины. К примеру, этот микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter к рекордам скорости не имеет никакого отношения. Более того, здесь с двигателем вообще ничего не делали.

Главное в этом автомобиле – салон. Стараниями интерьерщиков Brabus он превратился в конференц-зал, отделанный кожей и алькантарой (включая багажный отсек). Кроме того, микроавтобус получил новые удобные сиденья с высокими спинками, интегрированными подголовниками и подогревом. Также салон оснастили регулируемой светодиодной подсветкой, 10-дюймовым «планшетником», двумя телевизорами с Apple TV и плеером Blu-ray. Между сиденьями третьего ряда расположился съемный холодильник, чтобы «посетители» микроавтобуса могли охлаждать напитки.

Салон легко трансформируется. Так, сиденья перемещаются вперед-назад, а между ними можно установить стол для переговоров. По периметру расположено шесть USB-портов, гарантирующих, что ни у кого из участников «конференции» не разрядятся батареи на их мобильных устройствах при просмотре веб-сайтов через быстрый Интернет LTE.

Не обошлось и без технических изменений. Стандартное шасси Sprinter показалось специалистам Brabus недостаточно комфортным, и они оснастили микроавтобус пневматической подвеской, что заметно улучшило плавность хода. Что же касается внешнего вида этого передвижного конференц-зала, то его доработали в фирменном стиле ателье. Автомобиль получил новый агрессивный бампер со встроенными светодиодными огнями, биксеноновые фары и оригинальные 18-дюймовые колеса.

Dime Racing

Mercedes-AMG GT

Вообще-то, Dime Racing – это гоночная команда, принадлежащая фирме Dime Research & Development из Калифорнии. Это ателье занимается разработкой тюнинговых компонентов и программного обеспечения для серийных моделей Mercedes-AMG. Но свою продукцию калифорнийские специалисты предпочитают выпускать под маркой Dime Racing. Одной из их последних разработок стал Mercedes-AMG GT.

На данный момент уже несколько тюнинговых компаний представили свои варианты повышения мощности 4-литровой турбированной «восьмерки», которая находится под капотом этого спорткара. Да и само отделение AMG выпустило наиболее мощную модификацию GT R, развивающую 585 л.с., в то время как стандартные варианты имеют отдачу 462 либо 510 л.с. Мощность версий от различных тюнинг-ателье «пляшет» в районе 600 л.с. Но вариант от Dime Racing оказался гораздо интереснее. Американские мастера не ограничились чип-тюнингом и установкой более свободной выпускной системы (как у других тюнинг-ателье) и заменили турбины на более производительные, в результате чего двигатель показал на динамометрическом стенде 745 л.с. На данный момент это рекорд для такого мотора. К сожалению, ничего не говорится о том, насколько вырос крутящий момент, хотя и без того ясно, что прибавка должна быть значительной.

Также неизвестны динамические характеристики тюнингового экземпляра. Но в любом случае спорткар разгоняется до 100 км/ч быстрее 3,6 с (показатель версии AMG GT R) и развивает максимальную скорость выше 319 км/ч (у GT R). Помимо доработанного двигателя автомобиль получил усовершенствованную подвеску, характеристики которой позволяют значительно улучшить время на гоночном треке. Впрочем, и на обычных дорогах разница должна быть очевидна.

G-Power

Mercedes-AMG G 63

Немецкая фирма G-Power из Франкфурта специализируется на доработках автомобилей BMW. Ее основатель Йохан Громмиш занялся тюнингом баварских «рысаков» в далеком 1971 году, хотя официальным началом деятельности ателье считается 1983-й. Но временами специалисты из Франкфурта обращают внимание и на продукцию других автопроизводителей. Например, недавно они выполнили апгрейд самой мощной версии внедорожника Mercedes-AMG G 63.

В заводском виде автомобиль приводится в движение 5,5-литровым бензиновым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, развивающим 571 л.с. и 760 Нм. Этого мотора хватает, чтобы тяжеленный внедорожник с аэродинамикой кирпича разгонялся до 100 км/ч за 5,4 с и выдавал максимальную скорость 210 км/ч. Скорость, кстати, ограничена электроникой, так как шасси «гелендвагена» не особо приспособлено для передвижения за пределами второй «сотни». Но после того, как автомобиль побывал в цехах компании G-Power, его силовой агрегат стал выдавать 645 л.с. и 900 Нм. Добиться этого удалось всего-навсего с помощью нового блока управления двигателем. Интересно, что при угрозе перегрева блок отключается и мотор начинает работать по заводской программе.

После переделки динамика внедорожника улучшилась незначительно. Так, разгон до «сотни» теперь составляет 5,3 с. При этом специалисты ателье рискнули удалить электронный ограничитель скорости, благодаря чему «максималка» достигла 250 км/ч. Подвеска доработкам не подвергалась, а устойчивость на высокой скорости автомобилю должны обеспечить огромные колеса диаметром 23 дюйма с низкопрофильной резиной размерностью 305/35 на обеих осях.

Lorinser

Mercedes-Benz A-Class

Компания Lorinser является официальным дилером компании Mercedes-Benz, но мировую известность она получила вследствие совсем другой деятельности, а именно – тюнинга автомобилей с трехлучевой звездой на эмблеме. Благодаря тесным связям с производителем специалисты из Вайблингена всегда в курсе самых последних новаций, что позволяет им оперативно реагировать. Так, в Lorinser одними из первых представили комплекс преобразований для рестайлинговой модели Mercedes-Benz A-Class.

Правда, изменения в дизайне получила только задняя часть автомобиля. Передок рестайлинговой версии хэтчбека, видимо, показался дизайнерам ателье достаточно спортивным и агрессивным, и его трогать не стали. А может быть, просто не успели придумать свой вариант аэродинамического «оперения». В общем, полный обвес мы, вероятно, увидим через некоторое время, а пока стоит обратить внимание на перепроектированный задний бампер, получивший мощный псевдогоночный диффузор и четыре овальных патрубка выхлопной системы. Также клиентам предлагаются оригинальные колесные диски разнообразных вариантов дизайна в размерности 18 и 19 дюймов.

Есть изменения и в технической части, хотя апгрейд пока готов только для одной модификации – A 250 4Matic, оснащенной бензиновым 2-литровым турбомотором, в заводской версии развивающим 211 л.с. и 350 Нм. После обновления программного обеспечения и установки спортивного выпуска мощность выросла до 245 л.с. Крутящий момент увеличился еще существеннее – до 480 Нм. К сожалению, представители Lorinser не сообщают, насколько улучшились динамические данные автомобиля, но несколько десятых в разгоне до «сотни» должно быть отыграно по сравнению со «стоковыми» 6,4 с.

Posaidon

Mercedes-AMG E 63

Ателье Posaidon расположилось в городке Нойвид на севере земли Рейн-ланд-Пфальц в Германии. Занимается компания тюнингом автомобилей Mercedes-Benz, причем предпочитает дорабатывать преимущественно продукцию отделения AMG. На этот раз руки специалистов из Нойвида добрались до спортивного седана Mercedes-AMG E 63 прошлого поколения, и перечень изменений, проведенных с автомобилем, по-настоящему впечатляет.

Несмотря на то что уже представлен новый AMG E 63 на базе E-Class последнего поколения с 4-литровым турбированным V8 мощностью 612 л.с., у старой модели еще есть порох в пороховницах. Тем более что у 5,5-литровой «восьмерки» гораздо больший запас прочности, чем у нового силового агрегата. Свидетельством стал этот проект от Posaidon, мотористы которого умудрились поднять мощность с 585 до 1020 л.с. Максимальный крутящий момент увеличился при этом с 800 до 1400 (!) Нм. Представители ателье утверждают, что это самый мощный официально выпущенный Mercedes-Benz в истории.

Создание такого монстра потребовало серьезной работы. Практически все внутренности двигателя были заменены, а коробка передач усилена. В результате компания заявляет разгон до «сотни» за умопомрачительные 2,8 с, что значительно превосходит показатель 3,6 у заводского экземпляра. Максимальную скорость ограничили на пороге 368 км/ч, потому что больше не выдерживают специально подготовленные шины.

Разумеется, автомобиль получил особо мощную тормозную систему с карбоно-керамическими тормозными дисками диаметром 420 мм спереди и 360 мм сзади. Спереди шестипоршневые суппорты, сзади –четырехпоршневые. Кроме того, седан значительно сбросил в весе, лишившись заднего дивана и внутренней отделки задних дверей. Передние сиденья сменили на полугоночные «ковши» от Mercedes-AMG C 63. Также заменены кузовные элементы – капот, бамперы, зеркала и диффузор. Все они выполнены из углеволокна.