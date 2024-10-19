Audi Q7 в нынешнем кузове находится на конвейере уже почти 10 лет, и, прежде чем в 2026 году его сменит абсолютно новая модель, кроссовер решили немного освежить

Производство второго поколения Audi Q7 было запущено в 2015 году. В 2020 м модель претерпела первый «капитальный ремонт», который заметно отразился как на экстерьере, так и на интерьере модели. Нынешнее же обновление больше похоже на штукатурку фасада, чем на попытку что-то серьезно поменять. Новые бамперы и решетка радиатора, лазерные фары HD Matrix с задними OLED-фонарями для топовых версий, а также новые колеса и цвета. Пожалуй, это все, что можно сказать об изменениях во внешности модели.

Технические обновления касаются не производительности двигателей или настроек подвески, а возможности… потоковой передачи музыки из стриминговых сервисов! Хочется спросить владельцев Audi Q7: вам действительно этого не хватало?

Бензиновые версии, как и прежде, начинаются с 55 TFSI (вы не забыли, Audi уже давно не указывает литраж двигателей) мощностью 335 л.с., плавно переходя к подключаемому гибриду 55 TFSI e quattro (389 л.с.) и наиболее мощному варианту SQ7 (V8 с двойным турбонаддувом мощностью 500 л.с.).

Дизели – это занимающая первую строчку в прайс-листе версия 45 TDI (228 л.с.) ценой от 65 095 фунтов стерлингов, а также 50 TDI (282 л.с.), который стоит от 68?135 фунтов стерлингов. Все они имеют полный привод, пневматическую подвеску с диапазоном регулировки 90 мм и 8 ступенчатую автоматическую коробку передач.

Наш тестовый Audi Q7?50 TDI Launch Edition был оснащен спортивной пневмоподвеской и опциональными 21 дюймовыми легкосплавными дисками. Его твердая поступь по асфальту совсем не раздражает и по мере набора скорости быстро смягчается. Добавьте сюда удобные сиденья, тихую работу трансмиссии и низкий уровень шума в салоне, и вы поймете, почему этот кроссовер до сих пор популярен.

3,0 литровый турбодизель V6 работает плавно, быстро откликается на нажатие педали газа, приятно рычит на средних оборотах, а также потрясающе экономичен. Мы проехали на одном баке почти тысячу километров и даже не «обсохли», а бортовой компьютер показал средний расход 6,7 л/100 км. Учитывая то, что ехать пришлось впятером с недельным багажом, это отличный результат. Так что дизель по-прежнему не имеет равных, когда речь заходит о поездках на большие расстояния.

Салон Audi Q7 встречает монолитной сборкой и осязаемым чувством высокого качества всего, что тебя окружает. Но экран медиасистемы не самый отзывчивый, а меню требует слишком много времени, чтобы включить нужную функцию, естественно, отрывая при этом глаза от дороги. В особенности это касается виртуального управления климат-контролем, которым пользуешься постоянно.

Практичность — вот где Q7 действительно хорош. Средний ряд здесь сдвигается или складывается вперед, открывая доступ к третьему ряду, который трансформируется с помощью электропривода и имеет достаточно места даже для взрослых. Объем багажника варьируется от 780 до 1908 л в зависимости от числа пассажиров на борту.

С одной стороны, нам жаль, что нынешнее обновление Audi Q7 — это лишь косметический «евроремонт». С другой стороны, хорошо, что модель не изменилась до неузнаваемости, сохранив свой фирменный стиль, немного старомодный дизайн и уже ставший классикой интерьер.

В таком виде автомобиль продержится на конвейере еще где-то 18 месяцев до того, как его сменит Q7 третьего поколения. Будет ли он таким же роскошным, практичным, экономичным и хорошим в управлении, как нынешний Q7? Ответ на этот вопрос мы узнаем уже относительно скоро.