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Повелевая кольцами

Audi Q7
Audi Q7
Audi Q5
Audi Q5
Когда Audi A5 Sportback только появился, глубокий синий цвет Scuba Blue был эксклюзивным для модели
Когда Audi A5 Sportback только появился, глубокий синий цвет Scuba Blue был эксклюзивным для модели
Замок Хохостервиц за свою историю многократно подвергался осаде, но ни разу неприятелю не удалось его взять
Замок Хохостервиц за свою историю многократно подвергался осаде, но ни разу неприятелю не удалось его взять

Встречи с друзьями – это всегда нескончаемая вереница удовольствий. Так вышло и на этот раз в Австрии, где ингольштадский бренд дал возможность еще раз оценить достоинства кроссоверов Audi Q5 и Q7, а также пятидверного купе A5 Sportback. Впрочем, можно было остановиться и на одной модели – той, которую хотелось узнать лучше

Признаться честно, выбор дался относительно легко. Из всей великолепной тройки наименее близко мы были знакомы со спортивным купе Audi A5 – вернее, с его пятидверной версией Sportback, построенной на модернизированной платформе MLBevo. Этот автомобиль, к внешности которого приложили руку дизайнеры Франк Ламберти и Якоб Хирцель, всем своим видом словно заявляет, как же он любит быструю езду. И очень кстати в нашу программу входит остановка в местечке Шпильберг-Книттельфельд, где расположена гоночная трасса Red Bull Ring. Но сначала – умиротворяющий вояж среди виноградников долины Вахау.

Оставив позади Вену с ее знаменитыми кафе и предварительно запасшись свежезаваренным кофе, который распространял ароматы горячей Бразилии из бумажного стаканчика, плотно сидящего в подстаканнике на центральной консоли, мы быстро достигли Дюрнштайна. Развязки на выезде из столицы, дорога, в точности повторяющая извилистое течение Дуная, – кофе остался в стакане до последней капли. И мы уверены, что оставался бы там до конца, несмотря на то, что старые улицы городков, через которые пролегал маршрут, порой были вымощены булыжником, – подвеска, как всегда у ингольштадтских инженеров, получилась в высшей степени комфортной.

В Дюрнштайне же находятся самые известные винодельни Австрии, владельцы которых не боятся экспериментировать. Так, на винодельне Domäne Wachau в этом году разлили первую партию вина, выдержанного в мраморных и гранитных бочках. А сам Дюрнштайн пропитан ванилью – в прямом смысле слова: местный штрудель, не в обиду венским кондитерам, просто восхитителен!

Самый короткий маршрут между Дюрнштайном и Шпильберг-Книттельфельдом – 207 км. Дорога относительно простая, хоть и проложена через Лавантальские Альпы. Если при слове «Шпильберг» у вас возникают кинематографические ассоциации, то все правильно, именно отсюда родом предки режиссера Стивена Спилберга (а в соседнем Граце родился Арнольд Шварценеггер). Но мы здесь не для того, чтобы искать памятные места, связанные с голливудскими легендами. На гоночной трассе Red Bull Ring, где проходит австрийский этап Королевских гонок, мы с удовольствием раскрыли спортивный характер автомобиля, получив ударную дозу адреналина под присмотром опытных инструкторов. В частности, с легкостью разгоняли купе до 200 км/ч, пока коллеги-журналисты на Q5 и Q7 исследовали окрестности во время прохождения опционного видового маршрута. Они, к слову, тоже не остались разочарованными ни программой теста, ни немецкими автомобилями. Наверное, с Audi по-другому просто быть не может.

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