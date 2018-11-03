"Повелевая кольцами"

Встречи с друзьями – это всегда нескончаемая вереница удовольствий. Так вышло и на этот раз в Австрии, где ингольштадский бренд дал возможность еще раз оценить достоинства кроссоверов Audi Q5 и Q7, а также пятидверного купе A5 Sportback. Впрочем, можно было остановиться и на одной модели – той, которую хотелось узнать лучше

Признаться честно, выбор дался относительно легко. Из всей великолепной тройки наименее близко мы были знакомы со спортивным купе Audi A5 – вернее, с его пятидверной версией Sportback, построенной на модернизированной платформе MLBevo. Этот автомобиль, к внешности которого приложили руку дизайнеры Франк Ламберти и Якоб Хирцель, всем своим видом словно заявляет, как же он любит быструю езду. И очень кстати в нашу программу входит остановка в местечке Шпильберг-Книттельфельд, где расположена гоночная трасса Red Bull Ring. Но сначала – умиротворяющий вояж среди виноградников долины Вахау.

Оставив позади Вену с ее знаменитыми кафе и предварительно запасшись свежезаваренным кофе, который распространял ароматы горячей Бразилии из бумажного стаканчика, плотно сидящего в подстаканнике на центральной консоли, мы быстро достигли Дюрнштайна. Развязки на выезде из столицы, дорога, в точности повторяющая извилистое течение Дуная, – кофе остался в стакане до последней капли. И мы уверены, что оставался бы там до конца, несмотря на то, что старые улицы городков, через которые пролегал маршрут, порой были вымощены булыжником, – подвеска, как всегда у ингольштадтских инженеров, получилась в высшей степени комфортной.

В Дюрнштайне же находятся самые известные винодельни Австрии, владельцы которых не боятся экспериментировать. Так, на винодельне Domäne Wachau в этом году разлили первую партию вина, выдержанного в мраморных и гранитных бочках. А сам Дюрнштайн пропитан ванилью – в прямом смысле слова: местный штрудель, не в обиду венским кондитерам, просто восхитителен!

Самый короткий маршрут между Дюрнштайном и Шпильберг-Книттельфельдом – 207 км. Дорога относительно простая, хоть и проложена через Лавантальские Альпы. Если при слове «Шпильберг» у вас возникают кинематографические ассоциации, то все правильно, именно отсюда родом предки режиссера Стивена Спилберга (а в соседнем Граце родился Арнольд Шварценеггер). Но мы здесь не для того, чтобы искать памятные места, связанные с голливудскими легендами. На гоночной трассе Red Bull Ring, где проходит австрийский этап Королевских гонок, мы с удовольствием раскрыли спортивный характер автомобиля, получив ударную дозу адреналина под присмотром опытных инструкторов. В частности, с легкостью разгоняли купе до 200 км/ч, пока коллеги-журналисты на Q5 и Q7 исследовали окрестности во время прохождения опционного видового маршрута. Они, к слову, тоже не остались разочарованными ни программой теста, ни немецкими автомобилями. Наверное, с Audi по-другому просто быть не может.