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Mitsubishi Outlander 2019 салон

Один из самых популярных среди россиян кроссоверов – харизматичный Mitsubishi Outlander – вышел на новый уровень функциональности: отныне этот японский SUV можно приобрести и в 7-местной версии

Модель Outlander для Mitsubishi – больше, чем один из продуктов бренда. Особенно в России, где львиная доля покупательского спроса на машины этой марки – свыше 50% – приходится именно на этот автомобиль: только за первую половину 2019 года в нашей стране было приобретено более 10,6 тыс. Outlander. На протяжении многих лет владельцы ценят его за универсальность, отличные ходовые и вседорожные характеристики, выверенную эргономику, комфорт, безопасность, сбалансированные двигатели, эффективные трансмиссии и, разумеется, легендарную надежность. Единственное, чего, по мнению многих, этому «японцу» не хватало, так это третьего ряда кресел, способного сделать его еще более практичным. И вот этот пробел восполнен – теперь бестселлер готов взять на борт одновременно до семи седоков.

Внешне отличить 7-местную версию, пожалуй, невозможно – кузов сохранил все габариты стандартного 5-местного кроссовера (те же 4695 мм в длину и 1810 мм в ширину). Но стоит распахнуть двери – станет ясно, что перед вами новая модификация, тщательно проработанная компоновщиками интерьера. Будучи ограничены в пространстве, японские инженеры умудрились так «подтянуть» салон этого SUV, что третий ряд сидений «сел» в его кормовую часть просто как влитой – будто бы так задумывалось изначально. Причем комфорт на двух первых рядах от этого не пострадал.

Прежде всего конструкторы подумали о том, как обеспечить удобный проход на «галерку». Для этого они сделали второй ряд сидений сдвижным – его легко подать вперед сразу на четверть метра (а 25-сантиметровое «окно» в любом автомобиле – это много). Помимо этого спинки дивана буквально одним движением руки можно сложить, тем самым словно распахнув «ворота» перед пассажирами. Последние же, будь они даже достаточно рослыми подростками, вполне комфортно разместятся на сиденьях третьего ряда – будет достаточно места и для ног, и над головой. Более того, спинки этих кресел регулируются по углу наклона (в двух положениях), а в кормовой зоне есть свои подстаканники и небольшие ниши для вещей – смартфоны в них ложатся без про­б­лем. Если же требуется посадить туда совсем маленьких ездоков, то предусмотрена возможность установки детских кресел.

Вместе с тем такой Mitsubishi Outlander ничуть не растерял функциональности базовой модели. В считаные секунды – лишь потянув за ремешки – его можно превратить как в 5-, так и в 2-местную машину, способную перево­зить значительные объемы груза. В последнем случае (если сложить спинки двух задних рядов) багажник из 128-литрового (вмещающего парочку средних чемоданов) превращается в настоящий «трюм» емкостью 1608 л, в котором поместятся, к примеру, горные велосипеды. Или шкаф высотой до 168 см. Впрочем, и в «промежуточном» 5-местном варианте этот автомобиль способен предложить 477 л полезного объема за диваном плюс дополнительный 17-литровый органайзер, спрятанный под полом.

И наоборот, используя все те же удобные фиксаторы и ремешки, вы без каких-либо усилий сможете вернуть кроссоверу его многоместный пассажирский вид. Система складывания сидений сколь проста, столь и безопасна: как показали тесты, с ней справится даже ребенок (чего, собственно, японские конструкторы и добивались). К тому же она обеспечивает до 16 вариантов трансформации салона.

Outlander в 7-местной версии доступен в двух щедро оснащенных комплектациях: Intense+ 4WD (2 073 000 рублей) и Ultimate 4WD (2 369 000 рублей), где 2- и 2,4-литровые бензиновые двигатели мощностью 146 и 167 л.с. соответственно работают в паре с вариатором. Кстати, в сопоставимых комплектациях автомобили, имеющие семь мест, дороже 5-местных всего на 50 000 рублей. 

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