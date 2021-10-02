Mitsubishi Outlander, самая популярная модель японской марки на российском рынке, в 2021 году снова обновилась. Благодаря этому автомобиль стал еще более стильным, безопасным и практичным

Бестселлером Mitsubishi Outlander стал неспроста: владельцы ценят его функциональность и универсальность, комфорт, который обеспечивает кроссовер, уверенность, ощущаемую водителем и пассажирами. Действительно, автомобиль просторный, но маневренный (даже при 7-местной компоновке имеет самый маленький радиус разворота в своем классе); безопасный (оснащается продвинутыми электронными «телохранителями», камерами кругового обзора); предлагает отличные внедорожные характеристики (фирменный полный привод, лучший среди конкурентов клиренс, хорошую геометрическую проходимость); комфортабельный (двухзонный климат-контроль, подогрев кресел, руля и лобового стекла, мощная мультимедийная система). И все это – в сочетании с тремя моторами мощностью от 146 до 167 л.с., в том числе адаптированными под бензин Аи-92.

Тем не менее японская компания постоянно вносит в модель улучшения – очередные сделаны буквально в нынешнем году. Хотя, на наш взгляд, их правильнее рассматривать в сочетании с технической модернизацией 2020-го, которая из-за глобальной пандемии в какой-то степени осталась недооцененной. Благодаря этому можно суммировать комплекс новаций как в области дизайна и практичности, так и в инженерии.

Точно в цель

Внешне Mitsubishi Outlander 2021 модельного года легче всего узнать по решетке радиатора – она теперь выполнена в черном хроме, что делает автомобиль более строгим и подтянутым. Кроме того, топовая комплектация Ultimate обзавелась элегантными накладками на «противотуманки», а начиная со «средней» версии Intense+ кроссовер щеголяет новыми двухцветными дисками колес и спойлером на двери багажника. Наконец, рейлинги на крыше отныне предлагаются уже начиная с комплектации Invite, причем в тех версиях, где эти элементы прежде были серебристыми, они стали тоже матовыми черными. Как видим, вмешательство дизайнеров – точечное и дифференцированное. Но следует признать, что даже за счет этого экстерьер модели получился актуальным – в русле современных трендов.

Бережно стилисты отнеслись и к интерьеру. В частности, в «верхних» комплектациях Instyle и Ultimate изменена обивка кресел. Речь идет о водоотталивающем материале, имеющем фактуру замши, в сочетании с искусственной кожей, использованной по бокам сидений. Тест-драйвы показали, что такие кресла не только эстетичны, но и весьма практичны: они легко чистятся, приятны на ощупь и отлично фиксируют седоков, не позволяя соскальзывать даже в крутых поворотах. Помимо этого, в ряде комплектаций стали доступны шторка багажника и органайзер с тремя отсеками, а тот, кто выберет версию Instyle, получит и электропривод пятой двери.

Одновременно в наиболее востребованных среди россиян версиях Outlander обновилась мультимедийная система. Передне- и полноприводные комплектации Intense+, а также Instyle с 8-дюймовым монитором отныне оснащаются «Яндекс.Авто». Да и вообще, возможности мультимедиа расширились. К уже имеющимся навигатору с голосовым помощником «Алиса», стриминговой «Яндекс.Музыке», бесконтактной оплате топлива прямо из салона и интернет-браузеру добавились еще и сервис «МТС Музыка», онлайн-кинотеатр KION и возможность воспроизводить видео с USB-носителя.

Внимательно изучив все эти изменения, можно заметить, что импортер бренда – компания «ММС Рус» – тщательно выверяла каждый шаг, когда планировала выведение обновленного Outlander на российский рынок. Ведь дополнительные удобные и полезные функции появились в наиболее востребованных в нашей стране комплектациях с моторами объемом 2,0 и 2,4 л.

Дело техники

Нелишне вспомнить, что в 2019 году у Mitsubishi Outlander появилась 7-местная модификация, а также были изменены настройки рулевого управления, повысившие его информативность. Заодно внедорожнику выделили новые амортизаторы, с которыми он стал увереннее проходить неровности и «глотать» ямы. К месту приш­лись и усиленные тормоза.

А спустя год, в 2020-м, все полноприводные версии модели начали оснащать фирменной трансмиссией Super All-Wheel Control (S-AWC). Ее электронная начинка обеспечивает гибкое распределение тяги посредством штатных тормозов и многодисковой муфты подключения задних колес. В сравнении с прежним полным приводом автомобиль с S-AWC движется даже по вязкому покрытию значительно быстрее и увереннее, спокойно преодолевает грязь, снег, песок, раскисшую колею. Водителю достаточно лишь выбрать тип покрытия, после чего электроника решает, как лучше поделить крутящий момент.

Впрочем, наряду с «техникой» автомобиль получил и ряд новаций в области комфорта. В частности, водительское кресло в полноприводных модификациях обрело регулировку поясничного подпора на электроприводе, а для второго ряда выделили диван с улучшенной боковой поддержкой и иной набивкой, а также два USB-порта. Удобнее стал блок раздельного климат-контроля с кнопкой синхронизации температуры. Одновременно на заводе бренда под Калугой начали устанавливать мультимедийный комплекс «Яндекс.Авто», помимо прочего умеющий считывать расход топлива, удаленно платить на АЗС и парковках, показывать на мониторе борткомпьютера подсказки навигатора.

Сегодня в дилерских салонах Mitsubishi на российском рынке модернизированный Outlander представлен в восьми комплектациях, пять из которых – с полным приводом. Цены на модель стартуют с 1 899 000 рублей.