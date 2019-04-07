На российский рынок выходит совершенно новый автомобиль – молодежный кроссовер Haval F7. Он станет первой моделью, которая начнет сходить с конвейера недавно введенного в строй завода этой марки в Тульской области
Нынешнего момента руководители Haval, компании, созданной корпорацией Great Wall в 2013 году, ждали с особым нетерпением. Ведь именно Россия стала первым зарубежным рынком, на который вышел этот профессиональный SUV-бренд, сегодня представленный уже более чем в трех десятках стран. А потому к открытию собственной производственной площадки решили приурочить и премьеру – начать выпуск модели, ранее на российском рынке не представленной.
Первым намеком на Haval F7 стал концепт кар HB-02, показанный в 2016 году в рамках Пекинского автосалона. Уже тогда многие эксперты заметили, что автомобиль получился современный, динамичный, стильный. Впоследствии, уже в серийной версии, новый SUV подтвердил эти комментарии. Haval F7 унаследовал от прототипа целый ряд оригинальных элементов, позволяющих легко узнавать модель в потоке. Тут и стремительные обводы кузова, и фирменная шестиугольная решетка радиатора с трехмерной структурой в виде сот, и своеобразная стилистика всей оптики – передних фар и задних фонарей, и целый ряд других штрихов, удачно найденных дизайнерами марки.
Рассказывая о своей работе, директор по дизайну Haval Фил Симмонс отметил: «Все элементы работают вместе, формируя элегантные и вместе с тем мощные формы этого автомобиля. Каждая линия подчеркивает энергию движения и передает динамичный характер молодежного кроссовера». Что ж, в этом с маэстро не поспоришь – он толк в современных внедорожниках знает, не зря ведь прежде, чем прийти в Haval, создавал различные модели Land Rover.
Однако на своей нынешней позиции г-н Симмонс получил еще больше творческой свободы, и это можно наблюдать, в частности, в интерьере нового автомобиля. Как выяснилось, при его разработке дизайнеры во многом вдохновлялись концепцией… космической капсулы. Благодаря этому салон F7 не только щеголяет трехмерными высокотехнологичными деталями, но и создает особое чувство защищенности. А вот спортивный характер этого SUV выдают удобные эргономичные сиденья с развитой боковой поддержкой, «подрезанный» снизу трехспицевый кожаный мультифункциональный руль, удобно ложащийся в ладонь селектор коробки передач и полноцветный развернутый к водителю сенсорный 9-дюймовый монитор «мультимедийки».
Что же касается технических характеристик, то Haval F7 может дать фору многим «одноклассникам». Так, его габариты (4615х1845х1690 мм, колесная база 2725 мм) свидетельствуют о просторе на каждом из рядов и весьма конкурентной емкости багажного отсека. Гамма моторов включает два турбированных двигателя GDIT, работающих на бензине. Первый из них, 1,5-литровый, несет в себе 150 л.с. и 285 Нм крутящего момента. Второй, имеющий 2 л рабочего объема, способен выдать 190 «лошадей» и еще более внушительный момент – 355 Нм.
Оба силовых агрегата соответствуют стандарту Euro 5 и обладают высокой эффективностью. Что не случайно: моторы разрабатывались с учетом новейших технологий, используемых в современной мировой автоиндустрии. Это и двойная система изменения фаз газораспределения VVT на впуске и выпуске, и технология непосредственного впрыска под высоким давлением, и двухконтурная система охлаждения мотора. Как результат, двигатели демонстрируют быстрый отклик на педаль «газа», отличную эластичность и экономичность.
Свой вклад в эти показатели вносит и 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением и масляным охлаждением (7DCT). Важно, что это первая собственная преселективная трансмиссия Haval с двумя сцеплениями, созданная под руководством немецкого инженера Герхарда Хеннинга. Об уровне разработки лучше всего свидетельствуют 85 патентов, выданных на конструкцию коробки. Как отмечают многие специалисты, к ее основным преимуществам относятся плавное и бесшумное переключение передач, высокая производительность без потери крутящего момента при переключениях, а также эффективная система охлаждения, которая гарантирует надежность и долговечность коробки.
Haval F7 может иметь как передний, так и полный привод. Более того, преодолеть сложные участки водителю помогут режимы «снег» и «песок», в то время как для оптимизации езды по асфальту предлагаются режимы «эко», «стандарт» или «спорт». Конечно же, кроссовер оснащается и полным пакетом передовых электронных ассистентов, существенно повышающих уровень комфорта и безопасности. В числе таковых, в частности, система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW), адаптивный круиз-контроль (ACC), система предупреждения о помехе при движении задним ходом (CTA) и целый ряд других функций, без которых сегодня не представляют себе автомобиль молодые люди.
Об уровне же технологий, используемых в кроссоверах Haval, лучше всего говорит перечень поставщиков компании. В их числе – Bosch и Delphi, ZF и Getrag, Autoliv и Hella, с которыми тем не менее по качеству и технологичности уже конкурируют многие собственные разработки бренда, имеющего шесть мощных научно-технических центров. Помимо КНР они расположены в США, Германии, Австрии, Индии и Корее и специализируются на различных направлениях исследований – от альтернативных источников энергии до автопилотирования и программного обеспечения.
Ставка на передовые и максимально эффективные решения – кредо бренда Haval, что демонстрирует и его новый завод в Тульской области. Это предприятие полного цикла включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов, где будут изготавливать некоторые элементы кузова и салона, системы выхлопа, сиденья. Каждый цех укомплектован самым современным оборудованием, среди которого можно упомянуть пресс-машину Fagor, роботы ABB, контрольные стенды Durr, электронику NBG, способную распознать модель, прибывшую на пост сварки, и выбрать необходимую программу… Уровень роботизации и автоматизации процессов высочайший.
Все это означает, что высочайшим должно быть и качество продукции, – без него трудно было бы реализовать те планы, что связывают в штаб-квартире Haval с российской производственной площадкой. А они более чем амбициозные: вслед за Haval F7 на конвейер встанет еще ряд моделей марки. Причем уже на первом этапе потенциальная мощность предприятия составит 100 тыс. автомобилей в год, впоследствии же этот показатель вырастет до 150 тыс. единиц. Часть выпущенной продукции планируется экспортировать в другие страны.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
Готовь Haval к зиме
Недавно построенный в Тульской области завод Haval планируется запустить раньше срока. Первые автомобили будут собраны уже в декабре текущего года.
Мировая премьера в москве: новейший кроссовер Haval F7 и многообещающий концепт из поднебесной
Китайскую новинку Haval F7, отпраздновавшую на Московском автосалоне мировую премьеру, в скором времени начнут производить в России – на недавно построенном заводе в Тульской области, являющемся самым крупным зарубежным предприятием материнской компании Great Wall. Автомобиль будут изготавливать по полному циклу. Производство стартует в первой половине 2019 года, включая штамповку, сварку и окраску, а также изготовление сидений и пластиковых деталей.
Haval достроил завод в России
Премиальное отделение Great Wall, компания Haval объявила об окончании строительства собственного завода в России
Haval F7: мировая премьера в Москве!
Одной из немногих мировых премьер предстоящего Московского международного автосалона станет молодежный кроссовер Haval F7
В Haval новый дизайнер
Новым шеф-дизайнером Haval назначен Фил Симмонс. Как директор по дизайну и вице-президент компании он возглавил работу дизайн-студии в Баодине, где расположена штаб-квартира бренда, а также студии проектирования в Шанхае
Haval привез в Россию новый кроссовер
Компания Great Wall Motor, представленная нашем рынке брендом Haval, вовсе не собирается уходить из России, даже не смотря на то, что на данный момент объемы ее продаж не превышают полутора тысяч автомобилей в год
Haval будет собирать в России внедорожники
Китайская компания Great Wall, представленная у нас своим брендом Haval, объявила о строительстве своего завода в 2015 году. В компании решили развеять все слухи и сообщить о ходе строительства
2019 - сегодня