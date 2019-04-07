На российский рынок выходит совершенно новый автомобиль – молодежный кроссовер Haval F7. Он станет первой моделью, которая начнет сходить с конвейера недавно введенного в строй завода этой марки в Тульской области

Нынешнего момента руководители Haval, компании, созданной корпорацией Great Wall в 2013 году, ждали с особым нетерпением. Ведь именно Россия стала первым зарубежным рынком, на который вышел этот профессиональный SUV-бренд, сегодня представленный уже более чем в трех десятках стран. А потому к открытию собственной производственной площадки решили приурочить и премьеру – начать выпуск модели, ранее на российском рынке не представленной.

Смысловая нагрузка

Первым намеком на Haval F7 стал концепт кар HB-02, показанный в 2016 году в рамках Пекинского автосалона. Уже тогда многие эксперты заметили, что автомобиль получился современный, динамичный, стильный. Впоследствии, уже в серийной версии, новый SUV подтвердил эти комментарии. Haval F7 унаследовал от прототипа целый ряд оригинальных элементов, поз­воляющих легко узнавать модель в потоке. Тут и стремительные обводы кузова, и фирменная шестиугольная решетка радиатора с трехмерной структурой в виде сот, и своеобразная стилистика всей оптики – передних фар и задних фонарей, и целый ряд других штрихов, удачно найденных дизайнерами марки.

Рассказывая о своей работе, директор по дизайну Haval Фил Симмонс отметил: «Все элементы работают вместе, формируя элегантные и вместе с тем мощные формы этого автомобиля. Каждая линия подчеркивает энергию движения и передает динамичный характер молодежного кроссовера». Что ж, в этом с маэстро не поспоришь – он толк в современных внедорожниках знает, не зря ведь прежде, чем прийти в Haval, создавал различные модели Land Rover.

Однако на своей нынешней позиции г-н Симмонс получил еще больше творческой свободы, и это можно наблюдать, в частности, в интерьере нового автомобиля. Как выяснилось, при его разработке дизайнеры во многом вдохновлялись концепцией… космической капсулы. Благодаря этому салон F7 не только щеголяет трехмерными высокотехнологичными деталями, но и создает особое чувство защищенности. А вот спортивный характер этого SUV выдают удобные эргономичные сиденья с развитой боковой поддержкой, «подрезанный» снизу трехспицевый кожаный мультифункциональный руль, удобно ложащийся в ладонь селектор коробки передач и полноцветный развернутый к водителю сенсорный 9-дюймовый монитор «мультимедийки».

Лидерские амбиции

Что же касается технических характеристик, то Haval F7 может дать фору многим «одноклассникам». Так, его габариты (4615х1845х1690 мм, колесная база 2725 мм) свидетельствуют о просторе на каждом из рядов и весьма конкурентной емкости багажного отсека. Гамма моторов включает два турбированных двигателя GDIT, работающих на бензине. Первый из них, 1,5-литровый, несет в себе 150 л.с. и 285 Нм крутящего момента. Второй, имеющий 2 л рабочего объема, способен выдать 190 «лошадей» и еще более внушительный момент – 355 Нм.

Оба силовых агрегата соответствуют стандарту Euro 5 и обладают высокой эффективностью. Что не случайно: моторы разрабатывались с учетом новейших технологий, используемых в современной мировой автоиндустрии. Это и двойная система изменения фаз газораспределения VVT на впуске и выпуске, и технология непосредственного впрыска под высоким давлением, и двухконтурная система охлаждения мотора. Как результат, двигатели демонстрируют быстрый отклик на педаль «газа», отличную эластичность и экономичность.

Свой вклад в эти показатели вносит и 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением и масляным охлаждением (7DCT). Важно, что это первая собственная преселективная трансмиссия Haval с двумя сцеплениями, созданная под руководством немецкого инженера Герхарда Хеннинга. Об уровне разработки лучше всего свидетельствуют 85 патентов, выданных на конструкцию коробки. Как отмечают многие специалисты, к ее основным преимуществам относятся плавное и бесшумное переключение передач, высокая производительность без потери крутящего момента при переключениях, а также эффективная система охлаждения, которая гарантирует надежность и долговечность коробки.

Haval F7 может иметь как передний, так и полный привод. Более того, преодолеть сложные участки водителю помогут режимы «снег» и «песок», в то время как для оптимизации езды по асфальту предлагаются режимы «эко», «стандарт» или «спорт». Конечно же, кроссовер оснащается и полным пакетом передовых электронных ассистентов, существенно повышающих уровень комфорта и безопасности. В числе таковых, в частности, система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW), адаптивный круиз-контроль (ACC), система предупреждения о помехе при движении задним ходом (CTA) и целый ряд других функций, без которых сегодня не представляют себе автомобиль молодые люди.

Об уровне же технологий, используемых в кроссоверах Haval, лучше всего говорит перечень поставщиков компании. В их числе – Bosch и Delphi, ZF и Getrag, Autoliv и Hella, с которыми тем не менее по качеству и технологичности уже конкурируют многие собственные разработки бренда, имеющего шесть мощных научно-технических центров. Помимо КНР они расположены в США, Германии, Австрии, Индии и Корее и специализируются на различных направлениях исследований – от альтернативных источников энергии до автопилотирования и программного обеспечения.

С прицелом на перспективу

Ставка на передовые и максимально эффективные решения – кредо бренда Haval, что демонстрирует и его новый завод в Тульской области. Это предприятие полного цикла включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов, где будут изготавливать некоторые элементы кузова и салона, системы выхлопа, сиденья. Каждый цех укомплектован самым современным оборудованием, среди которого можно упомянуть пресс-машину Fagor, роботы ABB, контрольные стенды Durr, электронику NBG, способную распознать модель, прибывшую на пост сварки, и выбрать необходимую программу… Уровень роботизации и автоматизации процессов высочайший.

Все это означает, что высочайшим должно быть и качество продукции, – без него трудно было бы реализовать те планы, что связывают в штаб-квартире Haval с российской производственной площадкой. А они более чем амбициозные: вслед за Haval F7 на конвейер встанет еще ряд моделей марки. Причем уже на первом этапе потенциальная мощность предприятия составит 100 тыс. автомобилей в год, впоследствии же этот показатель вырастет до 150 тыс. единиц. Часть выпущенной продукции планируется экспортировать в другие страны.