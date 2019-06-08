В канун запуска российского завода Haval мы решили разобраться, что стоит за словами китайцев о прорыве в технологиях, дизайне и комфорте. Для этого пришлось провести больше недели на заводах, полигонах и в испытательных центрах компании в разных частях КНР

Знакомство с вотчиной компании Haval в Поднебесной состоялось примерно за месяц до открытия ее нового завода в Тульской области и в преддверии российских продаж ее локализованных моделей. Речь прежде всего о новом кроссовере F7, который прибудет к российским дилерам в июне, а также о дорестайлинговом варианте рамного внедорожника H9, который в нашу страну пока еще импортируется. Чуть позже компанию этой паре на тульском предприятии составит купеобразная новинка F7x – ее продажи намечены на сентябрь.

Разумеется, мы с радостью приняли приглашение посетить исследовательский центр, полигон и один из четырех заводов бренда на его родине. Финальным же аккордом стал Шанхайский международный автосалон, где удалось пообщаться с разработчиками автомобилей Haval, Great Wall и Wey, входящих в корпорацию Great Wall Motor.

Единые принципы

В сборочном цехе предприятия в городе Сюйшуе установлена пятиметровая статуя героя блокбастера «Трансформеры» Оптимуса Прайма. Лидер «автоботов», сваренный рабочими завода из цепей, рам и кузовных панелей, видится как символ – компания Haval готова трансформироваться в мощного глобального игрока сегмента SUV. Реальные шаги в этом направлении фиксирую, наблюдая за производством.

Главное впечатление: высочайший уровень автоматизации производства. Львиную долю операций выполняют 526 роботов шведско-швейцарской корпорации ABB. В цехе сборки также сделан акцент на роботизацию. Приборные панели, сиденья, шины и другие компоненты транспортируются по механическим конвейерам. На определенном этапе манипуляторы немецкой Siemens поворачивают кузова на 90%, снижая нагрузку на рабочих, – те получают доступ к днищу, не напрягая мышцы. Нет недостатка и в автопилотируемых тележках AGV, бодро разъезжающих по территории. Готовые кузова транспортируются подъемниками EMS в цех окраски. Как мне удалось выяснить, алгоритм работы на заводе компании в Туле будет во многом схожим, а степень автоматизации столь же высока. Модели F7 и F7x сразу станут производить по технологии полного цикла – со штамповкой, сваркой и окраской кузовов, а вот H9 на первых порах планируется выпускать «отверточным» методом (SKD).

Новую порцию позитивных впечатлений получаю в испытательном центре Haval в городе Баодин. Именно здесь действует самая большая в Китае аэродинамическая труба, позволяющая моделировать различные капризы природы в диапазоне температур от −40 до 60 °C. В соседней – акустической – лаборатории проводятся тесты на шумы и вибрации: так обеспечивается оптимальный звуковой фон уже на стадии разработки автомобиля. Кстати, когда я спрашиваю у исполнительного директора «Хавейл Мотор Рус» Жерома Сего об особенностях российской адаптации новых моделей Haval, он уточняет, что ее основы закладываются именно в Баодине – еще на стадии разработки и тестирования моделей.

Пробная поездка

Предмет моего особого интереса на полигоне завода в Сюйшуе – долгожданные F7 и F7x. Как откровенничает главный дизайнер марки Фил Симмонс, «семерки» стоят на трех китах – технологичности, аэродинамике и безопасности. Эти особенности отражены в дизайне: фактурные колесные арки, презентабельная решетка радиатора, агрессивные заострения фар – главные фамильные черты. Оптика, к слову, явно азиатский штрих, нанесенный на стилевую основу европейского типа. «Диодные линии светотехники навеяны техникой китайской каллиграфии», – поясняет Фил Симмонс, создававший до перехода в Haval экстерьер автомобилей Land Rover.

Салон «семерок» подкупает материалами отделки без преувеличения премиального уровня (экокожа, мягкие полимеры, тактильно приятные ручки, кнопки, тумблеры) и современной электроникой вроде цифровой «приборки», которую у нас будут предлагать как опцию. Акцент на молодых и активных клиентов четко прочитывается. Центральная консоль с крупным сенсорным дисплеем повернута в сторону водителя, передние кресла имеют мощную боковую поддержку и длинную подушку. Сзади – настоящие хоромы! От колен до спинок передних кресел насчитываю больше 20 см. Между головой и крышей легко проходит кулак. Спинка подогреваемого дивана ступенчато регулируется по наклону, есть также выдвижной подлокотник, слот USB и дефлекторы вентиляции.

В движении полноприводная машина с 2-литровым 190-сильным бензиновым турбомотором и 7-ступенчатым преселективным «роботом» испытывает легкий дефицит тяги на «низах», но эта особенность лечится «спортивным» режимом. С его активацией точки переключений роботизированной коробки смещаются «вниз», а баранка, проделывающая 2,8 оборота от упора до упора, тяжелеет, не теряя в информативности. На скоростной трассе полигона разгоняю «китайца» до 204 км/ч – машина поразительно четко держит траекторию. На участках, имитирующих дорожные неровности, понимаю, что подвеска F7 настроена жестковато, зато крены в поворотах невелики, к тому же нужно учитывать, что данный автомобиль укомплектован 19-дюймовыми колесами, в «базе» же на российском рынке предложат 17-дюймовые.

Ездовые повадки F7x оказываются схожими, разве что шасси настроено еще плотнее, а отклик на «газ» живее. Последнее наверняка связано с иным софтом «робота». Систему стабилизации обеих моделей можно деактивировать, а помощь на проселке окажет система выбора режимов движения.

Общее впечатление от «семерок» складывается приятное. В минусы запишу разве что недостаточную шумоизоляцию колесных арок, но с этим нюансом китайские инженеры обещают разобраться по мере наладки производства в Туле. В любом случае с таким набором качеств, а также с привлекательной гарантией (3 года или 150 000 км пробега) обе модели имеют в нашей стране высокие шансы на успех. Цены находятся в стадии обсуждения, но ранее руководство российского офиса Haval намекало, что они будут примерно на 15% ниже, чем у основного соперника Hyundai Tucson.

Международный смотр

На стенде Haval в рамках Шанхайского автосалона модели F7 и F7x – предмет повышенного интереса местной публики. Удивляться не приходится: продажи F7 начались в Поднебесной в ноябре, и уже сейчас модель занимает восьмое место среди всех SUV, продающихся в КНР. Рядом с «семерками» выставлен обновленный флагманский H9, который представлен здесь в рестайлинговом варианте – с модной цифровой «приборкой» и чуть более современным передком. Глава российского офиса Haval советует не переживать из-за того, что обновленный «рамник» доберется до тульского конвейера не сразу: «Я сам езжу на H9. Это настоящий убийца конкурентов. Например, Toyota Land Cruiser Prado обойдется вам как минимум на треть дороже. А с локализацией цены станут еще привлекательнее, так что мы рассчитываем на рост продаж», – рассказывает Жером Сего.

Еще один знаковый персонаж на стенде Haval – яркий концепт-кар Vision 2025, который позиционируется как автомобиль с высоким интеллектом. Удлиненная колесная база, как говорит Фил Симмонс, намекает на простор в салоне и драйверский потенциал. В плане техники Vision 2025 – весомая заявка на внедрение технологий автономного вождения и интерактивной связи между автомобилем и владельцем. В арсенале концепта имеются навигационная система дополненной реальности, функция распознавания лиц, смарт-браслет, заменяющий, как в автомобилях Range Rover, ключ-транспондер, и технология потокового мультимедиа (картинка с внешних видеокамер передается на салонные зеркала). Согласно откровениям представителей компании, такие ассистенты появятся на серийных автомобилях Haval на два года раньше 2025 года, выведенного в названии шоу-кара. Надеемся, что к тому времени тульский завод марки освоит выпуск всех моделей бренда, а там, глядишь, потянутся и SUV марки Wey, которым прочат роль премиального аванпоста китайского автопроизводителя.