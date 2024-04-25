"Удачные планы"

Можно было бы составить внушительный список дел, чем заняться на длинных майских выходных, но для большинства россиян выбор очевиден — поездка на дачу. Апрель выдался особенно теплым и солнечным, поэтому редакция «Автопанорамы» не стала ждать и отправилась на вместительном и универсальном кроссовере Haval M6 решать дачные вопросы

Загородный дом — это не только беззаботный отдых на природе, он также ставит перед владельцем ряд определенных задач, которые сначала необходимо решить, и только потом можно будет предаться приятному времяпрепровождению. Хлопот особенно много, если загородный дом стоит без дела несколько осенне-зимних месяцев.

Без жильцов любое жилище — неважно, деревянное или каменное — «скучает», очень быстро теряет лоск и растрачивает теплоту в прямом и переносном смысле слова. А потому весной дом и участок требуют внимания и заботы.

Решить все задачи за один выезд за город, привезти на участок все необходимое для запланированного объема работ (а еще неплохо было бы захватить продукты для пикника, ибо какой выезд на природу без шашлыка) — практически невозможно. Поэтому «дачные заботы» захватывают горожан на несколько недель кряду, и поездки на протяжении первых недель «дачного сезона» строятся по принципу — сначала работа, потом отдых.

Совместить приятное с полезным легко, если есть автомобиль с большим багажником. Например, кроссовер Haval M6, объем багажного отделения которого составляет 808 л. А если сложить задний диван, то получается почти трехметровое пространство объемом 1700 л, куда без преувеличения поместится все — стройматериалы, рассада, инструменты, продукты для пикника… С таким автомобилем доставить вещи на загородный участок за один раз — легко.

Кроссовер Haval M6 — представитель той самой «золотой середины» автопрома, что гармонично сочетает в себе технологии и безопасность, удобство и динамику, яркий дизайн и практичность. Под его капотом скрыт хорошо зарекомендовавший себя бензиновый турбомотор объемом 1,5 л и мощностью 143 л.с. — этого достаточно и для передвижения по городу, и для размеренной езды по трассе, даже когда автомобиль несет полную нагрузку. В «спортивном» режиме Haval M6 способен весьма резво стартовать на зеленый сигнал светофора, а вот в режиме «Эко» на трассе кроссовер демонстрирует действительно экономичный расход топлива — менее 8 л на 100 км пути, хотя ради этого и придется пожертвовать динамикой.

В салоне нет ничего лишнего. При этом Haval M6 имеет достаточно солидное оснащение, включающее, к примеру, светодиодные фары головного и противотуманного освещения, подогрев и электрорегулировку зеркал заднего вида, подогрев передних сидений, камеру заднего вида и датчики парковки, бесключевой доступ, комплекс электронных систем пассивной безопасности, датчики давления в шинах и другие приятные функции, без которых современный автомобиль немыслим.

В отделке использованы практичные материалы, шкалы приборов выполнены по классической схеме, аналоговые приборы, дополненные дисплеем бортового компьютера, размещены в солнцезащитных колодцах, что облегчает считывание информации с них, снижая нагрузку на водителя в длительных поездках.

Впрочем, простота салона никак не мешает ехать с комфортом даже на большие расстояния — акустический фон в норме, качество сборки и подгонки деталей тоже на уровне. Подвеска отлично отрабатывает мелкие неровности и максимально сглаживает ямы и стыки дорожных плит.

Планы на первые «дачные выходные» были следующие: приобрести последние необходимые материалы для пристройки террасы к дому (основной объем стройматериалов приобретался еще в прошлом году, когда разрабатывался проект), подобрать садовые инструменты, хвойные саженцы, цветочную рассаду и удобрения для благоустройства сада и заехать на фермерский рынок, чтобы купить продукты для пикника.

Первые два пункта мы выполнили на полпути к загородному дому, заехав в один из сетевых строительных гипермаркетов. Здесь мы купили морилку и лак по дереву, расходные материалы, террасные доски, две упаковки утеплителя для внешней стены и другие мелочи. Размеры террасной доски 2000 на 142 мм, габариты каждой упаковки утеплителя –1000х600х450 мм. Все это с легкостью поместилось в багажник, и осталось еще много места для рассады, удобрений, садового инвентаря и продуктов. Более того, грузоподъемность автомобиля можно увеличить, установив на крышу дополнительный багажник — необходимые для этого рейлинги в наличии.

Разложив багаж по всем правилам (самые тяжелые покупки вниз, садовый инвентарь острыми рабочими поверхностями в сторону багажной двери), оставшийся участок пути мы преодолели в расслабленном режиме, включив любимую музыку и активировав климат-систему, — датчик температуры наружного воздуха показывал +26 градусов!

В салоне Haval M6 установлено четыре динамика, при этом аудиосистема выдает сильный и чистый звук. Управление климат-контролем давно «вшивается» автопроизводителями в мультимедийную систему, и Haval M6 не исключение. Меню на 10,25 дюймовом сенсорном экране в целом понятно. Как включить кондиционер, отрегулировать температуру и режим рециркуляции, мы разобрались быстро, а тумблер физической регулировки интенсивности потока воздуха находится на торпедо, примерно в том месте, где обычно располагается «крутилка» регулировки громкости аудиосистемы.

Haval M6 легко управляется и чутко следует командам водителя, однако, поскольку его габариты немаленькие, а дороги в коттеджных поселках порой настолько узкие, что двум автомобилям не разъехаться, во время маневров на поселковых улицах стоит быть предельно внимательным. Особенно если ты находишься за рулем автомобиля, размеры которого еще не успел прочувствовать. И потому при включении задней передачи пришлось воспользоваться информацией, поступающей и с камеры заднего вида, и от парктроников.

Обратный путь предстоял налегке, и появилось больше времени протестировать Haval M6 на трассе. Кроссовер едет, если так можно выразиться, основательно, легко ускоряясь для обгона длинномерных грузовиков. Автомобиль оснащен электронными системами и помощниками, обеспечивающими комфортное и безопасное вождение. В их числе круиз-контроль, противобуксовочная система, ассистенты помощи при спуске и в начале движения на подъеме, электронная система контроля устойчивости, антиблокировочная система. Это необходимый минимум, чтобы чувствовать себя на трассе спокойно и уверенно: Haval M6 не подведет и станет надежным помощником вне зависимости от того, какие задачи стоят перед его владельцем.

ДАЧНЫЙ ЧЕК-ЛИСТ

Для удачного открытия загородного сезона важно грамотно распланировать дела. С чего начать?

Уделите пристальное внимание подготовке автомобиля после зимы, проверьте уровень масла и охлаждающей жидкости, поменяйте зимнюю резину.

Грамотно подойдите к составлению списка необходимых покупок. Не стоит сразу приобретать вещи, которые пригодятся вам только летом.

Еще не помешает рационально распределить пространство в машине, безопасно и комфортно разместить в нем максимум необходимых вещей.

Запланируйте встречу с друзьями на даче. Барбекю с близкими — один из важнейших атрибутов дачной жизни.