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Citroen C3 (2025) логотип
Новый С3 абсолютно не похож на предшественника
Citroen C3 (2025) салон
Двухэтажная передняя панель смотрится необычно. Большой центральный монитор входит в стандартное оснащение
Citroen C3 (2025) передние креслаCitroen C3 (2025) багажное отделениеCitroen C3 (2025) вид сзади

С момента появления Citroen C3 в 2002 году он разошелся тиражом более 5,6 млн экземпляров. Это самый успешный автомобиль за всю историю французской марки! Но сможет ли удержать интерес покупателей модель нового поколения?

Сразу оговоримся, что новинка имеет очень мало общего с предшественником. Можно сказать, что в Citroen заново изобрели C3 — облик модели изменился до неузнаваемости! В профиль со всем своим глянцевым черным пластиком и увеличенным дорожным просветом Citroen C3 стал напоминать кроссовер.

Несмотря на то что длина модели осталась прежней, внутри C3 гораздо просторнее: высокий (высота — единственное измерение, в котором он вырос) «квадратный» кузов творит чудеса. При этом стоит новинка от 18?000 фунтов стерлингов, что дешевле подавляющего большинства конкурентов. Однако при этом не возникает ощущения, что французы на чем-то
серьезно сэкономили.

Раньше Citroen предлагал на выбор бензиновые двигатели как с наддувом, так и без. Теперь доступен только один «обычный» 1,2 литровый агрегат PureTech, развивающий 99 л.с. и 151 Нм. Он работает в паре с 6 ступенчатой механической коробкой передач и ускоряет машину до сотни за 10,6 с — для малолитражки с атмосферным мотором весьма недурно. Причем средний расход топлива по нашим замерам составляет всего 4,7 л на 100 км.

Новый Citroen C3 — самый маленький автомобиль, в который французы внедрили свою фирменную подвеску Advanced Comfort. Ее особенностью является наличие двух гидравлических демпферов на каждом амортизаторе: один работает на сжатие, другой на отбой. Конечно, ожидать плавности пневмоподвески «фантомасомобиля» DS19 здесь не стоит, но такие амортизаторы действительно хорошо сглаживают неровности, при этом автомобиль не становится расхлябанным.

Высокий кузов ощутимо кренится в поворотах, чем новинка напоминает старый Citroen 2CV, но ощущения, что автомобиль теряет сцепление с дорогой, не возникает. Механика и сцепление работают гораздо четче, чем в прежнем C3, где казалось, будто сцепление изношено уже с завода. Благодаря малому радиусу поворота и компактным габаритам Citroen C3 идеально подходит для узких улочек и тесных парковок. Однако, когда сдаешь назад и смотришь в салонное зеркало, нужно быть на чеку: в задних трех четвертях имеется большая слепая зона из-за отсутствия окон.

Вопреки низкой стартовой цене, Citroen C3 уже в базовой комплектации оснащен светодиодными фарами и 10,25 дюймовым сенсорным экраном, благодаря которому внутри машина выглядит современно. Электронные приборы спрятаны под узким козырьком двухэтажной передней панели, каждый из этажей которой представляет собой длинную полку. Практичности такое решение не добавляет — вещи, оставленные на этих полках, улетят в первом же повороте, но смотрится оригинально.

Климатическая система оснащена «физическими» кнопками. Еще недавно это казалось архаизмом, а теперь мы молимся, чтобы автопроизводители вернули привычные «живые» регуляторы, которые они усердно прячут в меню медиацентров. Пластик отделки жесткий, что вполне ожидаемо за такую цену, но при этом он выглядит достаточно прочным и износостойким. На дверных картах есть красные этикетки с надписями типа «будь крутым» и «веселитесь». Думаю, если б я купил себе такой автомобиль, то в первый же день отрезал бы их ножницами…

Французы пошли по стопам японцев, вдохновившись компоновками кей-каров. Несмотря на то что длина Citroen C3 чуть больше четырех метров, места для ног и головы на втором ряду здесь столько же, сколько и в машинах классом выше. Багажник небольшой, объемом 310 л, но для машины таких размеров это неплохой показатель. В целом новинка является прекрасным примером того, как сделать недорогой и практичный автомобиль, который не будет выглядеть дешево. Хотя к дизайну модели, конечно, придется привыкнуть, как и к новому логотипу марки.

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