Казалось, что делать выбор между премиальными и массовыми автомобилями, это как выбирать между роскошью и безвкусицей. Но в Citroen решили, что это не так, и сосредоточились на бюджетных моделях — таких, как новый C3 Aircross

Предыдущее поколение C3 Aircross дебютировало в 2017 году. И хотя модель не была чем-то выдающимся, оригинальный внешний вид помог ей привлечь множество покупателей. Это важный автомобиль для Citroen, что демонстрирует выбор двигателей новой модели, — есть электрический e-C3 Aircross, а также множество вариантов с двигателями внутреннего сгорания. Впервые появился и семиместный вариант, однако он не так удобен, как может показаться, о чем мы поговорим позже.

Новый C3 Aircross демонстрирует меняющийся язык дизайна Citroen. У него даже другой логотип с лаконичной парой шевронов, заключенных в овал. Пузыреобразная форма кузова предшественника также была заменена на более угловатую, придавшую машине массивный вид. Новинка больше старой модели, у нее современный интерьер, но она сохранила весьма доступную стартовую цену. Залогом этого стала платформа Stellantis Smart Car, которая также применяется в исходном Citroen C3, Fiat Grande Panda и почти идентичном Opel Frontera.

Однако в отличие от Frontera, выпускаемой только с гибридной силовой установкой, C3 Aircross предлагает на выбор бензиновые и мягко-гибридные двигатели. Мы протестировали обе версии, но начнем с нашей любимой — чистокровной версии с двигателем внутреннего сгорания. Это трехцилиндровый 1,2 литровый бензиновый турбомотор мощностью 99 л.с. Он ускоряет кроссовер от 0 до 100 км/ч за 12,5 с, хотя по ощущениям в реальности это происходит быстрее. Такая версия порадует традиционалистов, она оснащена 6 ступенчатой механической коробкой передач, полноценным ручным тормозом и даже ключом, который нужно вставлять в замок зажигания!

Если выбрать версию с мягким гибридом, то она использует тот же 1,2 литровый мотор, но в паре с электродвигателем, размещенным в 6 ступенчатой автоматической коробке передач. Мощность здесь увеличивается до 134 л.с., а время разгона до сотни сокращается до 9,1 с. Несмотря на то что заявленный расход топлива у двух моделей различается, в наших тестах оба автомобиля показали схожие результаты — около 5,9 л/100 км.

На ходу новый C3 Aircross показывает значительный прогресс по сравнению с предшественником. Старая версия была слишком мягкой, в ней даже могло укачать. Новая модель по-прежнему хорошо справляется с неровностями, но при этом лучше управляется. Здесь ей помогает небольшой вес — чуть больше 1,2 т, по меркам кроссовера это немного. Руль очень легкий, но при этом он обеспечивает хорошую связь с дорогой. Главный же недостаток в том, что машина не тихая, особенно на автомагистрали: слабая звукоизоляция пропускает шум дороги и ветра. Плюс трехцилиндровый двигатель довольно громко рычит на высоких скоростях.

Хотя 99 л.с. и не много для такого автомобиля, динамика кроссовера приемлемая. Механическая коробка передач работает неплохо, при этом шесть передач позволяют экономить горючее и уменьшить шум мотора на скоростной трассе. Гибрид мощностью 134 л.с., несомненно, быстрее, и переход между бензиновым и электрическим режимами здесь почти незаметен. Но 6 ступенчатый автомат работает неспешно, а у водителя нет возможности переключать передачи вручную. Единственное, что можно сделать, это перевести коробку в режим L, где она дольше удерживает передачи.

Интерьер нового C3 Aircross настолько французский, насколько вы могли бы ожидать. Его отделка кажется более бюджетной, чем у конкурентов, с большим количеством шероховатого пластика, но он практичный, прочный, и в его компоновке есть какое-то очарование. Различные текстуры поверхностей хорошо разбавляют дешевый пластик, и, к счастью, передняя панель не выкрашена в единый угольно-серый цвет. С двухцветной обивкой и ненавязчивой светодиодной подсветкой в тканевой отделке передней панели как-то уютнее. Автомобиль штатно оснащен медиацентром с 10,25 дюймовым экраном и беспроводными Apple CarPlay с Android Auto, а отдельная панель для управления климат-контролем — еще один большой плюс.

Места над головой достаточно и спереди, и сзади, а пространство для ног на втором ряду впечатлит даже рослых пассажиров. За 765 фунтов стерлингов можно добавить третий ряд сидений, но мы не рекомендуем этого делать. Несмотря на то что появление дополнительной пары кресел в автомобиле такого размера впечатляет, после их установки места в багажнике не остается совсем. Доступ к ним тоже неудобен, и пространство сзади сильно ограничено — поместятся только дети. Но хотели бы вы, чтобы головы ваших детей находились так близко к задней части автомобиля? Гораздо разумнее оставить C3 Aircross в пятиместном варианте — багажник объемом 460 л и двухуровневый пол делают его вместительнее большинства конкурентов.

В Citroen доказали, что можно сделать просторный, комфортабельный и недорогой семейный автомобиль, не создавая ощущения, что на чем-то экономили. C3 Aircross в базовой комплектации стоит от 21?000 фунтов стерлингов, а более мощная гибридная версия обойдется на 3,5 тыс. дороже. Его ближайшим конкурентом является «близнец» Opel Frontera, но Citroen немного дешевле. Также стоит обратить внимание на Dacia Duster и 7 местный Dacia Jogger.

Единственный вопрос, который остается открытым, то, что кроссовер еще не прошел краш-тесты Euro NCAP. Впрочем, это касается и других автомобилей на платформе Stellantis Smart Car.