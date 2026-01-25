В гамме модификаций нового Citroen C5 Aircross вы не найдете ни одного неэлектрифицированного силового агрегата. И это далеко не все, что отличает его от предшественника

Что нового в Citroen C5 Aircross? STLA Medium, вот что! Вместо того чтобы разделять шасси для машин с ДВС и электромобилей, концерн Stellantis пошел по пути BMW и создал универсальную платформу. Это означает, что аккумулятор гибридной версии можно разместить под полом салона и он не повлияет на объем багажника.

Длина нового C5 Aircross по сравнению с предшественником увеличилась более чем на 16 см, что сделало его одним из самых крупных кроссоверов в своем сегменте. Акцент на аэродинамике кузова поспособствовал увеличению запаса хода, а также улучшил общее восприятие автомобиля. Отличить электрические и гибридные версии, не видя значка на кузове, будет сложно.

Линейка силовых агрегатов нового кроссовера начинается с 1,2 литрового трехцилиндрового турбомотора с мягким гибридным приводом мощностью 143 л.с. В отличие от большинства mHEV эта система может работать исключительно за счет электричества, хотя только на небольших скоростях и недолго. Нам еще предстоит протестировать эту версию, но заявленные производителем 11,2 с до сотни говорят о том, что разгон будет неторопливым.

Следующий вариант — подзаряжаемый гибрид. Он сочетает 1,6 литровую турбочетверку мощностью 148 л.с. и 123 сильный электромотор. Не стоит слишком радоваться: вместе они выдают не 271, а только 193 л.с. Запас хода на электротяге благодаря аккумулятору емкостью 21 кВт•ч составляет всего 88 км. Это значительно меньше, чем у Volkswagen Tiguan PHEV, но, с другой стороны, Citroen дешевле.

Мы проехали на подзаряжаемом C5 Aircross после полностью электрического e-C5, и в этом сравнении гибрид проиграл «электричке». Причем не только в динамике: версия PHEV сильнее тряслась на неровностях и в целом ощущалась жестче. Рулевое управление и его чувствительность у гибрида лучше, чем у e-C5, но это, как и меньшая масса PHEV, не дает ощутимых преимуществ на дороге.

Не то чтобы электрический e-C5 был особенно резвым, — его динамики достаточно, чтобы уверенно держаться в потоке и не более того. Проблема заключается в том, что у версии PHEV бензиновый турбомотор выполняет свою работу слишком шумно, а переключение между источниками энергии не особенно плавное. Гибридные системы того же Volkswagen работают тише и более слаженно.

В салоне нового С5 Aircross неожиданно много кнопок и «физических» переключателей. Однако большинство функций все равно управляются с сенсорного экрана, который медленно реагирует на команды, что иногда раздражает. Жаль, ведь графика медиасистемы выглядит хорошо, а меню достаточно понятно, при этом в нижней части дисплея есть фиксированные иконки для управления температурой.

Мягкий пластик в салоне отсутствует, но широкие тканевые вставки на дверях и передней панели, а также классные сиденья создают ощущение уюта и комфорта. На втором ряду достаточно места для головы и ног пассажиров. Складывающийся в соотношении 40/20/40 диван удобен, как и многочисленные ниши в салоне. Багажник практичной формы имеет объем 651 л, причем он одинаков для всех версий модели.

Самый простой гибридный Citroen C5 Aircross стоит чуть больше 30?000 фунтов стерлингов — заметно дешевле более мощных конкурентов. За эти деньги вы получаете много автомобиля, с большим багажником и просторным салоном, в котором приятно находиться. Однако чисто электрический e-C5 едет лучше, имеет приличный запас хода и в целом ощущается более сбалансированным. Так что если вы готовы переплатить, то лучше взять электромобиль, а если нет, то, вероятно, стоит поискать что-то другое.

