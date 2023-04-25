Автомобиль предыдущего поколения показался вам недостаточно дерзким? Вы хотите больше мощности, больше комфорта, больше технологий и подвеску от гоночного автомобиля из ралли «Дакар»? Что ж, у нас есть для вас хорошие новости: Ford спустил своих дизайнеров и конструкторов с поводка, и они сотворили настоящее чудо
Не обманывайтесь внешним видом Raptor. В профиль он может быть похож на стандартный пикап Ranger, но за кузовными панелями здесь скрывается больше изменений, чем вы можете себе представить. И все они предназначены для одного: позволить грузовику штурмовать самое безумное бездорожье
Главные обновления этого пикапа включают 3,0 литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 288 л.с., адаптивные внедорожные амортизаторы Fox, два блокируемых дифференциала и семь режимов вождения со специфическими вариантами бездорожья – от грязи до песчаных дюн. И, как и старый Raptor, новый вполне удобен на обычной дороге.
Помните, что в глубине души это коммерческий автомобиль, но едет он даже лучше, чем большинство семейных внедорожников. И подвеска играет здесь большую роль. Raptor с удивительной легкостью преодолевает выбоины и компенсационные швы в асфальте. В этом плане он на световые годы опережает конкурентов – SsangYong Musso или Isuzu D-Max.
Как и у всех Ford, рулевое управление здесь четкое, а из-за его грузовой основы вы получаете отличную обратную связь с колесами. Амортизаторы держат кузов под контролем на проселочных дорогах, что дает массу возможностей насладиться двигателем V6. В целом же Raptor производит странное впечатление «горячего» хэтчбека, который изначально был разработан для перевозки пиломатериалов.
В отличие от большинства пикапов под педалью газа здесь достаточно мощности, чтобы в любой момент пойти на обгон. При этом взнузданный мотор будет рычать и свистеть, словно вы оседлали настоящий раллийный болид. Но это отнюдь не все, на что он способен. В австралийской версии Raptor тот же движок развивает 392 л.с. То есть покупатели в Великобритании получают «задушенную» версию. Но, если у вас есть время на эксперименты и вы готовы забыть о гарантии, можно найти ребят, которые разблокируют ЭБУ вашего Raptor.
А что насчет бездорожья? На выбор предлагается четыре режима вождения по оффроуду: «Грязь/колея», «Песок», «Ползание по камням» и режим «Баха», который в сочетании с арсеналом апгрейда шасси позволяет преодолевать любую пересеченную местность. Нужно пройти через топкое болото? Просто переключитесь в режим «Грязь», включите «понижайку» и просто наблюдайте, как Raptor делает свою работу. Скалистые склоны – тоже не преграда. Есть функция ползания и режим спуска с холма, которые не дадут грузовику убежать от вас. По сути, единственное, что может остановить Raptor на бездорожье, – это его размеры. Он не проедет в таких узких местах, где смогут просочиться Suzuki Jimny и Dacia Duster. Но в кузове достаточно места для бензопилы, чтобы прорубить себе дорогу нужной ширины. Фокус Raptor всегда заключался в его способности отрывать все четыре колеса от земли, не ломая ни вас, ни себя при приземлении. И мы рады сообщить, что инженеры Ford сделали новую модель еще лучше. Новые амортизаторы Fox могут определять, когда подвеска разгружена, и готовятся к удару до того, как грузовик приземлится.
Для нашей поездки Ford проложил быструю внедорожную трассу, полную ям и кочек, и мы обнаружили, что Raptor становится более удобным и управляемым, чем быстрее мы едем. Также мы проехали несколько кругов в режиме полного привода. И даже при полностью открытой дроссельной заслонке, когда задние колеса выбрасывали грязь в стратосферу, мы могли удерживать заднюю часть пикапа от обгона передней с помощью небольшой коррекции рулем. Это удивительно, но грозный Raptor позволит даже самому неуклюжему водителю почувствовать себя героем.
Но у него есть еще один козырь в рукаве – это функция «анти-лаг», которая обычно применяется в раллийных машинах. Когда вы сбрасываете газ при входе в поворот, система впрыска выбрасывает немного топлива в выпускной коллектор, поэтому, когда вы снова нажмете на газ, двигатель откликнется мгновенно, чтобы дать машине хорошего пинка на выходе из апекса.
Впрочем, не подумайте, что Raptor идеален. У него тоже есть недостатки – и они так или иначе упираются в деньги. Во-первых, это расход топлива. Надо понимать, что это большой грузовик с прожорливым V6, и не удивляться, когда после езды по бездорожью бортовой компьютер будет показывать средний расход 60 л на сотню. Во-вторых, цена: за пикап с мотором V6 нужно выложить почти 57?000 фунтов стерлингов. Но здесь необходимо учитывать, что за эти деньги вы также получите кожаные сиденья с электрорегулировкой и подогревом, цифровую приборную панель и 12 дюймовый экран медиацентра на ОС Sync 4A, аналогичной той, что ставится на электрический Mustang Mach-E.
Ford Ranger Raptor – это автомобиль, который покупают сердцем, а не головой. Вы получите яркую игрушку, которую вряд ли сможете использовать по прямому назначению, однако управлять ею даже на десятой части ее максимальных возможностей – одно удовольствие. Конечно, на рынке есть более выгодные предложения, но ни одно из них не сравнится с Raptor по широте возможностей.
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