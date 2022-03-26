Компания Skoda расширила свою «зеленую» линейку за счет купе-кроссовера Enyaq Coupe iV

Он получил дизайн в стиле концептов Vision E и Vision iV и дал фору родственной модели Enyaq по габаритной высоте (1622 мм, +6 мм) и длине (4563 мм, +14 мм). Купеобразная крыша – панорамная уже в «базе», а «корму» отличает высокий порог пятой двери. Для автомобиля предусмотрены колеса диаметром 19 или 20 дюймов. Объем багажника уменьшен с 585 до 570 л.

Интерьер выполнен в одном ключе с Enyaq, но оснащение богаче. Так, виртуальная приборка и 13-дюймовый тачскрин мультимедиа предлагаются штатно. Базовое исполнение Enyaq Coupe iV оснастили задним приводом, электромотором на 179 л.с. и тяговой батареей емкостью 62 кВт•ч. Выше в иерархии расположился заднеприводный вариант с 204-сильным электромотором и батареей на 82 кВт•ч. Две версии 4х4 получили пару электромоторов с совокупной отдачей 265 и 306 л.с.